Разработка торговой системы на основе индикатора Force Index

Введение

Представляю вашему вниманию новую статью из серии, в которой мы учимся создавать торговые системы на основе популярных технических индикаторов. В этой статье мы научимся создавать торговые системы по показателям Индекса силы Force Index. Мы в деталях изучим, что из себя представляет этот технический инструмент. Для этого разберем следующие темы:

Все эти темы помогут нам разобраться в особенностях индикатора и научиться применять его. Мы узнаем, что он из себя представляет, что измеряет и как его рассчитать. Поняв саму основу, перейдем к рассмотрению стратегий на основе индекса силы. Затем, прежде чем перейти к разработке торговой системы по какой-либо из рассмотренных стратегий, мы систематизируем наши идеи. Для этого составим план разработки для каждой из стратегий. Описав пошагово процесс разработки, перейдем к самой интересной теме — научимся писать на MQL5 торговые системы по этим стратегиям, которые смогут автоматически и точно генерировать сигналы на основе Индекса силы в торговой платформе MetaTrader 5.

Код будем писать на встроенном в платформу языке программирования MQL5 (MetaQuotes Language), а для исполнения будем использовать торговую платформу MetaTrader 5. Если не знаете, как загрузить или использовать MetaEditor, почитайте раздел "Как написать MQL5-код в редакторе MetaEditor" в более ранней статье. Рекомендую самостоятельно повторять все, что читаете и изучаете. Это поможет максимально полно понять и получить выгоду от материала. Кроме того, перед использованием на реальном счете обязательно тестируйте всё в тестере стратегий.

Внимание! Все содержание настоящей статьи предоставляется "как есть", предназначено только для целей обучения и не является торговой рекомендацией. Статья не несет в себе каких-либо гарантий результатов. Все, что вы применяете на практике на основе этой статьи, вы делаете исключительно на свой страх и риск, автор не гарантирует никаких результатов.

Что же, приступим к изучению индикатора.





Определение Индекса силы

В этом разделе в деталях изучим индикатор Force Index, узнаем, что такое индекс силы, что он измеряет и как его рассчитать. Мой подход заключается в том, чтобы добраться до самых корней. Это позволит не только эффективнее использовать инструменты, но и поможет развивать другие идеи. Индекс силы Force Index разработал Александр Элдер. Он представил его в своей книге «Как играть и выигрывать на бирже». Индикатор измеряет силу движения и определяет потенциальные точки разворота. Force Index использует в своих расчетах цену и объем, и это позволяет измерять силу любого движения на рынке.

Чтобы лучше понять основу индикатора, давайте посмотрим, как его рассчитать вручную. Расчет не очень сложный, состоит из двух шагов:

1. Индекс силы 1 периода = (Закрытие периода - Закрытие предыдущего периода) * Объем

2. Индекс силы 13 периодов = 13-периодная EMA от Индекса силы 1 период

Расчет индикатора мы изучаем, только чтобы лучше понять суть. Но применять его не придется, поскольку уже есть готовый к использованию индикатор в торговом терминале MetaTrader 5, и все, что нужно сделать, это выбрать его из списка индикаторов. В торговой платформе MetaTrader 5 выбираем меню "Вставка" --> Индикаторы --> Осцилляторы --> Force Index.

Вот как это выглядит в терминале:

После того, как вы выбрали Force Index, откроется окно для настройки параметров индикатора:

1 — период индикатора. Будем использовать (13) в качестве настройки индикатора по умолчанию.

2 — тип усреднения скользящей средней. Мы будем использовать экспоненциальную.

3 — тип объемов. Будем использовать тиковые объемы.

4 — цвет линии индикатора.

5 — стиль линии индикатора.

6 — толщина линии индикатора.

После настройки параметров индикатор появится на графике, как показано ниже.

Индикатор Force Index — это осциллятор, поэтому он отображается в дополнительном окне графика. Он рисует линию, которая колеблется выше и ниже уровня нуля.





Стратегии по Индексу силы

В этой части на примере простых стратегий мы узнаем, как можно использовать индикатор Force Index в соответствии с его концепцией. Мы будем использовать простые стратегии только для того, чтобы понять основную концепцию, как пример того, как можно использовать индикатор и как можно создать с его помощью торговую систему. Обязательно нужно тестировать их, прежде чем использовать на реальном счете. В любом случае основное предназначение этих стратегий здесь — только обучение.

На основе этой стратегии будем получать сигналы бычьего или медвежьего направления на основе пересечения индикатора с нулевым уровнем. Если индекс силы больше нуля, это будет сигналом бычьего движения. И наоборот, если индекс силы ниже нуля, это будет сигналом медвежьего движения.

То есть:

Индекс силы > Нулевой уровень --> Бычье движение. Индекс силы < Нулевой уровень --> Медвежье движение.

По этой стратегии будем определять, рынок сейчас в сильном восходящем движении или же образовалось расхождение. Если текущий максимум больше предыдущего максимума, и при этом текущее значение индекса силы больше его предыдущего значения, это признак сильного движения вверх. А если же текущий максимум больше предыдущего максимума, но при этом текущее значение индекса силы меньше его предыдущего значения, это признак медвежьего расхождения.

Получается так:

Текущий максимум > Предыдущий максимум и Текущий индекс силы > Предыдущий индекс силы --> Сильное движение вверх. Текущий максимум > Предыдущий максимум и Текущий индекс силы < Предыдущий индекс силы --> Медвежья дивергенция.

Эта стратегия противоположна второй. Она будет генерировать сигналы о сильном движении вниз или расхождении на основе определенных условий. Если текущий минимум ниже предыдущего минимума, а текущее значение осциллятора ниже предыдущего показателя, это говорит о том, что нисходящее движение является сильным. Если же текущий минимум ниже предыдущего максимума, а текущее значение индекса силы больше его предыдущего значения, это признак бычьего расхождения (дивергенции).

Итак:

Текущий минимум < Предыдущего минимума и Текущий индекс силы < Предыдущего индекса силы --> Сильное движение вниз. Текущий минимум < Предыдущий минимум и Текущий индекс силы > Предыдущий индекс силы --> Бычье расхождение.

Стратегия будет генерировать сигналы на покупку и продажу на основе определенных условий. Если цена закрытия выше экспоненциальной скользящей средней, предыдущий индекс силы ниже нуля, а его текущее значение выше нуля, это сигнал на покупку. И наоборот, если цена закрытия ниже экспоненциальной скользящей средней, предыдущий индекс силы выше нуля, а его текущее значение ниже нуля, это сигнал на продажу.

Цена закрытия > EMA, Предыдущий индекс силы < Уровень нуля и Текущий индекс силы > Уровень нуля --> Сигнал на покупку. Цена закрытия < EMA, Предыдущий индекс силы > Уровень нуля и Текущий индекс силы < Уровень нуля --> Сигнал на продажу.





Схемы стратегий по Индексу силы

В этом разделе мы разработаем пошаговый план разработки, который поможет написать код торговой системы. На мой взгляд, этот шаг очень важен, так как он помогает организовать идеи таким образом, чтобы их было легче превратить в торговую систему.

Торговая система, работающая по этой стратегии, должна автоматически генерировать сигнал о бычьем или медвежьем движении и выводить его в комментарии на графике. Эксперт должен проверять значение Индекса текущей силы на каждом тике и определять его положение относительно нуля. Если текущее значение выше нуля, выводим на график комментарий о том, что на рынке бычье движение, а также выводим само значение индекса силы. И наоборот, если текущее значение индекса силы ниже нуля, советник должен выводить на график комментарий о том, что движение медвежье, а также показывать это текущее значение.

По этой стратегии будем создавать советника, который будет генерировать сигнал о сильном движении вверх или медвежьем расхождении. Для этого торговая система будет постоянно проверять четыре значения: текущий и предыдущими максимумы, а также текущее и предыдущее значение индекса силы. Их надо сравнивать и определять, какое из значений больше в каждой паре. Если текущий максимум больше предыдущего максимума и при этом текущий индекс силы больше предыдущего своего значения, советник должен выводить на график такой комментарий (каждое значение отдельной строкой):

Strong up move (сильное движение вверх)

Текущий максимум

Предыдущий максимум

Текущее значение индекса силы

Предыдущее значение индекса силы

Если текущий максимум больше предыдущего максимума, но текущий индекс силы меньше своего предыдущего значения, советник должен выводить на график такой комментарий (снова каждое значение на отдельной строке):

Bearish divergence (медвежье расхождение)

Текущий максимум

Предыдущий максимум

Текущее значение индекса силы

Предыдущее значение индекса силы

Сама схема такой стратегии выглядит так:





По этой стратегии будем создавать советника, который будет генерировать сигнал о сильном движении вниз или бычьем расхождении. Для этого советник должен постоянно проверять четыре значения: текущий и предыдущими минимумы, а также текущее и предыдущее значение индекса силы. Их надо сравнивать и определять, какое из значений меньше в каждой паре. Если текущий минимум ниже предыдущего минимума, а также текущий индекс силы меньше своего предыдущего значения, советник должен выводить на график такой комментарий (снова каждое значение на отдельной строке):

Strong down move (сильное движение вниз)

Текущий минимум

Текущий минимум

Текущее значение индекса силы

Предыдущее значение индекса силы

Если текущий минимум ниже предыдущего минимума, а текущий индекс силы напротив больше своего предыдущего значения, советник должен выводить на график такой комментарий (снова каждое значение на отдельной строке):

Bullish divergence (бычье расхождение)

Текущий минимум

Текущий минимум

Текущее значение индекса силы

Предыдущее значение индекса силы

Ниже показано схема этой стратегии:





Эта стратегия может генерировать сигналы на покупку и продажу на основе определенных условий. Снова советник будет постоянно проверять четыре значения. На этот раз это: цена закрытия, скользящая средняя, текущее и предыдущее значение индекса силы. Если цена закрытия выше, чем текущее значение скользящей средней, предыдущее значение индекса силы ниже нуля, а текущее — выше нуля, советник будет выводить на график комментарий со следующими значениями:

Сигнал на покупку

Текущая цена закрытия

Текущее значение экспоненциальной скользящей средней

Текущее значение индекса силы

Предыдущее значение индекса силы

Если цена закрытия ниже, чем текущее значение скользящей средней, предыдущее значение индекса силы выше нуля, а текущее — ниже нуля, советник будет выводить на график комментарий со следующими значениями:

Сигнал на продажу

Текущая цена закрытия

Текущее значение экспоненциальной скользящей средней

Текущее значение индекса силы

Предыдущее значение индекса силы

На рисунке ниже показана схема этой стратегии:

Торговые системы по Индексу силы

Давайте теперь посмотрим, как на языке MQL5 создать торговую систему по каждой из рассмотренных стратегий и получать автоматические сигналы в платформе MetaTrader 5. Сначала напишем простую программу, которая будет выводить на график комментарий со значением индикатора Force Index. Она послужит основой для всех других систем.

Создаем массив fiArray с помощью функции типа "double".

double fiArray[];

Сортируем массив в обратном порядке, начиная с текущих данных, с помощью функции ArraySetAsSeries (возвращает true или false): Параметры этой функции:

array[]



flag

ArraySetAsSeries (fiArray, true );

Определяем объем с помощью функции iForce — для этого создали переменную fiDef. Функция iForce возвращает хэндл индикатора Force Index. Параметры этой функции:

symbol — будем использовать значение _Symbol, что означает расчет по ткущему символу.



period — будем использовать значение _Period для расчета по текущему периоду или таймфрейму.



ma_period — период MA (13) как длина используемой скользящей средней.



ma_method — тип усреднения скользящей, у нас это MODE_EMA



applied_volume — будем использовать тиковые объемы (VOLUME_TICK)

int fiDef = iForce ( _Symbol , _Period , 13 , MODE_EMA , VOLUME_TICK );

Заполняем массив с помощью функции CopyBuffer данными от индикатора Force Index. Параметры этой функции:

indicator_handle — хэндл индикатора, используем fiDef.



buffer_num — номер индикаторного буфера, у нас (0).



start_pos — время начала расчета, у нас (0).



count — количество копируемых данных, у используем (13).



buffer[] — целевой буфер для копирования, используем наш fiArray.

CopyBuffer (fiDef, 0 , 0 , 3 ,fiArray);

Определяем текущее значение Force Index с помощью функции NormalizeDouble после создания переменной для fiVal. Функция NormalizeDouble возвращает значение типа double. Ее параметры:

value — нормализуемое значение, у нас это fiArray[0].



digits — количество знаков после запятой после нормализации, используем 6.

double fiVal = NormalizeDouble (fiArray[ 0 ], 6 );

С помощью функции Comment выводим на график комментарий со значением индекса силы

Comment ( "Force Index Value is " ,fiVal);

Далее приведен полный код для создания такой стратегии:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double fiArray[]; ArraySetAsSeries (fiArray, true ); int fiDef = iForce ( _Symbol , _Period , 13 , MODE_EMA , VOLUME_TICK ); CopyBuffer (fiDef, 0 , 0 , 3 ,fiArray); double fiVal = NormalizeDouble (fiArray[ 0 ], 6 ); Comment ( "Force Index Value is " ,fiVal); }

После компиляции программа советника появится в окне Навигатора в MetaTrader 5:





Запускаем двойным кликом на файле или перетаскиваем на график. После этого снова появится окно советника.





Нажимаем OK, и советник запустится на графике, как показано на рисунке ниже:

Как видите, в правом верхнем углу графика появилась индикация, что на графике работает советник.

Система будет генерировать сигналы. Примеры таких сигналов показаны на скриншоте ниже:

В верхнем левом углу графика появился комментарий с сигналом текущего значения индекса силы.

Мы можем проверить, действительно ли генерируемые сигналы совпадают с показателями встроенного индикатора в MetaTrader 5. Для этого на графике, где работает советник, запустим индикатор с теми же настройками. Показатели от обоих программ совпадают:

На графике в правом верхнем углу присутствует индикация того, что к нему прикреплен эксперт, а в левом верхнем углу у нас есть комментарий со значением индекса силы, которое генерирует этот эксперт. Сам индекс силы отображается в дополнительном индикаторном окне под основным графиком цены. Четко видно, что оба значения одинаковы.

Полный код торговой системы, работающей по этой стратегии, выглядит так.

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double fiArray[]; ArraySetAsSeries (fiArray, true ); int fiDef = iForce ( _Symbol , _Period , 100 , MODE_EMA , VOLUME_TICK ); CopyBuffer (fiDef, 0 , 0 , 3 ,fiArray); double fiVal = NormalizeDouble (fiArray[ 0 ], 6 ); if (fiVal> 0 ) { Comment ( "Bullish Movement" , "

" , "Force Index Value is " ,fiVal); } if (fiVal< 0 ) { Comment ( "Bearish Movement" , "

" , "Force Index Value is " ,fiVal); } }

Этот код отличается условиями стратегии.

В случае бычьего движения

if (fiVal> 0 ) { Comment ( "Bullish Movement" , "

" , "Force Index Value is " ,fiVal); }

В случае медвежьего движения

if (fiVal< 0 ) { Comment ( "Bearish Movement" , "

" , "Force Index Value is " ,fiVal); }

После компиляции программа советника появится в окне Навигатора в MetaTrader 5:

Запускаем двойным кликом на файле или перетаскиваем на график. После этого снова появится окно советника.

Нажимаем OK, и программа (советник) запустится на графике, как показано на рисунке ниже:

Как видите, в правом верхнем углу графика появилась индикация, что на графике работает советник.

Ниже представлены примеры сигналов, сгенерированных этой торговой системой во время тестирования.

В случае бычьего движения:

В верхнем левом углу графика появился комментарий о том, что сейчас бычье движение, а также текущее значение индекса силы.

В случае медвежьего движения





В верхнем левом углу графика появился комментарий о том, что сейчас медвежье движение, а дополнительно показывается текущее значение индекса силы.

Ниже приведен полный код для создания такой стратегии.

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double fiArray[]; MqlRates pArray[]; ArraySetAsSeries (fiArray, true ); int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,pArray); int fiDef = iForce ( _Symbol , _Period , 13 , MODE_EMA , VOLUME_TICK ); CopyBuffer (fiDef, 0 , 0 , 3 ,fiArray); double fiCurrentVal = NormalizeDouble (fiArray[ 0 ], 6 ); double fiPrevVal = NormalizeDouble (fiArray[ 1 ], 6 ); double currentHighVal= NormalizeDouble (pArray[ 2 ].high, 6 ); double prevHighVal= NormalizeDouble (pArray[ 1 ].high, 6 ); if (currentHighVal>prevHighVal && fiCurrentVal>fiPrevVal) { Comment ( "Strong up move" , "

" , "Current High is " ,currentHighVal, "

" , "Previous High is " ,prevHighVal, "

" , "Current Force Index Value is " ,fiCurrentVal, "

" , "Previous Force Index Value is " ,fiPrevVal); } if (currentHighVal>prevHighVal && fiCurrentVal<fiPrevVal) { Comment ( "Bearish Divergence" , "

" , "Current High is " ,currentHighVal, "

" , "Previous High is " ,prevHighVal, "

" , "Current Force Index Value is " ,fiCurrentVal, "

" , "Previous Force Index Value is " ,fiPrevVal); } }

Что изменилось в коде по сравнению с предыдущим:

Здесь мы создаем два массива, один для значений fiArray с помощью функции double, как и в предыдущей системе, и другой — массив цен с помощью функции MqlRates, хранящей информацию о ценах, объеме и спреде.

double fiArray[]; MqlRates pArray[];

Сортируем эти массивы. Для fiArray мы будем использовать функцию ArraySetAsSeries так же, как делали в предыдущем примере. Для pArray используем функцию CopyRates и получаем исторические данные MqlRates. Параметры функции:

symbol name — имя символа, используем _Symbol.

timeframe — используем текущий период_Period.

start time — время начала, используем 0.

stop time — время остановки, используем 3.

rates array — укажем pArray.

ArraySetAsSeries (fiArray, true ); int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,pArray);

Определение текущего и предыдущего значений индекса силы

double fiCurrentVal = NormalizeDouble (fiArray[ 0 ], 6 ); double fiPrevVal = NormalizeDouble (fiArray[ 1 ], 6 );

Определение текущего максимума и предыдущего максимума

double currentHighVal= NormalizeDouble (pArray[ 2 ].high, 6 ); double prevHighVal= NormalizeDouble (pArray[ 1 ].high, 6 );

Условия стратегии

Сильное движение вверх

if (currentHighVal>prevHighVal && fiCurrentVal>fiPrevVal) { Comment ( "Strong up move" , "

" , "Current High is " ,currentHighVal, "

" , "Previous High is " ,prevHighVal, "

" , "Current Force Index Value is " ,fiCurrentVal, "

" , "Previous Force Index Value is " ,fiPrevVal); }

В случае медвежьей дивергенции:

if(currentHighVal>prevHighVal && fiCurrentVal<fiPrevVal) { Comment("Bearish Divergence","

", "Current High is ",currentHighVal,"

", "Previous High is ",prevHighVal,"

", "Current Force Index Value is ",fiCurrentVal,"

", "Previous Force Index Value is ",fiPrevVal); }

После этого компилируем код советника, и он появляется в окне Навигатора в терминале:

Запускаем двойным кликом на файле или перетаскиваем на график. После этого снова появится окно советника.

Нажимаем OK, и программа (советник) запустится на графике, как показано на рисунке ниже:

Снова на графике присутствует индикация, что запущен советник.

После этого можем получать сигналы на основе рыночных условий, если они совпали с условиями данной стратегии. Ниже приведены примеры, полученные при тестировании.

В случае сильного движения + текущие данные:

Предыдущие данные в окне:

Медвежья дивергенция и текущие данные

Предыдущие данные в окне:

Полный код торговой системы, работающей по этой стратегии, выглядит так:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double fiArray[]; MqlRates pArray[]; ArraySetAsSeries (fiArray, true ); int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,pArray); int fiDef = iForce ( _Symbol , _Period , 13 , MODE_EMA , VOLUME_TICK ); CopyBuffer (fiDef, 0 , 0 , 3 ,fiArray); double fiCurrentVal = NormalizeDouble (fiArray[ 0 ], 6 ); double fiPrevVal = NormalizeDouble (fiArray[ 1 ], 6 ); double currentLowVal= NormalizeDouble (pArray[ 2 ].low, 6 ); double prevLowVal= NormalizeDouble (pArray[ 1 ].low, 6 ); if (currentLowVal<prevLowVal && fiCurrentVal<fiPrevVal) { Comment ( "Strong down move" , "

" , "Current Low is " ,currentLowVal, "

" , "Previous Low is " ,prevLowVal, "

" , "Current Force Index Value is " ,fiCurrentVal, "

" , "Previous Force Index Value is " ,fiPrevVal); } if (currentLowVal<prevLowVal && fiCurrentVal>fiPrevVal) { Comment ( "Bullish Divergence" , "

" , "Current Low is " ,currentLowVal, "

" , "Previous Low is " ,prevLowVal, "

" , "Current Force Index Value is " ,fiCurrentVal, "

" , "Previous Force Index Value is " ,fiPrevVal); } }

Что изменилось в коде по сравнению с предыдущим:

Определение текущего минимума и предыдущего минимума:

double currentLowVal= NormalizeDouble (pArray[ 2 ].low, 6 ); double prevLowVal= NormalizeDouble (pArray[ 1 ].low, 6 );

Условия данной стратегии:

In case of Strong down move:

if (currentLowVal<prevLowVal && fiCurrentVal<fiPrevVal) { Comment ( "Strong down move" , "

" , "Current Low is " ,currentLowVal, "

" , "Previous Low is " ,prevLowVal, "

" , "Current Force Index Value is " ,fiCurrentVal, "

" , "Previous Force Index Value is " ,fiPrevVal); }

В случае бычьей дивергенции:

if (currentLowVal<prevLowVal && fiCurrentVal>fiPrevVal) { Comment ( "Bullish Divergence" , "

" , "Current Low is " ,currentLowVal, "

" , "Previous Low is " ,prevLowVal, "

" , "Current Force Index Value is " ,fiCurrentVal, "

" , "Previous Force Index Value is " ,fiPrevVal); }

После компиляции программа советника появится в окне Навигатора в MetaTrader 5:

Запускаем двойным кликом на файле или перетаскиваем на график. После этого снова появится окно советника.

Нажимаем OK, и программа (советник) запустится на графике, как показано на рисунке ниже:

Снова на графике присутствует индикация, что запущен советник.

Ниже представлены примеры сигналов, сгенерированных этой торговой системой во время тестирования.

Сильное движение вниз и текущие данные:

Предыдущие данные:

Бычье расхождение и текущие данные

Предыдущие данные:





Полный код торговой системы, работающей по этой стратегии, выглядит так.

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double fiArray[]; double maArray[]; MqlRates pArray[]; ArraySetAsSeries (fiArray, true ); ArraySetAsSeries (maArray, true ); int fiDef = iForce ( _Symbol , _Period , 13 , MODE_EMA , VOLUME_TICK ); int maDef = iMA ( _Symbol , _Period , 50 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,pArray); CopyBuffer (fiDef, 0 , 0 , 3 ,fiArray); CopyBuffer (maDef, 0 , 0 , 3 ,maArray); double fiCurrentVal = NormalizeDouble (fiArray[ 0 ], 6 ); double fiPrevVal = NormalizeDouble (fiArray[ 1 ], 6 ); double maCurrentVal = NormalizeDouble (maArray[ 0 ], 6 ); double closePrice = NormalizeDouble (pArray[ 2 ].close, 6 ); if (closePrice>maCurrentVal && fiPrevVal< 0 && fiCurrentVal> 0 ) { Comment ( "Buy Signal" , "

" , "Current Closing Price " ,closePrice, "

" , "EMA is " ,maCurrentVal, "

" , "Current Force Index Value is " ,fiCurrentVal, "

" , "Previous Force Index Value is " ,fiPrevVal); } if (closePrice<maCurrentVal && fiPrevVal> 0 && fiCurrentVal< 0 ) { Comment ( "Sell Signal" , "

" , "Current Closing Price " ,closePrice, "

" , "EMA is " ,maCurrentVal, "

" , "Current Force Index Value is " ,fiCurrentVal, "

" , "Previous Force Index Value is " ,fiPrevVal); } }

Отличия в этом коде:

Создаем три переменные: fiArray, maArray и MqlRates

double fiArray[]; double maArray[]; MqlRates pArray[];

Сортировка массивов fiArray и maArray

ArraySetAsSeries (fiArray, true ); ArraySetAsSeries (maArray, true );

Определение fiDef для индекса силы, maDef для скользящей средней

int fiDef = iForce ( _Symbol , _Period , 13 , MODE_EMA , VOLUME_TICK ); int maDef = iMA ( _Symbol , _Period , 50 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE );

Сортировка pArray с функцией CopyRates

int Data= CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,pArray);

Заполняем массивы

CopyBuffer (fiDef, 0 , 0 , 3 ,fiArray); CopyBuffer (maDef, 0 , 0 , 3 ,maArray);

Определяем четыре значения: текущее и предыдущее значение индекса силы, текущая скользящая средняя и цена закрытия

double fiCurrentVal = NormalizeDouble (fiArray[ 0 ], 6 ); double fiPrevVal = NormalizeDouble (fiArray[ 1 ], 6 ); double maCurrentVal = NormalizeDouble (maArray[ 0 ], 6 ); double closePrice = NormalizeDouble (pArray[ 2 ].close, 6 );

Условия стратегии:

В случае сигнала на покупку:

if (closePrice>maCurrentVal && fiPrevVal< 0 && fiCurrentVal> 0 ) { Comment ( "Buy Signal" , "

" , "Current Closing Price " ,closePrice, "

" , "EMA is " ,maCurrentVal, "

" , "Current Force Index Value is " ,fiCurrentVal, "

" , "Previous Force Index Value is " ,fiPrevVal); }

В случае сигнала на продажу:

if (closePrice<maCurrentVal && fiPrevVal> 0 && fiCurrentVal< 0 ) { Comment ( "Sell Signal" , "

" , "Current Closing Price " ,closePrice, "

" , "EMA is " ,maCurrentVal, "

" , "Current Force Index Value is " ,fiCurrentVal, "

" , "Previous Force Index Value is " ,fiPrevVal); }

После этого компилируем код советника, и он появляется в окне Навигатора в терминале:

Запускаем двойным кликом на файле или перетаскиваем на график. После этого снова появится окно советника.

Нажимаем OK, и программа (советник) запустится на графике, как показано на рисунке ниже:

Если советник запустился и работает, на график должна выводиться информация.

Пример сигнала на покупку и отображение текущих данных:

Предыдущие данные:

Пример сигнала на продажу и отображение текущих данных:

Предыдущие данные:





Заключение

Индикатор Force Index — отличный технический инструмент, который дает важную информацию для принятия подходящего решения. В этой статье мы рассмотрели индикатор с разных сторон — узнали, что это такое, что он измеряет, как он устроен и как его рассчитать. Также научились использовать индикатор на основе простых стратегий:

Force Index — идентификатор тренда: для получения сигналов бычьего и медвежьего движения.

Индекс силы — вверх или дивергенция: чтобы получать сигналы сильного движения вверх или медвежьего расхождения.

Индекс силы — Down или дивергенция: чтобы получать сигналы сильного движения вниз или медвежьего расхождения.

Сигналы индекса силы: для получения сигналов покупки или продажи на основе анализа цены закрытия, значения индекса силы и экспоненциальной скользящей средней.

Затем мы разработали пошаговый план для каждой рассмотренной стратегии, который должен помочь создать торговую систему благодаря организации всех нужных шагов в понятную схему. Далее написали на MQL5 торговые системы по каждой рассмотренной стратегии для использования в MetaTrader 5.

Еще раз повторюсь, что очень важно тщательно тестировать, прежде чем применять их на реальном счете. Не существует стратегий, которые подходят абсолютно всем. Надеюсь, вы сможете применить полученные знания и попробуете программировать самостоятельно, так как практика является важным фактором любого процесса обучения. Поэкспериментируйте с использованием индикатора. Вся суть технического анализа в том, чтобы научиться правильно применять различные инструменты для принятия более информированных торговых решений.

На мой взгляд, важно учиться или, по крайней мере, уделять внимание программированию, так как его важность возрастает день ото дня в разных областях. Что касается трейдинга, у программирования есть много особенностей, которые заставляют нас обращать на него внимание, так же, как и то, что программирование экономит наше время, ведь приложения могут сами совершать операции за нас или, по крайней мере, помогают нам торговать эффективнее. В дополнение к этому программирование помогает получать более точные сигналы. Самое полезное — возможность избавиться от мешающих эмоций.

Надеюсь, статья была полезной для вас, познакомила вас с новыми работающими стратегиями, помогла найти новые идеи. Если вам понравилась эта статья, если вы считаете ее полезной, почитайте мои предыдущие статьи из этой же серии.