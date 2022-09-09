DoEasy. Элементы управления (Часть 17): Отсечение невидимых участков объектов, вспомогательные WinForms-объекты кнопки со стрелками

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Концепция

Каждый графический элемент, прикреплённый к своему контейнеру, может быть виден только в рамках своего контейнера. Если же какая-либо часть элемента выступает за границы контейнера, то эта выступающая часть должна быть скрыта. Не весь объект целиком (если он частично выходит за пределы своего контейнера), а именно только часть, расположенная за границами видимости родительского объекта, к которому он прикреплён. Такими границами видимости прикреплённых объектов у контейнера обычно выступают его края. Но если у объекта есть рамка, то эта рамка не должна перекрываться прикреплённым объектом, и границей видимости для выступающего объекта будет в этом случае внутренняя грань рамки контейнера.

В MQL для реализации обрезания графических элементов, созданных на основе bmp-изображения (OBJ_BITMAP_LABEL и OBJ_BITMAP), есть специальные свойства графических объектов, позволяющие отображать только часть изображения, очерченную прямоугольной областью видимости:

Для объектов OBJ_BITMAP_LABEL OBJ_BITMAP программным путем можно установить специальный режим показа изображения. В этом режиме показывается только та часть исходного изображения, на которую накладывается прямоугольная область видимости, остальная часть картинки становится невидимой. Размеры области видимости необходимо установить с помощью свойств OBJPROP_XSIZE и OBJPROP_YSIZE. Область видимости можно "перемещать" только в пределах исходного изображения с помощью свойств OBJPROP_XOFFSET и OBJPROP_YOFFSET.

К сожалению, такое обрезание и позиционирование видимой части объекта внутри прямоугольной области видимости не работает при использовании канваса. Хотя ресурс для канваса создаётся как растровое изображение в памяти, но "что-то не даёт" использовать эту технологию, сделанную для объектов на основе физических bmp-файлов с изображениями, построенными в памяти как ресурс.



Поэтому мы пойдём своим путём — будем сами создавать такую область видимости и самостоятельно обрезать части объекта (читай изображения), выходящие за пределы области видимости своего контейнера. Изначально прямоугольная область видимости будет равняться ширине и высоте контейнера, либо находиться внутри рамки этого объекта (если у него есть рамка). Каждый графический элемент наделим методом, который будет считывать положение себя относительно своего контейнера, и обрезать свою лишнюю видимую часть (просто закрашивать свой фон прозрачным цветом с полной прозрачностью).



Кроме реализации озвученного функционала графических элементов, сегодня мы создадим несколько классов вспомогательных графических элементов. Это будут объекты-кнопки со стрелками. Такие кнопки нужны для реализации элементов управления, таких как, например, полосы прокрутки, выпадающие списки и другие похожие элементы управления.

Если говорить относительно разрабатываемого элемента управления TabControl, то в нём нужны такие кнопки для организации смещения заголовков вкладок в случае, если они расположены в один ряд, и их слишком много, чтобы все они могли разместиться на элементе управления. Те вкладки, которые выходят за пределы элемента управления, должны скрываться (что сегодня и реализуем), а для прокрутки строки заголовков для поиска и отображения нужного заголовка вкладки используются как раз две кнопки со стрелками влево-вправо. Поэтому сегодня, после создания таких объектов-кнопок со стрелками, создадим ещё два объекта — с двумя кнопками "влево-вправо" и "вверх-вниз". Эти объекты будем использовать для поиска скрытой вкладки в объекте TabControl в следующей статье.



Доработка классов библиотеки

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh впишем макроподстановку, в которой будет указан размер сторон кнопок со стрелками по умолчанию:

#define DEF_FONT ( "Calibri" ) #define DEF_FONT_SIZE ( 8 ) #define DEF_CHECK_SIZE ( 12 ) #define DEF_ARROW_BUTTON_SIZE ( 15 ) #define OUTER_AREA_SIZE ( 16 ) #define DEF_FRAME_WIDTH_SIZE ( 3 )

При создании такого объекта-кнопки всегда можно указать любой другой размер его сторон, но по умолчанию размер сторон будет равен 15 пикселей.





В список типов объектов библиотеки, в раздел объектов WinForms добавим новый тип — вспомогательный объект:

enum ENUM_OBJECT_DE_TYPE { OBJECT_DE_TYPE_GBASE = COLLECTION_ID_LIST_END+ 1 , OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT, OBJECT_DE_TYPE_GFORM, OBJECT_DE_TYPE_GFORM_CONTROL, OBJECT_DE_TYPE_GSHADOW, OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE, OBJECT_DE_TYPE_GWF_CONTAINER, OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON, OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER, }

Впоследствии по этому типу графических объектов библиотеки мы сможем выбирать только вспомогательные объекты для проведения с ними каких-либо действий.

В список типов графических элементов добавим новые типы, классы объектов которых сегодня создадим:

enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED, GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX, };





В список целочисленных свойств графического элемента на канвасе добавим четыре новых свойства для указания координат и размеров области видимости графического элемента, и увеличим общее количество целочисленных свойств с 92 до 96:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER { CANV_ELEMENT_PROP_ID = 0 , CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_X, CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_Y, CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_WIDTH, CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_GROUP, CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 96 ) #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )





В список возможных критериев сортировки графических элементов на канвасе добавим новые свойства:

#define FIRST_CANV_ELEMENT_DBL_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP+CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_CANV_ELEMENT_MODE { SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID = 0 , SORT_BY_CANV_ELEMENT_TYPE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_VISIBLE_AREA_X, SORT_BY_CANV_ELEMENT_VISIBLE_AREA_Y, SORT_BY_CANV_ELEMENT_VISIBLE_AREA_WIDTH, SORT_BY_CANV_ELEMENT_VISIBLE_AREA_HEIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_GROUP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ZORDER, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TAB_PAGE_COLUMN, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_OBJ = FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_RES, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TEXT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_DESCRIPTION, };

Теперь мы сможем выбирать, сортировать и фильтровать графические элементы по вновь добавленным свойствам.





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений:

MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX, MSG_GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM, MSG_GRAPH_OBJ_BELONG_NO_PROGRAM,

...

MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_X, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_Y, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_WIDTH, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR,

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Поле вкладки элемента управления \"TabControl\"" , "Tab field of the Control element \"TabControl\"" }, { "Элемент управления \"TabControl\"" , "Control element \"TabControl\"" }, { "Элемент управления \"ArrowButton\"" , "Control element \"ArrowButton\"" }, { "Элемент управления \"UpArrowButton\"" , "Control element \"UpArrowButton\"" }, { "Элемент управления \"DownArrowButton\"" , "Control element \"DownArrowButton\"" }, { "Элемент управления \"LeftArrowButton\"" , "Control element \"LeftArrowButton\"" }, { "Элемент управления \"RightArrowButton\"" , "Control element \"RightArrowButton\"" }, { "Элемент управления \"UpDownArrowBox\"" , "Control element \"UpDownArrowBox\"" }, { "Элемент управления \"LeftRightArrowBox\"" , "Control element \"LeftRightArrowBox\"" }, { "Графический объект принадлежит программе" , "The graphic object belongs to the program" }, { "Графический объект не принадлежит программе" , "The graphic object does not belong to the program" },

...

{ "Правая граница активной зоны элемента" , "Right border of the element's active area" }, { "Нижняя граница активной зоны элемента" , "Bottom border of the element's active area" }, { "Координата X области видимости" , "X-coordinate of object visibility area" }, { "Координата Y области видимости" , "Y-coordinate of object visibility area" }, { "Ширина области видимости" , "Width of object visibility area" }, { "Высота области видимости" , "Height of object visibility area" }, { "Флаг доступности элемента" , "Element Availability Flag" }, { "Цвет текста по умолчанию для всех объектов элемента управления" , "Default text color for all objects in the control" },





В файле сервисных функций библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Services\DELib.mqh, в функции, возвращающей тип графического объекта как string, сделаем небольшие доработки:

string TypeGraphElementAsString( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { ushort array[]; int total= StringToShortArray ( StringSubstr ( EnumToString (type), 18 ),array); for ( int i= 0 ;i<total- 1 ;i++) { if (array[i]== 95 ) { i+= 1 ; continue ; } else array[i]+= 0x20 ; } string txt= ShortArrayToString (array); StringReplace (txt, "_Wf_Base" , "WFBase" ); StringReplace (txt, "_Wf_" , "" ); StringReplace (txt, "_Obj" , "" ); StringReplace (txt, "_" , "" ); StringReplace (txt, "Groupbox" , "GroupBox" ); StringReplace (txt, "Buttons UdB ox" , "ButtonsUDBox" ); StringReplace (txt, "Buttons LrB ox" , "ButtonsLRBox" ); return txt; }

Так как у нас будут созданы новые графические элементы, то для создания имени графического объекта нужно немного изменить его автоматически создаваемое имя. Функция, создавая строку имени, изначально не допускает двух и более идущих подряд заглавных символа. А в имени объекта должно быть три таких символа. Поэтому мы просто заменяем автоматически созданную строку имени на нужную.

Теперь имена новых, создаваемых сегодня объектов, будут правильными.





В конструкторах класса вспомогательного объекта ListBoxItem в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\ListBoxItem.mqh впишем тип графического объекта библиотеки как "вспомогательный WinForms-объект":

CListBoxItem::CListBoxItem( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(type,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER; this .SetTextAlign( ANCHOR_LEFT ); this .SetTextShiftSpace( 1 ); } CListBoxItem::CListBoxItem( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER; this .SetTextAlign( ANCHOR_LEFT ); this .SetTextShiftSpace( 1 ); }





Так как при работе с канвасом есть проблемы для использования штатных средств отображения только видимой части графического объекта, очерченной прямоугольной областью видимости, и мы будем это делать самостоятельно, но такие свойства всё равно есть у графических объектов, и поэтому нам нужно создать функционал для установки и получения этих свойств в графический объект. Его же мы и будем использовать для создания области видимости для графических элементов на канвасе.



В файле базового графического объекта библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GBaseObj.mqh впишем виртуальные методы для установки и получения новых свойств графических объектов, а метод для установки флага видимости переименуем так, чтобы было понятно, что метод устанавливает флаг:

virtual bool SetZorder( const long value, const bool only_prop) { :: ResetLastError (); if ((!only_prop && :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_ZORDER ,value)) || only_prop) { this .m_zorder=value; return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } virtual bool SetXOffset( const long value) { :: ResetLastError (); if (!:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_XOFFSET ,value)) { CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } return true ; } virtual int XOffset( void ) const { return ( int ):: ObjectGetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_XOFFSET ); } virtual bool SetYOffset( const long value) { :: ResetLastError (); if (!:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_YOFFSET ,value)) { CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } return true ; } virtual int YOffset( void ) const { return ( int ):: ObjectGetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_YOFFSET ); } virtual bool SetXSize( const long value) { :: ResetLastError (); if (!:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_XSIZE ,value)) { CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } return true ; } virtual int XSize( void ) const { return ( int ):: ObjectGetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_XSIZE ); } virtual bool SetYSize( const long value) { :: ResetLastError (); if (!:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_YSIZE ,value)) { CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } return true ; } virtual int YSize( void ) const { return ( int ):: ObjectGetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_YSIZE ); } bool SetVisible Flag ( const bool flag, const bool only_prop) { long value=(flag ? OBJ_ALL_PERIODS : OBJ_NO_PERIODS ); :: ResetLastError (); if ((!only_prop && :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_TIMEFRAMES ,value)) || only_prop) { this .m_visible=flag; return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; }

Методы для установки свойств возвращают флаг успешности постановки указанного значения свойства графического объекта в очередь графика, т.е., функция асинхронная, и возвращает лишь флаг успешной установки команды в очередь, а не успешность установки требуемого свойства. Для проверки необходимо считать изменённое свойство из объекта и проверить его значение. Так сделано для всех функций ObjectSetXXX, но при использовании библиотеки ещё не было замечено никаких задержек исполнения очереди команд, поэтому пока используем именно такую конструкцию установки свойств графических объектов.



В методе, возвращающем описание типа графического элемента, впишем возврат описания новых объектов — кнопок со стрелками, которые сегодня будем делать:

string CGBaseObj::TypeElementDescription( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { return ( type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX) : "Unknown" ); }

Теперь мы сможем получать описания новых типов вспомогательных объектов когда они будут готовы и мы сможем их создавать.







В файле базового объекта стандартных графических объектов библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\GStdGraphObj.mqh подправим вызов метода установки флага видимости, так как этот метод теперь переименован:

bool Visible( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 ); } bool SetFlagVisible( const bool flag, const bool only_prop) { if (! CGBaseObj::SetVisibleFlag (flag,only_prop)) return false ; this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TIMEFRAMES, 0 ,flag); return true ; }





В файле объекта-графического элемента на канвасе MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh в приватную структуру объекта впишем новые целочисленные свойства:



private : int m_shift_coord_x; int m_shift_coord_y; struct SData { int id; int type; int tab_alignment; int alignment; int visible_area_x; int visible_area_y; int visible_area_w; int visible_area_h; uchar name_obj[ 64 ]; uchar name_res[ 64 ]; uchar text[ 256 ]; uchar descript[ 256 ]; }; SData m_struct_obj;

Структура свойств объекта нужна нам для правильного сохранения и чтения свойств объекта из файла.



Все методы, обращающиеся к переименованному ранее методу в файле базового графического объекта, теперь должны обращаться к этому методу по его новому имени:

virtual void BringToTop( void ) { CGBaseObj::SetVisibleFlag ( false , false ); CGBaseObj::SetVisibleFlag ( true , false );} virtual void Show( void ) { CGBaseObj::SetVisibleFlag ( true , false ); } virtual void Hide( void ) { CGBaseObj::SetVisibleFlag ( false , false ); }





Напишем виртуальные методы для работы с новыми свойствами графического элемента:

virtual int Group( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_GROUP); } virtual void SetGroup( const int value ) { CGBaseObj::SetGroup( value ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_GROUP, value ); } virtual int XOffset( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_X); } virtual bool SetXOffset( const int value , const bool only_prop) { ::ResetLastError(); if ((!only_prop && CGBaseObj::SetXOffset( value )) || only_prop) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_X, value ); return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(), true ); return false ; } virtual int YOffset( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_Y); } virtual bool SetYOffset( const int value , const bool only_prop) { ::ResetLastError(); if ((!only_prop && CGBaseObj::SetYOffset( value )) || only_prop) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_Y, value ); return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(), true ); return false ; } virtual int XSize( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_WIDTH); } virtual bool SetXSize( const int value , const bool only_prop) { ::ResetLastError(); if ((!only_prop && CGBaseObj::SetXSize( value )) || only_prop) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_WIDTH, value ); return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(), true ); return false ; } virtual int YSize( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT); } virtual bool SetYSize( const int value , const bool only_prop) { ::ResetLastError(); if ((!only_prop && CGBaseObj::SetYSize( value )) || only_prop) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT, value ); return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(), true ); return false ; } virtual int VisibleAreaX( void ) const { return this .XOffset(); } virtual bool SetVisibleAreaX( const int value , const bool only_prop) { ::ResetLastError(); if ((!only_prop && CGBaseObj::SetXOffset( value )) || only_prop) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_X, value ); return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(), true ); return false ; } virtual int VisibleAreaY( void ) const { return this .YOffset(); } virtual bool SetVisibleAreaY( const int value , const bool only_prop) { ::ResetLastError(); if ((!only_prop && CGBaseObj::SetYOffset( value )) || only_prop) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_Y, value ); return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(), true ); return false ; } virtual int VisibleAreaWidth( void ) const { return this .XSize(); } virtual bool SetVisibleAreaWidth( const int value , const bool only_prop) { ::ResetLastError(); if ((!only_prop && CGBaseObj::SetXSize( value )) || only_prop) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_WIDTH, value ); return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(), true ); return false ; } virtual int VisibleAreaHeight( void ) const { return this .YSize(); } virtual bool SetVisibleAreaHeight( const int value , const bool only_prop) { ::ResetLastError(); if ((!only_prop && CGBaseObj::SetYSize( value )) || only_prop) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT, value ); return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(), true ); return false ; } int CoordXVisibleArea( void ) const { return this .CoordX()+ this .VisibleAreaX(); } int RightEdgeVisibleArea( void ) const { return this .CoordXVisibleArea()+ this .VisibleAreaWidth(); } int RightEdgeVisibleAreaRelative( void ) const { return this .VisibleAreaX()+ this .VisibleAreaWidth(); } int CoordYVisibleArea( void ) const { return this .CoordY()+ this .VisibleAreaY(); } int BottomEdgeVisibleArea( void ) const { return this .CoordYVisibleArea()+ this .VisibleAreaHeight(); } int BottomEdgeVisibleAreaRelative( void ) const { return this .VisibleAreaY()+ this .VisibleAreaHeight(); }

Методы установки значения свойства сначала устанавливают свойство непосредственно в сам графический объект, и при успешности операции, устанавливают значение в свойство класса объекта. Возвращаются же значения из свойств объекта, которые ранее были туда установлены методами установки свойств.

Вспомогательные методы возвращают расчётное значение нужного края или координаты верхнего левого угла области видимости объекта и упрощают доступ к чтению нужных свойств границ области видимости, так как именованы в соответствии с аналогичными методами графических элементов, и возвращают нужные значения без необходимости самостоятельного их расчёта.

Когда объект-графический элемент будет создаваться, он должен заполняться установленным для него цветом, на нём должны рисоваться нужные надписи или изображения, а затем объект должен рассчитать своё местоположение внутри контейнера и обрезать выступающие свои части за границы контейнера. Обрезка будет происходить заполнением прозрачным цветом областей, которые должны быть скрыты. Получается, что сначала нужно вызвать метод Erase(), который заполняет фон цветом, и в котором что-то ещё рисуется на объекте, а затем стереть невидимые части изображения. И всё это нужно опять же разместить в методе Erase(). Значит, первое заполнение цветом должно происходить без обрезания скрытых областей, и этот метод мы назовём EraseNoCrop(). Для обрезания скрытых областей создадим метод Crop(). И в уже имеющемся методе Erase() будем последовательно вызывать эти методы.

Объявим новые методы в защищённой и публичной секциях класса:

virtual void Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); virtual void Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ); virtual void Erase( const bool redraw= false ); protected : virtual void EraseNoCrop( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); virtual void EraseNoCrop( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ); public : void Crop( const uint coord_x, const uint coord_y, const uint width, const uint height); virtual void Crop( void ); void Update( const bool redraw= false ) { this .m_canvas.Update(redraw); }





В обоих конструкторах класса установим значения по умолчанию для координат и размеров области видимости объекта так, чтобы прямоугольная область видимости была размером полностью с весь объект, а после установки всех свойств установим флаг видимости объекта как "скрыт" — это позволит не наблюдать нам как постепенно строятся на графике все объекты элементов GUI программы (наряду с сокрытием главного объекта-формы и последующим его отображением после построения всех графических объектов на нём в самой программе при построении её графической составляющей):

CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool activity= true , const bool redraw= false ) : m_shadow( false ) { this .SetTypeElement(element_type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; this .m_element_main= NULL ; this .m_element_base= NULL ; this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name= this .CreateNameGraphElement(element_type); this .m_chart_id=(chart_id== NULL || chart_id== 0 ? :: ChartID () : chart_id); this .m_subwindow=wnd_num; this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .m_text_anchor= 0 ; this .m_text_x= 0 ; this .m_text_y= 0 ; this .SetBackgroundColor(colour, true ); this .SetOpacity(opacity); this .m_shift_coord_x= 0 ; this .m_shift_coord_y= 0 ; if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_dwn, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_dwn[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_ovr, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_ovr[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if ( this .Create(chart_id,wnd_num,x,y,w,h,redraw)) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, this .m_canvas.ResourceName()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, this .ActiveAreaRight()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, this .ActiveAreaBottom()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_X, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_Y, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_WIDTH,w); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT,h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BELONG,ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG::GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT,CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT, "" ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION,descript); this .SetVisibleFlag( false , false ); } else { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), "\"" , this .TypeElementDescription(element_type), "\" " , this .NameObj()); } } CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const long chart_id, const int wnd_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : m_shadow( false ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; this .m_element_main= NULL ; this .m_element_base= NULL ; this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name= this .CreateNameGraphElement(element_type); this .m_chart_id=(chart_id== NULL || chart_id== 0 ? :: ChartID () : chart_id); this .m_subwindow=wnd_num; this .m_type_element=element_type; this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .m_text_anchor= 0 ; this .m_text_x= 0 ; this .m_text_y= 0 ; this .SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); this .SetOpacity( 0 ); this .m_shift_coord_x= 0 ; this .m_shift_coord_y= 0 ; if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_dwn, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_dwn[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_ovr, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_ovr[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if ( this .Create(chart_id,wnd_num,x,y,w,h, false )) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, this .m_canvas.ResourceName()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, this .ActiveAreaRight()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, this .ActiveAreaBottom()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_X, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_Y, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_WIDTH,w); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT,h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_ALIGNMENT,CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT,CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT, "" ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION,descript); this .SetVisibleFlag( false , false ); } else { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), "\"" , this .TypeElementDescription(element_type), "\" " , this .NameObj()); } }





В методе, создающем структуру объекта, впишем установку свойств области видимости:

bool CGCnvElement::ObjectToStruct( void ) { this .m_struct_obj.id=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID); this .m_struct_obj.type=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE); this .m_struct_obj.coord_act_y=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y); this .m_struct_obj.coord_act_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT); this .m_struct_obj.coord_act_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM); this .m_struct_obj.visible_area_x=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_X); this .m_struct_obj.visible_area_y=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_Y); this .m_struct_obj.visible_area_w=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_WIDTH); this .m_struct_obj.visible_area_h=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT); this .m_struct_obj.zorder= this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER); this .m_struct_obj.enabled=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED); this .m_struct_obj.tab_alignment=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_ALIGNMENT); this .m_struct_obj.alignment=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ), this .m_struct_obj.name_obj); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES), this .m_struct_obj.name_res); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT), this .m_struct_obj.text); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION), this .m_struct_obj.descript); :: ResetLastError (); if (!:: StructToCharArray ( this .m_struct_obj, this .m_uchar_array)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_SAVE_OBJ_STRUCT_TO_UARRAY, true ); return false ; } return true ; }





В методе, создающем объект из структуры, впишем запись значений свойств области видимости в свойства объекта:

void CGCnvElement::StructToObject( void ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID, this .m_struct_obj.id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, this .m_struct_obj.type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, this .m_struct_obj.coord_act_right); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, this .m_struct_obj.coord_act_bottom); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_X, this .m_struct_obj.visible_area_x); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_Y, this .m_struct_obj.visible_area_y); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_WIDTH, this .m_struct_obj.visible_area_w); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT, this .m_struct_obj.visible_area_h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, this .m_struct_obj.zorder); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED, this .m_struct_obj.enabled); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR, this .m_struct_obj.fore_color); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY, this .m_struct_obj.fore_color_opacity); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_ALIGNMENT, this .m_struct_obj.tab_alignment); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT, this .m_struct_obj.alignment); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_obj)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_res)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.text)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.descript)); }





В методах установки ширины и высоты элемента впишем установку свойств прямоугольной области видимости:

bool CGCnvElement::SetWidth( const int width) { if ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH)==width) return true ; if (! this .m_canvas.Resize(width, this .m_canvas.Height())) { CMessage::ToLog(DFUN+ this .TypeElementDescription()+ ": width=" +( string )width+ ": " ,MSG_CANV_ELEMENT_ERR_FAILED_SET_WIDTH); return false ; } this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH,width); this .SetVisibleAreaX( 0 , true ); this .SetVisibleAreaWidth(width, true ); return true ; } bool CGCnvElement::SetHeight( const int height) { if ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT)==height) return true ; if (! this .m_canvas.Resize( this .m_canvas.Width(),height)) { CMessage::ToLog(DFUN+ this .TypeElementDescription()+ ": height=" +( string )height+ ": " ,MSG_CANV_ELEMENT_ERR_FAILED_SET_HEIGHT); return false ; } this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT,height); this .SetVisibleAreaY( 0 , true ); this .SetVisibleAreaHeight(height, true ); return true ; }

Если размер графического элемента меняется, то соответственно должна меняться и область видимости так, чтобы она охватывала полностью весь объект, что мы тут и делаем — после каждого изменения размеров объекта устанавливаем новый соответствующий размер области видимости с координатой её начала, равной нулю — в верхнем левом углу графического объекта.

Теперь методы Erase() будут такими:

void CGCnvElement::Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { this .EraseNoCrop(colour,opacity, false ); this .Crop(); this .Update(redraw); } void CGCnvElement::Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ) { this .EraseNoCrop(colors,opacity,vgradient,cycle , false ); this .Crop(); this .Update( redraw ); }

Сначала вызывается метод EraseNoCrop(), в котором производится очистка элемента указанным цветом, с запретом обновления, затем вызывается метод Crop(), выполняющий обрезание скрытых областей, и далее обновляется канвас с указанным флагом обновления графика.







Методы заливки канваса цветом без обрезания скрытых областей:

void CGCnvElement::EraseNoCrop( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { color arr[ 1 ]; arr[ 0 ]=colour; this .SaveColorsBG(arr); this .m_canvas.Erase(:: ColorToARGB (colour,opacity)); this .Update(redraw); } void CGCnvElement::EraseNoCrop( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ) { this .m_gradient_v=vgradient; this .m_gradient_c=cycle; int size=:: ArraySize (colors); if (size< 2 ) { if (size== 0 ) { this .Erase(redraw); return ; } this .EraseNoCrop(colors[ 0 ],opacity,redraw); return ; } color out[]; int total=(vgradient ? this .Height() : this .Width()); CColors::Gradient(colors,out,total,cycle); total=:: ArraySize (out); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { switch (vgradient) { case false : DrawLineVertical(i, 0 , this .Height()- 1 ,out[i],opacity); break ; default : DrawLineHorizontal( 0 , this .Width()- 1 ,i,out[i],opacity); break ; } } this .SaveColorsBG(colors); this .Update(redraw); }

По сути — это прошлые методы Erase(), которые теперь дополнены методом обрезания скрытых областей, а в новых методах Erase() добавлены вызов этих методов и обрезание областей, выходящих за пределы контейнера.





Метод, обрезающий изображение, очерченное указанной прямоугольной областью видимости:

void CGCnvElement::Crop( const uint coord_x, const uint coord_y, const uint width, const uint height) { if (coord_x== 0 && coord_y== 0 && width== this .Width() && height== this .Height()) return ; this .SetVisibleAreaX(coord_x, true ); this .SetVisibleAreaY(coord_y, true ); this .SetVisibleAreaWidth(width, true ); this .SetVisibleAreaHeight(height, true ); if (:: ArraySize ( this .m_duplicate_res)== 0 ) this .ResourceStamp(DFUN); for ( int y= 0 ;y< this .Height();y++) { for ( int x= 0 ;x< this .Width();x++) { if (y>= this .VisibleAreaY() && y<= this .BottomEdgeVisibleAreaRelative() && x>= this .VisibleAreaX() && x<= this .RightEdgeVisibleAreaRelative()) continue ; this .SetPixel(x,y,CLR_CANV_NULL, 0 ); } } }

В метод передаются начальные координаты видимой области объекта относительно своего контейнера и размеры этой области. Переданные значения устанавливаются в свойства объекта и далее в двух циклах происходит стирание (заполнение прозрачным цветом) тех пикселей изображения, которые выходят за пределы установленной видимой области.





Метод, обрезающий изображение, очерченное рассчитываемой прямоугольной областью видимости:

void CGCnvElement::Crop( void ) { CGCnvElement * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL) return ; int vis_x= 0 ; int vis_y= 0 ; int vis_w= this .Width(); int vis_h= this .Height(); int crop_top= 0 ; int crop_bottom= 0 ; int crop_left= 0 ; int crop_right= 0 ; int top=fmax( base .CoordY()+( int ) base .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_TOP), base .CoordYVisibleArea()); int bottom=fmin( base .BottomEdge()-( int ) base .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_BOTTOM), base .BottomEdgeVisibleArea()+ 1 ); int left=fmax( base .CoordX()+( int ) base .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_LEFT), base .CoordXVisibleArea()); int right=fmin( base .RightEdge()-( int ) base .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_RIGHT), base .RightEdgeVisibleArea()+ 1 ); crop_top= this .CoordY()-top; if (crop_top< 0 ) vis_y=-crop_top; crop_bottom=bottom- this .BottomEdge()- 1 ; if (crop_bottom< 0 ) vis_h= this .Height()+crop_bottom-vis_y; crop_left= this .CoordX()-left; if (crop_left< 0 ) vis_x=-crop_left; crop_right=right- this .RightEdge()- 1 ; if (crop_right< 0 ) vis_w= this .Width()+crop_right-vis_x; if (crop_top< 0 || crop_bottom< 0 || crop_left< 0 || crop_right< 0 ) this .Crop(vis_x,vis_y,vis_w,vis_h); }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду. Сначала получаем указатель на объект-контейнер, к которому прикреплён данный графический элемент. В зависимости от размеров контейнера и его краёв области, в которой прикреплённые объекты видимы, рассчитываем, насколько прикреплённый к контейнеру объект выходит за границы этой области своего контейнера. Если с любой из сторон объект выходит за пределы — вызываем метод обрезания областей изображения, которые должны быть скрыты.







В файле класса объекта-тени \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ShadowObj.mqh сделаем некоторые доработки.

В конструкторе класса при создании объекта установим ему флаг видимости как "скрыт":

CShadowObj::CShadowObj( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ,chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GSHADOW; CGCnvElement::SetBackgroundColor( clrNONE , true ); CGCnvElement::SetOpacity( 0 ); CGCnvElement::SetActive( false ); this .m_opacity=CLR_DEF_SHADOW_OPACITY; this .m_blur=DEF_SHADOW_BLUR; color gray=CGCnvElement::ChangeColorSaturation( this .ChartBackgroundColor(),- 100 ); this .m_color=CGCnvElement::ChangeColorLightness(gray,- 50 ); this .m_shadow= false ; this .SetVisibleFlag( false , false ); CGCnvElement::Erase(); }





В методе рисования тени сначала проверим видимость объекта, и если объект скрыт, то и рисовать нечего — уходим:

void CShadowObj::Draw( const int shift_x, const int shift_y, const uchar blur_value, const bool redraw) { if (! this .IsVisible()) return ; this .SetCoordXRelative(shift_x); this .SetCoordYRelative(shift_y); int w= this .Width()-OUTER_AREA_SIZE* 2 ; int h= this .Height()-OUTER_AREA_SIZE* 2 ; this .DrawShadowFigureRect(w,h); this .m_blur=(blur_value>OUTER_AREA_SIZE/ 4 ? OUTER_AREA_SIZE/ 4 : blur_value); if (! this .GaussianBlur( this .m_blur)) return ; CGCnvElement::Move( this .CoordX()+ this .CoordXRelative(), this .CoordY()+ this .CoordYRelative(),redraw); CGCnvElement::Update(redraw); }





В файле класса объекта-формы \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh в методе, создающем новый присоединённый элемент и добавляющем его в список присоединённых объектов, исправим название ранее переименованного метода:

CGCnvElement *CForm::CreateAndAddNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity) { if (element_type<GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_ERR_NOT_INTENDED),:: StringSubstr (:: EnumToString (element_type), 19 )); return NULL ; } int num= this .m_list_elements.Total(); string descript=TypeGraphElementAsString(element_type); int elm_x=x; int elm_y=y; this .GetCoords(elm_x,elm_y); CGCnvElement *obj= this .CreateNewGObject(element_type,num,descript,elm_x,elm_y,w,h,colour,opacity, false ,activity); if (obj== NULL ) return NULL ; if (! this .AddNewElement(obj,elm_x,elm_y)) { delete obj; return NULL ; } obj.SetBackgroundColor(colour, true ); obj.SetOpacity(opacity); obj.SetActive(activity); obj.SetMain( this .GetMain()== NULL ? this .GetObject() : this .GetMain()); obj.SetBase( this .GetObject()); obj.SetID( this .GetMaxIDAll()+ 1 ); obj.SetNumber(num); obj.SetCoordXRelative(obj.CoordX()- this .CoordX()); obj.SetCoordYRelative(obj.CoordY()- this .CoordY()); obj.SetZorder( this .Zorder(), false ); obj.SetCoordXRelativeInit(obj.CoordXRelative()); obj.SetCoordYRelativeInit(obj.CoordYRelative()); obj.SetVisibleFlag ( this .IsVisible(), false ); obj.SetActive( this .Active()); obj.SetEnabled( this .Enabled()); return obj; }





Так как теперь тень рисуется только, если для неё установлен флаг видимости, то в методе рисования тени поменяем местами отрисовку тени и установку ей флага видимости:

void CForm::DrawShadow( const int shift_x, const int shift_y, const color colour, const uchar opacity= 127 , const uchar blur=DEF_SHADOW_BLUR) { if (! this .m_shadow) return ; if ( this .m_shadow_obj== NULL ) this .CreateShadowObj(colour,opacity); if ( this .m_shadow_obj!= NULL ) { this .m_shadow_obj.SetVisibleFlag( true , false ); this .m_shadow_obj.Draw(shift_x,shift_y,blur, true ); this .BringToTop(); } }

Ранее вызов этих методов был в обратной последовательности, и тень не рисовалась.





В файле класса базового объекта всех WinForms-объектов \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\WinFormBase.mqh доработаем методы Erase():

void CWinFormBase::Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::EraseNoCrop(colour,opacity, false ); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) this .DrawFormFrame( this .BorderSizeTop(), this .BorderSizeBottom(), this .BorderSizeLeft(), this .BorderSizeRight(), this .BorderColor(), this .Opacity(), this .BorderStyle()); this .Crop(); this .Update(redraw); } void CWinFormBase::Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::EraseNoCrop(colors,opacity,vgradient,cycle, false ); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) t his .DrawFormFrame( this .BorderSizeTop(), this .BorderSizeBottom(), this .BorderSizeLeft(), this .BorderSizeRight(), this .BorderColor(), this .Opacity(), this .BorderStyle()); this .Crop(); this .Update(redraw); }

Теперь мы сначала вызываем метод EraseNoCrop() объекта-графического элемента, затем рисуем рамку и обрезаем скрытые области.







В методе, возвращающем описание целочисленного свойства элемента, добавим блок кода для возврата описания новых свойств объекта — координат и размеров его области видимости:

string CWinFormBase::GetPropertyDescription(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property, bool only_prop= false ) { return ( property==CANV_ELEMENT_PROP_ID ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ID)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TYPE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .TypeElementDescription() ) : //---... //---... property==CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_X ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_X)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_Y ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_Y)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_WIDTH ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_WIDTH)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_GROUP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_GROUP)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : //---... //---... property==CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_COLUMN ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_COLUMN)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +AlignmentDescription((ENUM_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT) this .GetProperty(property)) ) : "" ); }

Теперь объект сможет вывести наименование новых свойств, созданных сегодня.





В файле класса базового объекта стандартных элементов управления \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\CommonBase.mqh доработаем методы Erase() в соответствии с новой концепцией их построения:

void CCommonBase::Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::EraseNoCrop(colour,opacity, false ); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) this .DrawFormFrame( this .BorderSizeTop(), this .BorderSizeBottom(), this .BorderSizeLeft(), this .BorderSizeRight(), this .BorderColor(), 255 , this .BorderStyle()); this .Crop(); this .Update(redraw); } void CCommonBase::Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::EraseNoCrop(colors,opacity,vgradient,cycle, false ); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) this .DrawFormFrame( this .BorderSizeTop(), this .BorderSizeBottom(), this .BorderSizeLeft(), this .BorderSizeRight(), this .BorderColor(), 255 , this .BorderStyle()); this .Crop(); this .Update(redraw); }

Здесь: сначала вызываем метод EraseNoCrop() объекта-графического элемента, затем рисуем рамку и обрезаем скрытые области.







В файле класса WinForms-объекта CheckBox \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\CheckBox.mqh доработаем метод Redraw():

void CCheckBox::Redraw( bool redraw) { this .EraseNoCrop( this .BackgroundColor(), this .Opacity(), true ); this .SetCorrectTextCoords(); this .Text( this .m_text_x, this .m_text_y, this .Text(), this .ForeColor(), this .ForeColorOpacity(), this .TextAnchor()); this .ShowControlFlag( this .CheckState()); this .Crop(); this .Update(redraw); }

Здесь мы сначала очищаем изображение цветом объекта без обрезания скрытых областей, затем рисуем на холсте всё необходимое (как и было ранее), а перед обновлением вызываем метод обрезания скрытых областей изображения.







В файле класса WinForms-объекта Label \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\Label.mqh в методе установки текста элемента после его установки вызовем метод обрезания скрытых областей, чтобы нарисованный текст обрезался по границам видимой области:

virtual void SetText( const string text) { CWinFormBase::SetText(text); if ( this .AutoSize()) this .AutoSetWH(); this .Crop(); }





В методе, перерисовывающем объект, заменим вызов метода Erase() на вызов метода EraseNoCrop(), а после всех манипуляций с построением внешнего вида объекта, вызовем метод обрезания скрытых областей изображения:

void CLabel::Redraw( bool redraw) { this .EraseNoCrop( this .BackgroundColor(), 0 ,redraw); int x= 0 ,y= 0 ; this .SetTextParamsByAlign(x,y); this .Text(x,y, this .Text(), this .ForeColor(), this .ForeColorOpacity(), this .TextAnchor()); this .Crop(); this .Update(redraw); }





В файле WinForms-объекта Button \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\Button.mqh аналогичным образом доработаем метод перерисовки объекта:

void CButton::Redraw( bool redraw) { this .EraseNoCrop( this .BackgroundColor(), this .Opacity(),redraw); int x= 0 ,y= 0 ; CLabel::SetTextParamsByAlign(x,y); this .Text(x,y, this .Text(), this .ForeColor(), this .ForeColorOpacity(), this .TextAnchor()); this .Crop(); this .Update(redraw); }





Классы вспомогательных объектов-кнопок со стрелками

Если в WinForms-объекте выбран режим расположения заголовков вкладок в одну строку, и вкладок больше, чем их может уместиться по ширине или высоте объекта, то те заголовки вкладок, которые выходят за пределы своего контейнера, будут скрыты. Для того, чтобы мы могли смещать строку заголовков, нам нужно создать кнопки со стрелками, нажатие на которые будет смещать строку заголовков влево-вправо или вверх-вниз. Такие кнопки нам нужны будут и в других элементах управления, поэтому они будут находиться в списке вспомогательных WinForms-объектов — они не являются самостоятельными элементами управления, но используются для построения других.

Такие объекты-кнопки со стрелками будут организованы следующим образом: создадим базовый объект всех таких кнопок, в котором будут находиться методы для установки его свойств, а объекты-наследники будут создавать уже конкретную кнопку: со стрелкой влево, вправо, вверх или вниз.

Кроме того, на основе созданных объектов создадим ещё два — они будут использоваться для построения WinForms-объекта TabControl, а именно — это будут объекты с двумя кнопками: один будет иметь две кнопки, расположенные горизонтально, со стрелками влево-вправо, а второй — две кнопки, расположенные вертикально, со стрелками вверх-вниз. Эти объекты и будут служить для горизонтальной и вертикальной прокрутки строки заголовков вкладок.

В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\ создадим новый файл ArrowButton.mqh класса CArrowButton.

Класс должен быть унаследован от класса объекта-кнопки, а его файл подключен к файлу создаваемого класса:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "Common Controls\Button.mqh" class CArrowButton : public CButton { }





В приватной секции объявим переменную для хранения цвета стрелки, а в защищённой секции объявим виртуальный метод для рисования стрелки и защищённый конструктор. В публичной секции объявим методы для установки и возврата цвета стрелки, параметрический конструктор и методы для перерисовки объекта и рисования его рамки:

class CArrowButton : public CButton { private : color m_arrow_color; protected : virtual void DrawArrow( void ){ return ;} CArrowButton( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : void SetArrowColor( const color clr) { this .m_arrow_color=clr; } color ArrowColor( void ) const { return this .m_arrow_color; } CArrowButton( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); virtual void Redraw( bool redraw); virtual void Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); virtual void Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ); virtual void DrawFrame( void ); };

Виртуальный метод DrawArrow() в данном классе ничего не рисует и, так как он виртуальный, то будет переопределяться в наследуемых классах, в каждом из которых будет создан свой метод для рисования стрелок — влево, вправо, вверх и вниз.



Назначение остальных методов, думаю, понятно — все они есть и в других объектах библиотеки, и много раз нами рассматривались.

Защищённый конструктор с указанием типа объекта, идентификатора чарта и подокна:

CArrowButton::CArrowButton( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(type,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER; this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetBorderSizeAll( 1 ); this .SetArrowColor(CLR_DEF_FORE_COLOR); }

В конструктор передаётся тип создаваемого объекта, который в свою очередь передаётся по цепочке в остальные родительские объекты. В теле конструктора устанавливаются тип графического элемента, тип графического объекта библиотеки, нулевые значения Padding и Margin, размер рамки в один пиксель и цвет стрелки как цвет текста элементов управления по умолчанию.

После создания объекта все эти параметры (кроме типов объекта) можно будет менять.

В параметрическом конструкторе делаем всё то же самое, кроме того, что в него не передаётся тип создаваемого объекта, а в строке инициализации в конструктор родительского объекта передаётся тип "Кнопка со стрелкой":



CArrowButton::CArrowButton( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton( GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON ,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER; this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetBorderSizeAll( 1 ); this .SetArrowColor(CLR_DEF_FORE_COLOR); }





Метод, перерисовывающий объект:

void CArrowButton::Redraw( bool redraw) { this .Erase( this .BackgroundColor(), this .Opacity(), true ); }

Здесь просто вызывается метод Erase(), в котором и происходит перерисовка:

void CArrowButton::Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::EraseNoCrop(colour,opacity, false ); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) this .DrawFrame(); this .DrawArrow(); this .Crop(); this .Update(redraw); }

Здесь всё точно так же, как и во всех остальных объектах в соответствии с новой концепцией обрезания скрытых областей изображения: сначала вызывается метод EraseNoCrop(), где объект заливается цветом фона, затем рисуем рамку, стрелку и обрезаем скрытые области.







Метод, очищающий элемент заливкой градиентом:

void CArrowButton::Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::EraseNoCrop(colors,opacity,vgradient,cycle, false ); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) this .DrawFrame(); this .DrawArrow(); this .Crop(); this .Update(redraw); }

Всё точно так же, как и в вышерассмотренном методе. Здесь вызывается перегруженный метод EraeNoCrop(), заливающий фон градиентным цветом.







Метод, рисующий рамку элемента:

void CArrowButton::DrawFrame( void ) { this .DrawRectangle( 0 , 0 , this .Width()- 1 , this .Height()- 1 , this .BorderColor(), this .Opacity()); }

Здесь мы просто рисуем прямоугольник по границам объекта установленными цветом фона и непрозрачностью.

Если создать этот объект, то просто будет нарисована обычная кнопка без надписей и стрелок. Стрелки будут рисоваться в объектах-наследниках этого класса.





Объект-кнопка со стрелкой влево.

В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\ создадим новый файл ArrowLeftButton.mqh класса CArrowLeftButton. Класс должен быть унаследован от только что созданного базового класса кнопки со стрелкой, и его файл должен быть подключен к файлу создаваемого класса:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "ArrowButton.mqh" class CArrowLeftButton : public CArrowButton { }





В защищённой секции класса объявим метод для рисования стрелки и защищённый конструктор, а в публичной — параметрический конструктор:

class CArrowLeftButton : public CArrowButton { private : protected : virtual void DrawArrow( void ); CArrowLeftButton( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : CArrowLeftButton( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); };





В защищённом конструкторе установим тип графического элемента, переданный в метод, а в параметрическом конструкторе передадим в строке инициализации в конструктор родительского класса тип объекта как "кнопка со стрелкой влево" и установим этому объекту тот же тип:

CArrowLeftButton::CArrowLeftButton( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type , const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CArrowButton(type,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); } CArrowLeftButton::CArrowLeftButton( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CArrowButton( GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT ,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT); }





Метод для рисования стрелки:

void CArrowLeftButton::DrawArrow( void ) { double x=( double ) this .Width()/ 2 ; double y=( double ) this .Height()/ 2 ; double w=( double ) this .Width(); double h=( double ) this .Height(); int array_x[]={ int (w* 0.7 ), int (w* 0.7 ), int (w* 0.3 )}; int array_y[]={ int (h* 0.3 ), int (h* 0.7 ), int (h* 0.5 )}; this .DrawTriangleFill(array_x[ 0 ],array_y[ 0 ],array_x[ 1 ],array_y[ 1 ],array_x[ 2 ],array_y[ 2 ], this .ArrowColor()); this .DrawTriangleWu(array_x[ 0 ],array_y[ 0 ],array_x[ 1 ],array_y[ 1 ],array_x[ 2 ],array_y[ 2 ], this .ArrowColor()); }

Этот виртуальный метод для каждого из объектов, рисующих стрелки в разные стороны, будет свой. Но отличаться они будут лишь значениями координат вершин рисуемых треугольников. Разница между этим классом и другими, рисующими стрелки на кнопках в другие стороны, заключается лишь в типе графического элемента и виртуальным методом, рисующим стрелку по своим индивидуальным координатам — для каждой стрелки — своим.

Рассмотрим их целиком без пояснений, так как вышеописанный класс полностью идентичен остальным, и находятся все эти классы в одной и той же папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\.





Класс объекта-кнопки со стрелкой вправо в файле ArrowRightButton.mqh:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "ArrowButton.mqh" class CArrowRightButton : public CArrowButton { private : protected : virtual void DrawArrow( void ); CArrowRightButton( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : CArrowRightButton( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); }; CArrowRightButton::CArrowRightButton( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CArrowButton(type,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); } CArrowRightButton::CArrowRightButton( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CArrowButton(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT); } void CArrowRightButton::DrawArrow( void ) { double x=( double ) this .Width()/ 2 ; double y=( double ) this .Height()/ 2 ; double w=( double ) this .Width(); double h=( double ) this .Height(); int array_x[]={ int (w* 0.3 ), int (w* 0.7 ), int (w* 0.3 )}; int array_y[]={ int (h* 0.3 ), int (h* 0.5 ), int (h* 0.7 )}; this .DrawTriangleFill(array_x[ 0 ],array_y[ 0 ],array_x[ 1 ],array_y[ 1 ],array_x[ 2 ],array_y[ 2 ], this .ArrowColor()); this .DrawTriangleWu(array_x[ 0 ],array_y[ 0 ],array_x[ 1 ],array_y[ 1 ],array_x[ 2 ],array_y[ 2 ], this .ArrowColor()); }





Класс объекта-кнопки со стрелкой вверх в файле ArrowUpButton.mqh:



#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "ArrowButton.mqh" class CArrowUpButton : public CArrowButton { private : protected : virtual void DrawArrow( void ); CArrowUpButton( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : CArrowUpButton( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); }; CArrowUpButton::CArrowUpButton( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CArrowButton(type,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); } CArrowUpButton::CArrowUpButton( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CArrowButton(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP); } void CArrowUpButton::DrawArrow( void ) { double x=( double ) this .Width()/ 2 ; double y=( double ) this .Height()/ 2 ; double w=( double ) this .Width(); double h=( double ) this .Height(); int array_x[]={ int (w* 0.3 ), int (w* 0.5 ), int (w* 0.7 )}; int array_y[]={ int (h* 0.7 ), int (h* 0.3 ), int (h* 0.7 )}; this .DrawTriangleFill(array_x[ 0 ],array_y[ 0 ],array_x[ 1 ],array_y[ 1 ],array_x[ 2 ],array_y[ 2 ], this .ArrowColor()); this .DrawTriangleWu(array_x[ 0 ],array_y[ 0 ],array_x[ 1 ],array_y[ 1 ],array_x[ 2 ],array_y[ 2 ], this .ArrowColor()); }





Класс объекта-кнопки со стрелкой вниз в файле ArrowDownButton.mqh:



#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "ArrowButton.mqh" class CArrowDownButton : public CArrowButton { private : protected : virtual void DrawArrow( void ); CArrowDownButton( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : CArrowDownButton( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); }; CArrowDownButton::CArrowDownButton( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CArrowButton(type,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); } CArrowDownButton::CArrowDownButton( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CArrowButton(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN); } void CArrowDownButton::DrawArrow( void ) { double x=( double ) this .Width()/ 2 ; double y=( double ) this .Height()/ 2 ; double w=( double ) this .Width(); double h=( double ) this .Height(); int array_x[]={ int (w* 0.3 ), int (w* 0.5 ), int (w* 0.7 )}; int array_y[]={ int (h* 0.3 ), int (h* 0.7 ), int (h* 0.3 )}; this .DrawTriangleFill(array_x[ 0 ],array_y[ 0 ],array_x[ 1 ],array_y[ 1 ],array_x[ 2 ],array_y[ 2 ], this .ArrowColor()); this .DrawTriangleWu(array_x[ 0 ],array_y[ 0 ],array_x[ 1 ],array_y[ 1 ],array_x[ 2 ],array_y[ 2 ], this .ArrowColor()); }





Все эти классы идентичны. Можно заметить разницу лишь в типах объектов, устанавливаемых в конструкторах классов и разницу в значениях координат вершин в методах DrawArrow().





На основе созданных классов объектов-кнопок со стрелками создадим ещё два вспомогательных класса. Каждый из них будет иметь контейнер, к которому будут прикреплены по две кнопки. В первом классе — кнопка влево и кнопка вправо, расположенные горизонтально, во втором классе — кнопка вверх и кнопка вниз, расположенные вертикально.

В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\ создадим новый файл ArrowLeftRightBox.mqh класса CArrowLeftRightBox.

Класс должен быть унаследован от класса WinForms объекта-контейнера, а файл класса CPanel должен быть подключен к файлу создаваемого класса:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "Containers\Panel.mqh" class CArrowLeftRightBox : public CContainer { }





В приватной секции класса объявим виртуальный метод для создания графического объекта и метод для создания двух кнопок со стрелками. В защищённой секции класса объявим защищённый конструктор, а в публичной секции напишем два метода для получения указателей на объекты-кнопки со стрелками и объявим параметрический конструктор:



class CArrowLeftRightBox : public CContainer { private : virtual CGCnvElement *CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int element_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); void CreateArrowButtons( const int width, const int height); protected : CArrowLeftRightBox( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : CArrowLeftButton *GetArrowUpButton( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT, 0 ); } CArrowRightButton*GetArrowDownButton( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT, 0 ); } CArrowLeftRightBox( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); };





Рассмотрим реализацию объявленных методов.

Защищённый конструктор с указанием типа объекта, идентификатора чарта и подокна:

CArrowLeftRightBox::CArrowLeftRightBox( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CContainer(type,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER; this .SetBorderSizeAll( 1 ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); this .SetBorderColor(CLR_DEF_BORDER_COLOR, true ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .CreateArrowButtons((w<DEF_ARROW_BUTTON_SIZE ? w : DEF_ARROW_BUTTON_SIZE),(h<DEF_ARROW_BUTTON_SIZE ? h : DEF_ARROW_BUTTON_SIZE)); }

Здесь: устанавливаем переданный в конструктор тип графического элемента, тип графического объекта библиотеки как "вспомогательный объект", устанавливаем размер рамки объекта в один пиксель, тип рамки — плоская, цвет рамки по умолчанию, цвет стрелок по умолчанию как цвет текста WinForms-объектов по умолчанию и вызываем метод создания двух кнопок со стрелками. При этом, если переданная в конструктор ширина и высота меньше заданного размера объекта-кнопки со стрелками по умолчанию, то объект строится с указанными размерами, иначе — с размерами по умолчанию. Таким образом, установленная величина кнопок по умолчанию является максимально-возможной величиной для объектов-кнопок со стрелками.





Параметрический конструктор с указанием идентификатора чарта и подокна:

CArrowLeftRightBox::CArrowLeftRightBox( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CContainer(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER; this .SetBorderSizeAll( 1 ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); this .SetBorderColor(CLR_DEF_BORDER_COLOR, true ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .CreateArrowButtons((w<DEF_ARROW_BUTTON_SIZE ? w : DEF_ARROW_BUTTON_SIZE),(h<DEF_ARROW_BUTTON_SIZE ? h : DEF_ARROW_BUTTON_SIZE)); }

Здесь всё то же самое, что и в защищённом конструкторе, за исключением того, что тут тип графического элемента устанавливается не переданный в конструктор, а жёстко заданный как ArrowLeftRightButtonBox.







Метод, создающий объекты ArrowButton Left и Right:

void CArrowLeftRightBox::CreateArrowButtons( const int width, const int height) { int w=width* 2 + this .BorderSizeLeft()+ this .BorderSizeRight(); int h=height+ this .BorderSizeTop()+ this .BorderSizeBottom(); if (w> this .Width() || h> this .Height()) this .Resize((w> this .Width() ? w : this .Width()),(h> this .Height() ? h : this .Height()), false ); this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT, 0 , 0 ,width,height, clrNONE , 255 , true , false ); this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT,width, 0 ,width,height, clrNONE , 255 , true , false ); }

В метод передаются размеры создаваемых кнопок. Исходя из размеров кнопок рассчитывается ширина контейнера как размер ширины двух кнопок с учётом размера рамки объекта, а высота контейнера берётся от высоты кнопки с учётом размеров рамки контейнера. Если рассчитанный размер кнопок больше размера контейнера, то его размер увеличивается до рассчитанных размеров и вызываются методы для создания кнопок, расположенных по горизонтали — одна рядом с другой.

Метод, создающий новый графический объект:

CGCnvElement *CArrowLeftRightBox::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT : element= new CArrowLeftButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT : element= new CArrowRightButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); return element; }

Виртуальный метод. Позволяет создать только два объекта — кнопку со стрелкой влево и кнопку со стрелкой вправо.





Класс для создания контейнера с двумя вертикально расположенными кнопками идентичен вышерассмотренному.

В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\ создадим новый файл ArrowUpDownBox.mqh класса CArrowUpDownBox.

Класс должен быть унаследован от класса WinForms объекта-контейнера, а файл класса CPanel должен быть подключен к файлу создаваемого класса:



#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "Containers\Panel.mqh" class CArrowUpDownBox : public CContainer { private : virtual CGCnvElement *CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int element_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); void CreateArrowButtons( const int width, const int height); protected : CArrowUpDownBox( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : CArrowUpButton *GetArrowUpButton( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP, 0 ); } CArrowDownButton *GetArrowDownButton( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN, 0 ); } CArrowUpDownBox( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); }; CArrowUpDownBox::CArrowUpDownBox( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CContainer(type,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER; this .SetBorderSizeAll( 1 ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); this .SetBorderColor(CLR_DEF_BORDER_COLOR, true ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .CreateArrowButtons((w<DEF_ARROW_BUTTON_SIZE ? w : DEF_ARROW_BUTTON_SIZE),(h<DEF_ARROW_BUTTON_SIZE ? h : DEF_ARROW_BUTTON_SIZE)); } CArrowUpDownBox::CArrowUpDownBox( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CContainer(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER; this .SetBorderSizeAll( 1 ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); this .SetBorderColor(CLR_DEF_BORDER_COLOR, true ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .CreateArrowButtons((w<DEF_ARROW_BUTTON_SIZE ? w : DEF_ARROW_BUTTON_SIZE),(h<DEF_ARROW_BUTTON_SIZE ? h : DEF_ARROW_BUTTON_SIZE)); } void CArrowUpDownBox::CreateArrowButtons( const int width, const int height) { int w=width+ this .BorderSizeLeft()+ this .BorderSizeRight(); int h=height* 2 + this .BorderSizeTop()+ this .BorderSizeBottom(); if (w> this .Width() || h> this .Height()) this .Resize((w> this .Width() ? w : this .Width()),(h> this .Height() ? h : this .Height()), false ); this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP, 0 , 0 ,width,height, clrNONE , 255 , true , false ); this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN, 0 ,height,width,height, clrNONE , 255 , true , false ); } CGCnvElement *CArrowUpDownBox::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP : element= new CArrowUpButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN : element= new CArrowDownButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); return element; }

Разница в двух вышерассмотренных классах только в типах графических элементов, устанавливаемых в конструкторах классов и в их методах создания двух кнопок. Во втором классе метод создаёт вертикально расположенные кнопки и изменяет размер контейнера по высоте двух кнопок. Оба метода достаточно полно прокомментированы прямо в листинге и, надеюсь, в дополнительных пояснениях не нуждаются.



Оба этих объекта будем использовать в следующей статье для прокрутки строки заголовков вкладок при их горизонтальном и вертикальном расположении в одну строку и выходе их за пределы элемента управления и, соответственно, скрытых.







Теперь, когда у нас созданы новые графические элементы, нужно доработать объекты-контейнеры — чтобы они знали о новых объектах и могли их создавать.

В файле класса объекта-контейнера \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Container.mqh переименуем методы, возвращающие размеры и координаты рабочей области так, чтобы их наименования соответствовали наименованиям подобных методов — уберём приставку "Get":

public : int WidthWorkspace( void ) const { return this .Width()-:: fmax ( this .BorderSizeLeft(), this .PaddingLeft())-:: fmax ( this .BorderSizeRight(), this .PaddingRight()); } int HeightWorkspace( void ) const { return this .Height()-:: fmax ( this .BorderSizeTop(), this .PaddingTop())-:: fmax ( this .BorderSizeBottom(), this .PaddingBottom()); } int CoordXWorkspace( void ) const { return this .CoordX()+:: fmax ( this .BorderSizeLeft(), this .PaddingLeft()); } int CoordYWorkspace( void ) const { return this .CoordY()+:: fmax ( this .BorderSizeTop(), this .PaddingTop()); } int RightEdgeWorkspace( void ) const { return this .RightEdge()-:: fmax ( this .BorderSizeRight(), this .PaddingRight()); } int BottomEdgeWorkspace( void ) const { return this .BottomEdge()-:: fmax ( this .BorderSizeBottom(), this .PaddingBottom()); }





Объявим виртуальный метод для обрезания скрытых областей объекта:

virtual void SetBorderSizeBottom( const uint value ) { CForm::SetBorderSizeBottom( value ); if ( this .PaddingBottom()< this .BorderSizeBottom()) this .SetPaddingBottom( this .BorderSizeBottom()); } virtual void Crop( void ); protected :

Такие методы должны быть во всех ключевых WinForms-объектах библиотеки.





В методе, создающем новый присоединённый элемент, добавим вызов метода Crop() для вновь созданного объекта:

bool CContainer::CreateNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity, const bool redraw) { if (element_type<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_PANEL_OBJECT_ERR_OBJ_MUST_BE_WFBASE); return false ; } CWinFormBase *obj=CForm::CreateAndAddNewElement(element_type,x,y,w,h,colour,opacity,activity); if (obj== NULL ) return false ; this .SetObjParams(obj,colour); if ( this .AutoSize() && this .ElementsTotal()> 0 ) this .AutoSizeProcess(redraw); obj.Crop(); return true ; }

После создания нового объекта и изменения размеров контейнера под созданные внутри него объекты (при установленном флаге автоизменения размеров контейнера), вновь созданный объект нужно проверить на выход за пределы области контейнера, внутри которой объекты должны быть видимы, и обрезать те части изображения нового объекта, которые выходят за пределы этой области.



В методе, устанавливающем параметры присоединённому объекту, добавим установку в присоединённый объект указателей на базовый и главный объекты, а также напишем блок кода для установки параметров созданным и присоединённым к контейнеру объектов-кнопок со стрелками:

void CContainer::SetObjParams(CWinFormBase *obj, const color colour) { obj.SetMain( this .GetMain()== NULL ? this .GetObject() : this .GetMain()); obj.SetBase( this .GetObject()); obj.SetForeColor( this .ForeColor(), true ); if (obj.TypeGraphElement()<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER || obj.TypeGraphElement()>GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX) obj.SetGroup( this .Group()); switch (obj.TypeGraphElement()) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : obj.SetBorderColor(obj.BackgroundColor(), true ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : obj.SetForeColor(colour== clrNONE ? this .ForeColor() : colour, true ); obj.SetBorderColor(obj.ForeColor(), true ); obj.SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetOpacity( 0 , false ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM : obj.SetForeColor( this .ForeColor(), true ); obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR : colour, true ); obj.SetBorderColor(obj.ForeColor(), true ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX : obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR : colour, true ); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_BORDER_COLOR, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL : obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_TAB_BACK_COLOR : colour, true ); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_BORDER_COLOR, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); obj.SetOpacity(CLR_DEF_CONTROL_TAB_OPACITY); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT : obj.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_COLOR, true ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); break ; default : break ; } obj.Crop(); }

В конце метода обрежем скрытые области созданного объекта.

Вполне вероятно, что вызов методов Crop() при создании присоединённого элемента в прошлом методе и после установки свойств по умолчанию в этом методе, могут быть избыточными. Дальнейшее тестирование покажет из какого метода можно будет убрать вызов метода Crop().



Напишем реализацию метода, обрезающего изображение, очерченное рассчитываемой прямоугольной областью видимости:

void CContainer::Crop( void ) { CContainer * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL) return ; int vis_x= 0 ; int vis_y= 0 ; int vis_w= this .Width(); int vis_h= this .Height(); int crop_top= 0 ; int crop_bottom= 0 ; int crop_left= 0 ; int crop_right= 0 ; int top=fmax( base .CoordYWorkspace() , base .CoordYVisibleArea()); int bottom=fmin( base .BottomEdgeWorkspace() , base .BottomEdgeVisibleArea()+ 1 ); int left=fmax( base .CoordXWorkspace() , base .CoordXVisibleArea()); int right=fmin( base .RightEdgeWorkspace() , base .RightEdgeVisibleArea()+ 1 ); crop_top= this .CoordY()-top; if (crop_top< 0 ) vis_y=-crop_top; crop_bottom=bottom- this .BottomEdge()- 1 ; if (crop_bottom< 0 ) vis_h= this .Height()+crop_bottom-vis_y; crop_left= this .CoordX()-left; if (crop_left< 0 ) vis_x=-crop_left; crop_right=right- this .RightEdge()- 1 ; if (crop_right< 0 ) vis_w= this .Width()+crop_right-vis_x; if (crop_top< 0 || crop_bottom< 0 || crop_left< 0 || crop_right< 0 ) this .Crop(vis_x,vis_y,vis_w,vis_h); }

Метод идентичен написанному нами в классе объекта-графического элемента CGCnvElement, но вместо получения типа базового объекта как CGCnvElement, получаем базовый объект с типом объекта-контейнера CContainer, и для расчёта границ области контейнера, внутри которой объект полностью виден, используем методы, возвращающие границы рабочей области контейнера, которых в базовом графическом элементе нет.



В методе ArrangeObjects() ранее переименованные методы, из которых убрана приставка "Get", уже заменены на текущие их наименования.

Для примера:

bool CContainer::ArrangeObjects( const bool redraw) { CArrayObj *list= this .GetListWinFormsObj(); CWinFormBase *prev= NULL , *obj= NULL , *elm= NULL ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { obj=list.At(i); prev=list.At(i- 1 ); if (obj== NULL ) continue ; int x= 0 , y= 0 ; if (obj.DockMode()==CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_TOP) { if (!obj.Resize( this . WidthWorkspace (),obj.GetHeightInit(), false )) continue ; x= this . CoordXWorkspace (); y=(prev!= NULL ? prev.BottomEdge()+ 1 : this . CoordYWorkspace ()); if (!obj.Move(x,y, false )) continue ; }

Таких и подобных замен в методе много, они уже все проведены, и здесь их описывать не имеет смысла — это всего лишь доработки из разряда удобства использования Intellisense при написании кода, и на его логику не влияют.







Доработаем класс объекта-панели в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Panel.mqh.

Подключим к нему файлы всех созданных сегодня новых классов:

#include "Container.mqh" #include "..\TabField.mqh" #include "..\ArrowButton.mqh" #include "..\ArrowUpButton.mqh" #include "..\ArrowDownButton.mqh" #include "..\ArrowLeftButton.mqh" #include "..\ArrowRightButton.mqh" #include "..\ArrowUpDownBox.mqh" #include "..\ArrowLeftRightBox.mqh" #include "GroupBox.mqh" #include "TabControl.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\ListBox.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\CheckedListBox.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\ButtonListBox.mqh"

Теперь эти классы будут видны во всех графических объектах библиотеки, где их возможно создавать.



В методе, создающем новый графический объект, добавим блоки кода для создания всех созданных новых объектов:

CGCnvElement *CPanel::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : element= new CContainer( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : element= new CGroupBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : element= new CPanel( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : element= new CCheckBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : element= new CRadioButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : element= new CButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX : element= new CListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM : element= new CListBoxItem( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX : element= new CCheckedListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX : element= new CButtonListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER : element= new CTabHeader( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD : element= new CTabField( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL : element= new CTabControl( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON : element= new CArrowButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP : element= new CArrowUpButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN : element= new CArrowDownButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT : element= new CArrowLeftButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT : element= new CArrowRightButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX : element= new CArrowUpDownBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX : element= new CArrowLeftRightBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); return element; }





В методе, создающем объект-подложку, изменим наименования вызываемых ранее переименованных методов:

bool CPanel::CreateUnderlayObj( void ) { this .m_underlay= new CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY, this .ID(), this .Number(), this . ChartID (), this .SubWindow(), this .NameObj()+ "Underlay" , this . CoordXWorkspace (), this . CoordYWorkspace (), this . WidthWorkspace (), this . HeightWorkspace (), CLR_CANV_NULL, 0 , false , false ); if (m_underlay== NULL ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_PANEL_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_UNDERLAY_OBJ); return false ; } if (! this .m_list_tmp.Add( this .m_underlay)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); delete this .m_underlay; return false ; } this .SetUnderlayParams(); return true ; }





В файле класса элемента управления GroupBox \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\GroupBox.mqh, в методе, создающем новый графический объект, точно так же, как и в предыдущем классе, добавим блоки кода для создания всех новых объектов, созданных нами сегодня:

CGCnvElement *CGroupBox::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : element= new CContainer( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : element= new CGroupBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : element= new CPanel( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : element= new CCheckBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : element= new CRadioButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : element= new CButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX : element= new CListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM : element= new CListBoxItem( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX : element= new CCheckedListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX : element= new CButtonListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER : element= new CTabHeader( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD : element= new CTabField( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL : element= new CTabControl( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON : element= new CArrowButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP : element= new CArrowUpButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN : element= new CArrowDownButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT : element= new CArrowLeftButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT : element= new CArrowRightButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX : element= new CArrowUpDownBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX : element= new CArrowLeftRightBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); return element; }





Методы очистки элемента доработаны в соответствии с ранее дорабатываемыми такими же методами других классов:

void CGroupBox::Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::EraseNoCrop(colour,opacity, false ); this .DrawFrame(); CGCnvElement::Text( 6 , 0 , this .Text(), this .ForeColor(), this .ForeColorOpacity()); this .Crop(); this .Update(redraw); } void CGroupBox::Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::EraseNoCrop(colors,opacity,vgradient,cycle, false ); this .DrawFrame(); CGCnvElement::Text( 6 , 0 , this .Text(), this .ForeColor(), this .ForeColorOpacity()); this .Crop(); this .Update(redraw); }

Всё как и ранее — заливаем цветом фона, рисуем необходимые элементы оформления и обрезаем лишнее, выходящее за пределы видимой области.







Доработаем класс объекта-заголовка вкладки элемента управления TabControl в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\TabHeader.mqh.

В публичной секции класса объявим метод для перерисовки объекта:

virtual void SetState( const bool flag); virtual void Redraw( bool redraw);





В конструкторах класса установим для элемента тип графического объекта библиотеки как "вспомогательный WinForms-объект":

CTabHeader::CTabHeader( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(type,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER); this .m_type= OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER ; this .SetAlignment(CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP); this .SetToggleFlag( true ); //---... //---... this .SetSizes(w,h); this .SetState( false ); } CTabHeader::CTabHeader( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER); this .m_type= OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER ; this .SetAlignment(CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP); this .SetToggleFlag( true ); //---... //---... this .SetSizes(w,h); this .SetState( false ); }





В методе, устанавливающем состояние элемента управления, добавим вывод заголовка на передний план только в том случае, если объект видимый. Точно так же будем обрабатывать и объект-поле вкладки — отображать её, выводить на передний план, рисовать на ней элементы оформления и обрезать будем только в случае, если объект видимый:



void CTabHeader::SetState( const bool flag) { bool state= this .State(); CButton::SetState(flag); if (state!= this .State()) { if ( this .State()) { this .WHProcessStateOn(); if ( this .IsVisible()) this .BringToTop(); CWinFormBase * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL) return ; base .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_NUMBER, this .PageNumber()); CArrayObj *list= base .GetListElementsByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD); if (list==NULL) return ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CWinFormBase *obj=list.At(i); if (obj==NULL || obj.GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_NUMBER)== this .PageNumber()) continue ; obj.SetZorder( base .Zorder(), false ); obj.Hide(); } CWinFormBase *field= this .GetFieldObj(); if (field==NULL) return ; field.SetZorder( base .Zorder()+ 1 , false ); if ( this .IsVisible()) { field.Show(); field.DrawFrame(); field.Crop(); field.BringToTop(); } } else { this .WHProcessStateOff(); CWinFormBase *field= this .GetFieldObj(); field.Hide(); } } }

Если кнопка не нажата — объект-поле вкладки будем скрывать.



Методы очистки элемента доработаны в соответствии с новой концепцией для всех графических элементов:

void CTabHeader::Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::EraseNoCrop(colour,opacity, false ); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) this .DrawFrame(); this .Crop(); this .Update(redraw); } void CTabHeader::Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::EraseNoCrop(colors,opacity,vgradient,cycle, false ); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) this .DrawFrame(); this .Crop(); this .Update(redraw); }

Заливаем цветом, рисуем элементы оформления и обрезаем лишнее.







Метод, перерисовывающий объект:

void CTabHeader::Redraw( bool redraw) { this .Erase( this .BackgroundColor(), this .Opacity(), false ); int x= 0 ,y= 0 ; CLabel::SetTextParamsByAlign(x,y); this .Text(x,y, this .Text(), this .ForeColor(), this .ForeColorOpacity(), this .TextAnchor()); this .Crop(); this .Update(redraw); }

Здесь: вызываем метод заливки объекта цветом, устанавливаем параметры вывода текста и рисуем текст, затем обрезаем области изображения, выходящие за пределы контейнера.

В обработчике события "Курсор в пределах активной области, отжата кнопка мышки (левая)" (метод MouseActiveAreaReleasedHandler())

добавим обрезание поля вкладки при отображении его на элементе после щелчка по заголовку вкладки:

else { if (! this .GroupButtonFlag()) this .SetState(! this .State()); else if (! this .State()) this .SetState( true ); this .SetBackgroundColor( this .State() ? this .BackgroundStateOnColorMouseOver() : this .BackgroundColorMouseOver(), false ); this .SetForeColor( this .State() ? this .ForeStateOnColorMouseOver() : this .ForeColorMouseOver(), false ); CWinFormBase *field= this .GetFieldObj(); if (field!= NULL ) { field.Show(); field.BringToTop(); field.DrawFrame(); field.Crop(); } this .Redraw( true ); } Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Щелчок" , "Click" ), ", this.State()=" , this .State(), ", ID=" , this .ID(), ", Group=" , this .Group()); this .SetBorderColor( this .BorderColorMouseOver(), false ); } }





Доработаем класс объекта-поля вкладки в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\TabField.mqh.

В конструкторах класса установим тип графического объекта библиотеки как "вспомогательный WinForms-объект":

CTabField::CTabField( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CContainer(type,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER; this .SetBorderSizeAll( 1 ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); //---... //---... this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .SetPaddingAll( 3 ); } CTabField::CTabField( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CContainer(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER; this .SetBorderSizeAll( 1 ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); //---... //---... this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .SetPaddingAll( 3 ); }





Методы очистки элемента доработаны точно так же, как и во всех предыдущих классах WinForms-объектов:

void CTabField::Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::EraseNoCrop(colour,opacity, false ); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) this .DrawFrame(); this .Crop(); this .Update(redraw); } void CTabField::Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::EraseNoCrop(colors,opacity,vgradient,cycle, false ); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) this .DrawFrame(); this .Crop(); this .Update(redraw); }





В методе, создающем новый графический объект, добавим блоки кода для создания всех новых объектов, сделанных нами сегодня:

CGCnvElement *CTabField::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : element= new CContainer( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : element= new CGroupBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : element= new CPanel( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : element= new CCheckBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : element= new CRadioButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : element= new CButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX : element= new CListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM : element= new CListBoxItem( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX : element= new CCheckedListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX : element= new CButtonListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER : element= new CTabHeader( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD : element= new CTabField( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL : element= new CTabControl( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON : element= new CArrowButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP : element= new CArrowUpButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN : element= new CArrowDownButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT : element= new CArrowLeftButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT : element= new CArrowRightButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX : element= new CArrowUpDownBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX : element= new CArrowLeftRightBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); return element; }





Доработаем класс WinForms-объекта TabControl в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\TabControl.mqh.

Для этого объекта необходимо создать свои методы для вывода его на передний план и отображения. Дело в том, что такие методы родительских классов в цикле по всем прикреплённым к контейнеру объектам выводят их все на передний план, равно как их все и отображают. Для элемента управления TabControl такая логика не подходит — в его составе есть скрытые поля, которые методами родительских классов отображаются и выводятся на передний план, что недопустимо. Нам нужно здесь сначала проверить, что поле принадлежит выбранной вкладке, и только это поле отображать и выводить на передний план, все остальные оставляя скрытыми.

Объявим два этих виртуальных метода в публичной секции класса:

int SelectedTabPageNum( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_NUMBER);} CWinFormBase *SelectedTabPage( void ) { return this .GetTabField( this .SelectedTabPageNum()); } virtual void BringToTop( void ); virtual void Show( void );





В конструкторе класса обязательно установим значение Padding в ноль, иначе размер области, внутри которой прикреплённые объекты должны быть видимы, обрезался на три пикселя с каждой из сторон (Padding по умолчанию был равен трём пикселям) и поля вкладок обрезались там, где не должны — по контуру контейнера, размером в три пикселя:

CTabControl::CTabControl( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CContainer(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_CONTAINER; this .SetBorderSizeAll( 0 ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetOpacity( 0 , true ); this .SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); this .SetBackgroundColorMouseDown(CLR_CANV_NULL); this .SetBackgroundColorMouseOver(CLR_CANV_NULL); this .SetBorderColor(CLR_CANV_NULL, true ); this .SetBorderColorMouseDown(CLR_CANV_NULL); this .SetBorderColorMouseOver(CLR_CANV_NULL); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .SetAlignment(CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP); this .SetItemSize( 58 , 18 ); this .SetTabSizeMode(CANV_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_NORMAL); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetHeaderPadding( 6 , 3 ); this .SetFieldPadding( 3 , 3 , 3 , 3 ); }





В методе, создающем указанное количество вкладок, нужно подкорректировать координаты расположения заголовков и размер полей вкладок на два пикселя. Кроме того, для заголовка вкладки нужно установить флаг видимости такой же, как и у элемента управления — в этом случае для скрытого объекта заголовки вкладок отображаться не будут:



bool CTabControl::CreateTabPages( const int total, const int selected_page, const int tab_w= 0 , const int tab_h= 0 , const string header_text= "" ) { int w=(tab_w== 0 ? this .ItemWidth() : tab_w); int h=(tab_h== 0 ? this .ItemHeight() : tab_h); CTabHeader *header= NULL ; CTabField *field= NULL ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { int header_x= 2 ; int header_y= 2 ; int header_w=w; int header_h=h; switch ( this .Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP : header_w=w; header_h=h; header_x=(header== NULL ? 2 : header.RightEdgeRelative()); header_y= 2 ; break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM : header_w=w; header_h=h; header_x=(header== NULL ? 2 : header.RightEdgeRelative()); header_y= this .Height()-header_h; break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT : header_w=h; header_h=w; header_x= 2 ; header_y=(header== NULL ? this .Height()-header_h- 2 : header.CoordYRelative()-header_h); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT : header_w=h; header_h=w; header_x= this .Width()-header_w- 2 ; header_y=(header== NULL ? 2 : header.BottomEdgeRelative()); break ; default : break ; } if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER,header_x,header_y,header_w,header_h, clrNONE , 255 , this .Active(), false )) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER), string (i+ 1 )); return false ; } header= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER,i); if (header== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ), this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER), string (i+ 1 )); return false ; } header.SetBase( this .GetObject()); header.SetPageNumber(i); header.SetGroup( this .Group()+ 1 ); header.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_COLOR, true ); header.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_MOUSE_DOWN); header.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_MOUSE_OVER); header.SetBackgroundStateOnColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_COLOR_ON, true ); header.SetBackgroundStateOnColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_DOWN_ON); header.SetBackgroundStateOnColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_OVER_ON); header.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); header.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_COLOR, true ); header.SetBorderColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_MOUSE_DOWN); header.SetBorderColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_MOUSE_OVER); header.SetAlignment( this .Alignment()); header.SetPadding( this .HeaderPaddingWidth(), this .HeaderPaddingHeight(), this .HeaderPaddingWidth(), this .HeaderPaddingHeight()); if (header_text!= "" && header_text!= NULL ) this .SetHeaderText(header,header_text+ string (i+ 1 )); else this .SetHeaderText(header, "TabPage" + string (i+ 1 )); if ( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT) header.SetFontAngle( 90 ); if ( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT) header.SetFontAngle( 270 ); header.SetTabSizeMode( this .TabSizeMode()); int h_prev=header_h; header.SetSizes(header_w,header_h); int y_shift=header.Height()-h_prev; if (header.Move(header.CoordX(),header.CoordY()-( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT ? y_shift : 0 ))) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- this .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- this .CoordY()); } header.SetVisibleFlag( this .IsVisible(), false ); int field_x= 0 ; int field_y= 0 ; int field_w= this .Width(); int field_h= this .Height()-header.Height()- 2 ; int header_shift= 0 ; switch ( this .Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP : field_x= 0 ; field_y=header.BottomEdgeRelative(); field_w= this .Width(); field_h= this .Height()-header.Height()- 2 ; break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM : field_x= 0 ; field_y= 0 ; field_w= this .Width(); field_h= this .Height()-header.Height(); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT : field_x=header.RightEdgeRelative(); field_y= 0 ; field_h= this .Height(); field_w= this .Width()-header.Width()- 2 ; break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT : field_x= 0 ; field_y= 0 ; field_h= this .Height(); field_w= this .Width()-header.Width()- 2 ; break ; default : break ; } if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD,field_x,field_y,field_w,field_h, clrNONE , 255 , true , false )) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD), string (i+ 1 )); return false ; } field= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD,i); if (field== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ), this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD), string (i+ 1 )); return false ; } field.SetBase( this .GetObject()); field.SetPageNumber(i); field.SetGroup( this .Group()+ 1 ); field.SetBorderSizeAll( 1 ); field.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); field.SetOpacity(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_OPACITY, true ); field.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BACK_COLOR, true ); field.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_MOUSE_DOWN); field.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_MOUSE_OVER); field.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_COLOR, true ); field.SetBorderColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_MOUSE_DOWN); field.SetBorderColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_MOUSE_OVER); field.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); field.SetPadding( this .FieldPaddingLeft(), this .FieldPaddingTop(), this .FieldPaddingRight(), this .FieldPaddingBottom()); field.Hide(); } this .ArrangeTabHeaders(); this .Select(selected_page, true ); return true ; }

Смещение заголовков на два пикселя располагает их внутри контейнера, так как выбранный заголовок увеличивается на два пикселя, тем самым выходя за пределы контейнера. И тут же благополучно обрезается, так как его увеличенная на два пикселя часть выходит за пределы своего контейнера и должна стать невидимой. Смещение координат заголовков решает эту проблему, но при этом и поле вкладки нужно уменьшить на два пикселя — чтобы и ему поместиться внутри контейнера, так как поле вкладки берёт свои координаты от координат заголовка, смещённого теперь на два пикселя.







В методе, растягивающем заголовки вкладок по ширине элемента управления (StretchHeadersByWidth()), поменяем расчёт ширины заголовков — теперь их ширина будет рассчитываться с округлением к ближайшему целому числу, что сделает их выравнивание в ряду немного приятнее на вид:

int base_size= this .Width()- 4 ; int num=list_row.Total(); int w=( int ) round (( double )base_size/ double (num> 0 ? num : 1 )); for ( int j= 0 ;j<list_row.Total();j++) {





В методе, устанавливающем вкладку выбранной, остальные вкладки принудительно будем устанавливать в состояние "не выбрана":

void CTabControl::SetSelected( const int index) { CTabHeader *header= this .GetTabHeader(index); if (header== NULL ) return ; if (!header.State()) { CArrayObj *list= this .GetListHeaders(); if (list== NULL ) return ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { if (i==index) continue ; this .SetUnselected(i); } header.SetState( true ); } this .SetSelectedTabPageNum(index); }

В метод передаётся индекс выбираемой вкладки. В цикле по списку всех заголовков вкладок проверяем индекс цикла и, если он равен индексу выбираемой вкладки, то цикл идёт на следующую итерацию. Если же индекс цикла не равен индексу выбираемой вкладки, то вызывается метод установки указанной по индексу цикла вкладки в невыбранное состояние.







В методе, устанавливающем текст заголовка указанной вкладки, после установки текста вызовем метод для обрезания скрытых областей заголовка:

void CTabControl::SetHeaderText(CTabHeader *header, const string text) { if (header== NULL ) return ; header.SetText(text); header.Crop(); }

Это обрежет нарисованный на заголовке текст в случае, если заголовок частично выходит за пределы области видимости.







В методе, создающем новый графический объект, добавим блоки кода для создания новых объектов, написанных нами сегодня:

CGCnvElement *CTabControl::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : element= new CContainer( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : element= new CGroupBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : element= new CPanel( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : element= new CCheckBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : element= new CRadioButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : element= new CButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX : element= new CListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM : element= new CListBoxItem( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX : element= new CCheckedListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX : element= new CButtonListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER : element= new CTabHeader( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD : element= new CTabField( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL : element= new CTabControl( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON : element= new CArrowButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP : element= new CArrowUpButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN : element= new CArrowDownButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT : element= new CArrowLeftButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT : element= new CArrowRightButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX : element= new CArrowUpDownBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX : element= new CArrowLeftRightBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); return element; }





Метод, отображающий элемент управления:

void CTabControl::Show( void ) { CArrayObj *list= this .GetListHeaders(); if (list== NULL ) return ; if ( this .m_shadow_obj!= NULL ) this .m_shadow_obj.Show(); CGCnvElement::Show(); this .BringToTop(); }

Сначала отображается контейнер объекта (в обычном состоянии он имеет прозрачный цвет, но может быть задан пользователем любым другим цветом), затем вызывается метод, переносящий все элементы объекта на передний план, который рассмотрим ниже.







Метод, устанавливающий объект выше всех (на передний план):

void CTabControl::BringToTop( void ) { CForm::BringToTop(); int selected= this .SelectedTabPageNum(); CTabHeader *header= NULL ; CTabField *field= NULL ; CArrayObj *list= this .GetListHeaders(); if (list== NULL ) return ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { header=list.At(i); if (header== NULL || header.PageNumber()==selected) continue ; header.BringToTop(); field=header.GetFieldObj(); if (field== NULL ) continue ; field.Hide(); } header= this .GetTabHeader(selected); if (header!= NULL ) { header.BringToTop(); field=header.GetFieldObj(); if (field!= NULL ) field.BringToTop(); } }

Логика метода подробно расписана в комментариях к коду. Вкратце: нам нужно вывести на передний план все заголовки вкладок и только то поле вкладки, которая сейчас выбрана. Для этого в цикле выводим на передний план все заголовки кроме заголовка выбранной вкладки, а поля этих вкладок скрываем.

В конце выводим на передний план заголовок выбранной вкладки и её поле.



После таких доработок элемент управления TabControl будет работать без ошибочных переключений полей невыбранных вкладок из скрытого состояния на передний план и будет правильно отображаться при переключении его из скрытого состояния в состояние видимости.







В классе-коллекции графических элементов в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh в методе, возвращающем указатель на форму, находящуюся под курсором, добавим проверку флага видимости объекта — чтобы не выбирать скрытые объекты:

CForm *CGraphElementsCollection::GetFormUnderCursor( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam, ENUM_MOUSE_FORM_STATE &mouse_state, long &obj_ext_id, int &form_index) { obj_ext_id= WRONG_VALUE ; form_index= WRONG_VALUE ; mouse_state=MOUSE_FORM_STATE_NONE; CGCnvElement *elm= NULL ; CForm *form= NULL ; CArrayObj *list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(GetListCanvElm(),CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION, true ,EQUAL); if (list!= NULL && list.Total()> 0 ) { elm=list.At( 0 ); if (elm.TypeGraphElement()>=GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE && elm.IsVisible() ) { form=elm; mouse_state=form.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam); if (mouse_state>MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL) { form= this .SearchInteractObj(form,id,lparam,dparam,sparam); return form; } } } int total= this .m_list_all_canv_elm_obj.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { elm= this .m_list_all_canv_elm_obj.At(i); if (elm== NULL || !elm.IsVisible() || !elm.Enabled() ) continue ; if (elm.TypeGraphElement()>=GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) { form=elm; mouse_state=form.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam); if (mouse_state>MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL) { form= this .SearchInteractObj(form,id,lparam,dparam,sparam); return form; } } } return NULL ; }





В методе постобработки бывшей активной формы под курсором тоже добавим проверку флага видимости и обработку объекта TabControl:

void CGraphElementsCollection::FormPostProcessing(CForm *form, const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CForm *main=form.GetMain(); if (main== NULL ) main=form; CArrayObj *list=main.GetListElements(); if (list== NULL ) return ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CForm *obj=list.At(i); if (obj== NULL || !obj.IsVisible() || !obj.Enabled() ) continue ; obj.OnMouseEventPostProcessing(); int count=obj.CreateListInteractObj(); for ( int j= 0 ;j<count;j++) { CWinFormBase *elm=obj.GetInteractForm(j); if (elm== NULL || !elm.IsVisible() || !elm.Enabled()) continue ; if (elm.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL) { CTabControl *tab_ctrl=elm; CForm *selected=tab_ctrl.SelectedTabPage(); if (selected!= NULL ) elm=selected; } elm.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam); elm.OnMouseEventPostProcessing(); } } :: ChartRedraw (main. ChartID ()); }

Если текущий объект в цикле — элемент управления TabControl, то нам нужно найти для обработки только выбранную его вкладку. После её нахождения и присвоения указателя на неё, только выбранная вкладка будет обработана обработчиком событий мышки.



На сегодня это все доработки и изменения в классах библиотеки.



Тестирование

Для теста возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part117\ под новым именем TestDoEasy117.mq5.



Что будем тестировать? Создадим на основной панели один элемент управления TabControl. На его первой вкладке разместим все объекты созданных сегодня классов объектов-кнопок со стрелками. Горизонтальные двойные стрелки влево-вправо будут иметь ширину меньше установленной по умолчанию — чтобы поглядеть возможность изменения их размера. Для координат расположения элемента управления TabControl добавим две входные переменные. Тогда мы сможем задать значения начальных координат так, чтобы создаваемый объект мог выходить за пределы своего контейнера, чтобы протестировать методы обрезания изображения, выходящего из области видимости. Впрочем, это и так будет видно по заголовкам вкладок, которых будет 11 штук, и они не будут умещаться по размерам элемента управления при размещении их в один ряд.

В блоке входных переменных объявим две новые переменные:

sinput bool InpMovable = true ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_AUTO_SIZE_MODE InpAutoSizeMode = AUTO_SIZE_MODE_GROW; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpFrameStyle = BORDER_STYLE_SIMPLE; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpTextAlign = ANCHOR_CENTER ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpTextAutoSize = INPUT_NO; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpCheckAlign = ANCHOR_LEFT ; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpCheckTextAlign = ANCHOR_LEFT ; sinput ENUM_CHEK_STATE InpCheckState = CHEK_STATE_UNCHECKED; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpCheckAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpCheckFrameStyle = BORDER_STYLE_NONE; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpButtonTextAlign = ANCHOR_CENTER ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpButtonAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_AUTO_SIZE_MODE InpButtonAutoSizeMode= AUTO_SIZE_MODE_GROW; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpButtonFrameStyle = BORDER_STYLE_NONE; sinput bool InpButtonToggle = true ; sinput bool InpButtListMSelect = false ; sinput bool InpListBoxMColumn = true ; sinput bool InpTabCtrlMultiline = true ; sinput ENUM_ELEMENT_ALIGNMENT InpHeaderAlignment = ELEMENT_ALIGNMENT_TOP; sinput ENUM_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE InpTabPageSizeMode = ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_NORMAL; sinput int InpTabControlX = 10 ; sinput int InpTabControlY = 20 ; CEngine engine; color array_clr[];





В обработчике OnInit() советника напишем такой код для создания панели и прикрепления к ней элемента управления TabControl:

int OnInit () { ArrayResize (array_clr, 2 ); array_clr[ 0 ]= C'26,100,128' ; array_clr[ 1 ]= C'35,133,169' ; string array[ 1 ]={ Symbol ()}; engine.SetUsedSymbols(array); engine.SeriesCreate( Symbol (), Period ()); engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); CPanel *pnl= NULL ; pnl=engine.CreateWFPanel( "WFPanel" , 50 , 50 , 410 , 200 ,array_clr, 200 , true , true , false ,- 1 ,FRAME_STYLE_BEVEL, true , false ); if (pnl!= NULL ) { pnl.Hide(); Print (DFUN, "Видимость панели: " ,pnl.IsVisible(), ": " ,pnl.TypeElementDescription(), " " ,pnl.Name()); pnl.SetPaddingAll( 3 ); pnl.SetMovable(InpMovable); pnl.SetAutoSize(InpAutoSize, false ); pnl.SetAutoSizeMode((ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE)InpAutoSizeMode, false ); pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL,InpTabControlX,InpTabControlY,pnl.Width()- 30 ,pnl.Height()- 40 , clrNONE , 255 , true , false ); CTabControl *tc=pnl.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, 0 ); if (tc!= NULL ) { tc.SetTabSizeMode((ENUM_CANV_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE)InpTabPageSizeMode); tc.SetAlignment((ENUM_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT)InpHeaderAlignment); tc.SetMultiline(InpTabCtrlMultiline); tc.SetHeaderPadding( 6 , 0 ); tc.CreateTabPages( 11 , 0 , 56 , 16 ,TextByLanguage( "Вкладка" , "TabPage" )); tc.CreateNewElement( 0 ,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT, 10 , 10 , 15 , 15 , clrNONE , 255 , true , false ); tc.CreateNewElement( 0 ,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP, 30 , 10 , 15 , 15 , clrNONE , 255 , true , false ); tc.CreateNewElement( 0 ,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN, 50 , 10 , 15 , 15 , clrNONE , 255 , true , false ); tc.CreateNewElement( 0 ,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT, 70 , 10 , 15 , 15 , clrNONE , 255 , true , false ); tc.CreateNewElement( 0 ,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX, 10 , 30 , 13 , 13 , clrNONE , 255 , true , false ); tc.CreateNewElement( 0 ,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX, 40 , 30 , 9 , 13 , clrNONE , 255 , true , false ); } pnl.Show(); pnl.Redraw( true ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Сразу после создания панели мы её скрываем, и все остальные построения на ней происходят в скрытом режиме: создаём на панели элемент управления TabControl, создаём 11 вкладок, и на его первой вкладке создаём все объекты-кнопки со стрелками, классы которых мы сегодня написали. По окончании добавления всех необходимых элементов, отображаем панель и перерисовываем её.

Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Что видим? Обрезание областей, выходящих за пределы области видимости, работает правильно, заголовки, выходящие за пределы контейнера, обрезаются по его грани, а если задать координаты TabControl так, чтобы элемент выходил за пределы контейнера слева, то и тут всё верно обрезается — сам элемент обрезается по граням панели, и кнопки, расположенные на элементе управления, тоже обрезаются по грани области видимости панели, а не своего контейнера. Тут всё работает верно. Горизонтальные кнопки влево-вправо имеют ширину, меньшую, чем по умолчанию (9 пикселей), и при этом отображаются корректно.

Что ещё пока не так? Объект-тень появляется перед тем, как появится панель, её отбрасывающая. С этим разберёмся по мере развития библиотеки.







Что дальше

В следующей статье продолжим работу над элементом управления TabControl и сделаем прокрутку заголовков вкладок, выходящих за пределы элемента управления.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:



DoEasy. Элементы управления (Часть 10): WinForms-объекты — оживляем интерфейс

DoEasy. Элементы управления (Часть 11): WinForms-объекты — группы, WinForms-объект CheckedListBox

DoEasy. Элементы управления (Часть 12): Базовый объект-список, WinForms-объекты ListBox и ButtonListBox

DoEasy. Элементы управления (Часть 13): Оптимизация взаимодействия WinForms-объектов с мышкой, начало разработки WinForms-объекта TabControl

DoEasy. Элементы управления (Часть 14): Новый алгоритм именования графических элементов. Продолжаем работу над WinForms-объектом TabControl

DoEasy. Элементы управления (Часть 15): WinForms-объект TabControl — несколько рядов заголовков вкладок, методы работы с вкладками

DoEasy. Элементы управления (Часть 16): WinForms-объект TabControl — несколько рядов заголовков вкладок, режим растягивания заголовков под размеры контейнера

