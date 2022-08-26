DoEasy. Элементы управления (Часть 16): WinForms-объект TabControl — несколько рядов заголовков вкладок, режим растягивания заголовков под размеры контейнера

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Концепция

В прошлой статье были озвучены пояснения по режимам отображения заголовков вкладок:

Если у элемента управления вкладок больше, чем их может разместиться по ширине объекта (имеем в виду их расположение сверху), то те заголовки, которые не умещаются в пределах элемента, могут либо быть обрезанными по краю с наличием кнопок их прокрутки, либо, если у объекта установлен флаг режима Multiline, то заголовки размещаются по несколько штук (сколько входит в размер элемента) в несколько рядов. Для режима их расположения в несколько рядов есть три способа задания размера вкладок (SizeMode): Normal — ширина вкладок устанавливается по ширине текста заголовка, по краям заголовка добавляется пространство, указанное в значениях PaddingWidth и PaddingHeight заголовка;



— ширина вкладок устанавливается по ширине текста заголовка, по краям заголовка добавляется пространство, указанное в значениях PaddingWidth и PaddingHeight заголовка; Fixed — фиксированный размер, указываемый в настройках элемента управления. Текст заголовков обрезается, если не входит в его размеры;



— фиксированный размер, указываемый в настройках элемента управления. Текст заголовков обрезается, если не входит в его размеры; FillToRight — вкладки, умещающиеся в пределах ширины элемента управления, растягиваются на всю его ширину. При выборе вкладки в активном режиме Multiline, её заголовок, которой не граничит с полем вкладки, вместе со всей строкой, в которой он находится, перемещается вплотную к полю вкладки, а те заголовки, которые были примкнуты к полю, встают на место строки выбранной вкладки.



И мы реализовали функционал размещения вкладок сверху элемента управления в режимах Normal и Fixed.

Сегодня сделаем размещение вкладок в режиме Multiline со всех сторон элемента управления и добавим режим задания размера вкладок FillToRight — растягивание строк вкладок по размеру элемента управления. При расположении рядов заголовков вкладок сверху или снизу контейнера, заголовки будут растягиваться на ширину элемента управления. При расположении заголовков вкладок слева или справа, заголовки будут растягиваться по высоте элемента управления. При этом область, по которой будет рассчитываться размер, на который необходимо растянуть заголовки, будет на два пикселя меньше с каждой из сторон этой области, так как выбранная вкладка — её заголовок, увеличивается в размерах на 4 пикселя при щелчке по нему. Поэтому, если не оставить зазор в два пикселя для крайнего заголовка, то при его выборе и, соответствующем увеличении его размера, его край выйдет за пределы элемента управления.



Для режима отображения заголовков вкладок в один ряд, и если их больше, чем можно уместить по размеру элемента управления, все заголовки, выходящие за пределы контейнера, так и будут расположены за его пределами. Для обрезания таких выходящих за пределы контейнера графических элементов у нас не хватает пока функционала, поэтому этот режим ещё не рассматриваем. Его реализацией займёмся в последующих статьях.



Доработка классов библиотеки

Нам необходимо будет искать в списках заголовков вкладок все заголовки, расположенные в одном ряду — чтобы можно было работать только с заголовками этого ряда. Проще всего это будет сделать, добавив новые свойства для WinForms-объекта библиотеки, и воспользоваться давно готовым функционалом библиотеки для поиска и фильтрации списков объектов.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh впишем два новых свойства в список целочисленных свойств графического элемента на канвасе и увеличим их общее количество с 90 до 92:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER { CANV_ELEMENT_PROP_ID = 0 , CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, CANV_ELEMENT_PROP_TAB_SIZE_MODE, CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_NUMBER, CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_ROW, CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_COLUMN, CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 92 ) #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )





Добавим два этих новых свойства в перечисление возможных критериев сортировки графических элементов на канвасе:

#define FIRST_CANV_ELEMENT_DBL_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP+CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_CANV_ELEMENT_MODE { SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID = 0 , SORT_BY_CANV_ELEMENT_TYPE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TAB_PAGE_NUMBER, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TAB_PAGE_ROW, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TAB_PAGE_COLUMN, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_OBJ = FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_RES, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TEXT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_DESCRIPTION, };

Теперь мы сможем быстро найти и добавить в список все заголовки вкладок, расположенные в одном ряду и рассчитать их совокупный размер так, чтобы они растянулись под размер элемента управления и корректно были размещены.





Если у нас добавляются новые свойства к объекту, то нужно добавить и их описание. Все описания свойств располагаются в одном многомерном массиве, где в первом его измерении находится индекс сообщения, а в остальных измерениях — тексты на различных языках. На данный момент у нас имеются тексты сообщений для русского и английского языков, но можно легко добавить и другие языки, увеличив размерность массива и дописав в нужных измерениях тексты на соответствующих языках.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений:

MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TAB_SIZE_MODE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_NUMBER, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_ROW, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_COLUMN, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TEXT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION, };

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Режим установки размера вкладок" , "Tab Size Mode" }, { "Порядковый номер вкладки" , "Tab ordinal number" }, { "Номер ряда вкладки" , "Tab row number" }, { "Номер столбца вкладки" , "Tab column number" }, { "Местоположение объекта внутри элемента управления" , "Location of the object inside the control" }, { "Имя объекта-графического элемента" , "The name of the graphic element object" }, { "Имя графического ресурса" , "Image resource name" }, { "Текст графического элемента" , "Text of the graphic element" }, { "Описание графического элемента" , "Description of the graphic element" }, };

Класс сообщений библиотеки и концепцию хранения его данных мы рассматривали в отдельной статье.







При использовании класса CCanvas Стандартной Библиотеки MQL5, не всегда можно получить код ошибки, из-за которой не удалось создать графический элемент. Мы постепенно добавляем в библиотеку исправления, позволяющие понять причину, по которой элемент не был создан.



В файле графического элемента \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh в методы установки ширины и высоты, наряду с выводом сообщения об ошибке, добавим и описание причины ошибки изменения размера:

bool CGCnvElement::SetWidth( const int width) { if ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH)==width) return true ; if (! this .m_canvas.Resize(width, this .m_canvas.Height())) { CMessage::ToLog(DFUN + this .TypeElementDescription()+ ": width=" +( string )width+ ": " ,MSG_CANV_ELEMENT_ERR_FAILED_SET_WIDTH); return false ; } this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH,width); return true ; } bool CGCnvElement::SetHeight( const int height) { if ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT)==height) return true ; if (! this .m_canvas.Resize( this .m_canvas.Width(),height)) { CMessage::ToLog(DFUN + this .TypeElementDescription()+ ": height=" +( string )height+ ": " ,MSG_CANV_ELEMENT_ERR_FAILED_SET_HEIGHT); return false ; } this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT,height); return true ; }

Здесь мы добавили к макроподстановке, возвращающей наименование метода, описание типа элемента, которому не удалось изменить размер, и указание какое значение параметра было передано в метод. Это облегчает понимание ошибок при разработке классов библиотеки и не касается конечного пользователя. Но, тем не менее, о себе тоже нужно иногда помнить ;)







Чтобы для двух новых свойств графического элемента можно было выводить их описания, нам необходимо добавить блок кода в метод, возвращающий описание целочисленного свойства элемента, в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\WinFormBase.mqh:

string CWinFormBase::GetPropertyDescription(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property, bool only_prop= false ) { return ( property==CANV_ELEMENT_PROP_ID ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ID)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TYPE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .TypeElementDescription() ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_TAB_SIZE_MODE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TAB_SIZE_MODE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +TabSizeModeDescription((ENUM_CANV_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE) this .GetProperty(property)) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_NUMBER ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_NUMBER)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_ROW ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_ROW)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_COLUMN ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_COLUMN)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ALIGNMENT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +AlignmentDescription((ENUM_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT) this .GetProperty(property)) ) : "" ); }

Здесь: в зависимости от переданного в метод свойства, создаём текстовое сообщение и возвращаем его из метода.







Теперь займёмся непосредственно доработкой классов WinForms-объекта TabControl.

Объект состоит из контейнера, в котором располагаются вкладки, в свою очередь состоящие из двух вспомогательных объектов — поля вкладки и его заголовка. На поле вкладки размещаются все объекты, которые должны быть расположены на вкладке, а заголовком вкладки мы выбираем ту вкладку, которую хотим видеть, и с которой хотим работать. Заголовки вкладок у нас реализованы в классе TabHeader, унаследованном от WinForms-объекта Button в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\TabHeader.mqh.

Так как теперь у нас есть два новых свойства, указывающих для вкладки, а точнее — для заголовка вкладки, его расположение в общем списке заголовков — строка и столбец заголовка, в которых он расположен на элементе управления, то удалим теперь ненужные две приватные переменные, в которых ранее эти свойства хранились:

class CTabHeader : public CButton { private : int m_width_off; int m_height_off; int m_width_on; int m_height_on; int m_col; int m_row; bool WHProcessStateOn( void ); bool WHProcessStateOff( void ); virtual void DrawFrame( void ); void CorrectSelectedRowTop( void ); void CorrectSelectedRowBottom( void ); void CorrectSelectedRowLeft( void ); void CorrectSelectedRowRight( void ); protected :





В публичных методах, устанавливающих и возвращающих эти два свойства, теперь их значения будем записывать в свойства объекта и возвращать из его свойств, а не в переменные, как это было ранее:

int WidthOff( void ) const { return this .m_width_off; } int HeightOff( void ) const { return this .m_height_off; } int WidthOn( void ) const { return this .m_width_on; } int HeightOn( void ) const { return this .m_height_on; } void SetRow( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_ROW, value ); } int Row( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_ROW); } void SetColumn( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_COLUMN, value ); } int Column( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_COLUMN); } void SetTabLocation( const int row, const int col) { this .SetRow(row); this .SetColumn(col); }





Объект-заголовок вкладки создаётся в конструкторе со значениями размеров по умолчанию, а далее для него устанавливаются размеры, соответствующие режиму задания размеров заголовка, установленному в классе-контейнере объекта. Это обусловлено тем, что для всех WinForms-объектов библиотеки мы используем одни и те же значения их параметров, общие для всех объектов, а дополнительные параметры, принадлежащие конкретному объекту, устанавливаем уже после его создания. В этом есть как удобство, так и ограничения. Удобство состоит в том, что мы одним методом можем создавать любой объект, а ограничения — не всегда можно сразу же построить объект с нужными значениями его свойств, и их приходится доустанавливать уже после создания объекта.

В данном случае это касается размеров заголовка, которые зависят от режима установки размеров. И тут мы сталкиваемся с тем, что изначально созданный объект в указанных координатах далее изменяет свои размеры, и его начальная координата, расположенная в левом верхнем углу построенного объекта, становится уже не там, где планировалась изначально. Поэтому, кроме изменения размеров заголовка, нужно ещё проконтролировать и его расположение в нужной координате, так как в некоторых случаях объект смещается и выступает за пределы своего контейнера.

Для режима установки размеров Normal мы заранее можем узнать какие размеры получит заголовок — в этом режиме размер объекта подстраивается под текст, на нём написанный, а этот текст нам известен. При расположении заголовков сверху и снизу контейнера к рассчитанным по размеру текста ширине и высоте объекта добавляются значения Padding, установленные для объекта — PaddingLeft и PaddingRight — к ширине, а PaddingTop и PaddingBottom — к высоте. При расположении заголовков слева и справа контейнера (вертикально) к высоте объекта добавляются PaddingLeft и PaddingRight, а к ширине — PaddingTop и PaddingBottom, так как визуально выглядит, что заголовок просто повёрнут на 90° и его текст расположен вертикально, поэтому реальная высота графического элемента является видимой шириной повёрнутого вертикально объекта.



Внесём изменения в метод, устанавливающий все размеры заголовка. В блоке кода установки размера заголовка по размеру текста для режима Normal впишем контроль стороны контейнера, на которой располагаются заголовки — для расположения заголовков сверху и снизу значения Padding добавляются в правильном порядке — к ширине добавляются Padding слева и справа, а к высоте — Padding сверху и снизу, тогда как для расположения заголовков слева и справа значения Padding, добавляемые к ширине и высоте, меняются местами — к ширине добавляются Padding сверху и снизу, а к высоте — Padding слева и справа:



switch ( this .TabSizeMode()) { case CANV_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_NORMAL : switch ( this .Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP : case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM : this .TextSize( this .Text(),width,height); width+= this .PaddingLeft()+ this .PaddingRight(); height=h+ this .PaddingTop()+ this .PaddingBottom(); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT : case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT : this .TextSize( this .Text(),height,width); height+= this .PaddingLeft()+ this .PaddingRight(); width=w+ this .PaddingTop()+ this .PaddingBottom(); break ; default : break ; } break ; default : break ; }





В конце метода точно таким же образом устанавливаются размеры для заголовка в выбранном и невыбранном состоянии. Так как при выборе вкладки щелчком по заголовку, заголовок выбранной вкладки увеличивается в размерах на два пикселя с трёх сторон, то реальный размер горизонтально расположенного заголовка нужно увеличить по ширине на 4 пикселя, а по высоте — на два. При расположении заголовка вертикально реальная ширина объекта — это высота заголовка, повёрнутого вертикально, а реальная высота — это ширина заголовка. Для этого случая ширина увеличивается на два пикселя, а высота — на четыре:



switch ( this .Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP : case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM : this .SetWidthOn( this .Width()+ 4 ); this .SetHeightOn( this .Height()+ 2 ); this .SetWidthOff( this .Width()); this .SetHeightOff( this .Height()); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT : case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT : this .SetWidthOn( this .Width()+ 2 ); this .SetHeightOn( this .Height()+ 4 ); this .SetWidthOff( this .Width()); this .SetHeightOff( this .Height()); break ; default : break ; }





Теперь метод со всеми внесёнными изменениями полностью выглядит так:

bool CTabHeader::SetSizes( const int w, const int h) { int width=(w< 4 ? 4 : w); int height=(h< 4 ? 4 : h); switch ( this .TabSizeMode()) { case CANV_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_NORMAL : switch ( this .Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP : case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM : this .TextSize( this .Text(),width,height); width+= this .PaddingLeft()+ this .PaddingRight(); height=h+ this .PaddingTop()+ this .PaddingBottom(); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT : case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT : this .TextSize( this .Text(),height,width); height+= this .PaddingLeft()+ this .PaddingRight(); width=w+ this .PaddingTop()+ this .PaddingBottom(); break ; default : break ; } break ; default : break ; } bool res= true ; res &= this .SetWidth(width); res &= this .SetHeight(height); if (!res) return false ; switch ( this .Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP : case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM : this .SetWidthOn( this .Width()+ 4 ); this .SetHeightOn( this .Height()+ 2 ); this .SetWidthOff( this .Width()); this .SetHeightOff( this .Height()); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT : case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT : this .SetWidthOn( this .Width()+ 2 ); this .SetHeightOn( this .Height()+ 4 ); this .SetWidthOff( this .Width()); this .SetHeightOff( this .Height()); break ; default : break ; } return true ; }





В методе, подстраивающем размер и расположение элемента в состоянии "выбран" в зависимости от его расположения, мы ранее не делали смещения увеличенного заголовка для случаев, если заголовки расположены слева и справа элемента управления. Кроме того, была допущена небольшая ошибка в блоке обработки расположения заголовка снизу — был пропущен оператор break, что не вызывало никаких ошибок, так как далее все кейсы были пустыми и никакой код не вызывался. Теперь же это вызовет неправильное поведение — будет обрабатываться следующий за пропущенным оператором break кейс.

Добавим блоки кода, смещающие увеличенный заголовок на два пункта в нужную сторону для расположения заголовков слева и справа:

bool CTabHeader::WHProcessStateOn( void ) { if (! this .SetSizeOn()) return false ; CWinFormBase * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL) return false ; switch ( this .Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP : this .CorrectSelectedRowTop(); if ( this .Move( this .CoordX()- 2 , this .CoordY()- 2 )) { this .SetCoordXRelative( this .CoordXRelative()- 2 ); this .SetCoordYRelative( this .CoordYRelative()- 2 ); } break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM : this .CorrectSelectedRowBottom(); if ( this .Move( this .CoordX()- 2 , this .CoordY())) { this .SetCoordXRelative( this .CoordXRelative()- 2 ); this .SetCoordYRelative( this .CoordYRelative()); } break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT : this .CorrectSelectedRowLeft(); if ( this .Move( this .CoordX()- 2 , this .CoordY()- 2 )) { this .SetCoordXRelative( this .CoordXRelative()- 2 ); this .SetCoordYRelative( this .CoordYRelative()- 2 ); } break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT : this .CorrectSelectedRowRight(); if ( this .Move( this .CoordX(), this .CoordY()- 2 )) { this .SetCoordXRelative( this .CoordXRelative()); this .SetCoordYRelative( this .CoordYRelative()- 2 ); } break ; default : break ; } return true ; }





Точно так же доработаем метод, подстраивающий размер и расположение элемента в состоянии "не выбран" в зависимости от его расположения — добавим блоки кода, смещающие заголовок с восстановленными размерами на прежнее место расположения после сдвига заголовка при увеличении размеров в вышерассмотренном методе при его выборе:

bool CTabHeader::WHProcessStateOff( void ) { if (! this .SetSizeOff()) return false ; switch ( this .Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP : if ( this .Move( this .CoordX()+ 2 , this .CoordY()+ 2 )) { this .SetCoordXRelative( this .CoordXRelative()+ 2 ); this .SetCoordYRelative( this .CoordYRelative()+ 2 ); } break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM : if ( this .Move( this .CoordX()+ 2 , this .CoordY())) { this .SetCoordXRelative( this .CoordXRelative()+ 2 ); this .SetCoordYRelative( this .CoordYRelative()); } break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT : if ( this .Move( this .CoordX()+ 2 , this .CoordY()+ 2 )) { this .SetCoordXRelative( this .CoordXRelative()+ 2 ); this .SetCoordYRelative( this .CoordYRelative()+ 2 ); } break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT : if ( this .Move( this .CoordX(), this .CoordY()+ 2 )) { this .SetCoordXRelative( this .CoordXRelative()); this .SetCoordYRelative( this .CoordYRelative()+ 2 ); } break ; default : break ; } return true ; }

Теперь, после этих доработок при выборе заголовков вкладок, расположенных слева или справа, они будут правильно увеличивать свой размер при выборе и уменьшать его при отмене выбора, визуально становясь чуть больше и визуально же оставаясь на прежнем своём месте.



Когда у нас заголовки вкладок расположены в несколько рядов, то при выборе вкладки, чей заголовок не прилегает непосредственно к самой вкладке, а находится где-то среди рядов других вкладок, нам нужно весь ряд, в котором находится заголовок выбранной вкладки, переместить вплотную к полям вкладок, а ту строку, что ранее прилегала к полям, переместить на место строки с выбранным заголовком. Для расположения заголовков вкладок сверху элемента управления мы такой метод уже сделали в прошлой статье. Теперь нам нужно сделать подобные же методы для расположения заголовков снизу, слева и справа.

Метод, устанавливающий строку выделенного заголовка вкладки в корректное положение снизу:

void CTabHeader::CorrectSelectedRowBottom( void ) { int row_pressed= this .Row(); int y_pressed= this .CoordY(); int y0= 0 ; if (row_pressed== 0 ) return ; CWinFormBase *obj= this .GetFieldObj(); if (obj==NULL) return ; y0=obj.CoordY()+obj.Height(); CWinFormBase * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL) return ; CArrayObj *list= base .GetListElementsByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER); if (list==NULL) return ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CTabHeader *header=list.At(i); if (header==NULL) continue ; if (header.Row()== 0 ) { if (header.Move(header.CoordX(),y_pressed)) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- base .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- base .CoordY()); header.SetRow(- 1 ); } } if (header.Row()==row_pressed) { if (header.Move(header.CoordX(),y0)) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- base .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- base .CoordY()); header.SetRow(- 2 ); } } } for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CTabHeader *header=list.At(i); if (header==NULL) continue ; if (header.Row()==- 1 ) header.SetRow(row_pressed); if (header.Row()==- 2 ) header.SetRow( 0 ); } }





Метод, устанавливающий строку выделенного заголовка вкладки в корректное положение слева:



void CTabHeader::CorrectSelectedRowLeft( void ) { int row_pressed= this .Row(); int x_pressed= this .CoordX(); int x0= 0 ; if (row_pressed== 0 ) return ; CWinFormBase *obj= this .GetFieldObj(); if (obj==NULL) return ; x0=obj.CoordX()- this .Width()+ 2 ; CWinFormBase * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL) return ; CArrayObj *list= base .GetListElementsByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER); if (list==NULL) return ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CTabHeader *header=list.At(i); if (header==NULL) continue ; if (header.Row()== 0 ) { if (header.Move(x_pressed,header.CoordY())) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- base .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- base .CoordY()); header.SetRow(- 1 ); } } if (header.Row()==row_pressed) { if (header.Move(x0,header.CoordY())) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- base .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- base .CoordY()); header.SetRow(- 2 ); } } } for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CTabHeader *header=list.At(i); if (header==NULL) continue ; if (header.Row()==- 1 ) header.SetRow(row_pressed); if (header.Row()==- 2 ) header.SetRow( 0 ); } }





Метод, устанавливающий строку выделенного заголовка вкладки в корректное положение справа:

void CTabHeader::CorrectSelectedRowRight( void ) { int row_pressed= this .Row(); int x_pressed= this .CoordX(); int x0= 0 ; if (row_pressed== 0 ) return ; CWinFormBase *obj= this .GetFieldObj(); if (obj==NULL) return ; x0=obj.RightEdge(); CWinFormBase * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL) return ; CArrayObj *list= base .GetListElementsByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER); if (list==NULL) return ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CTabHeader *header=list.At(i); if (header==NULL) continue ; if (header.Row()== 0 ) { if (header.Move(x_pressed,header.CoordY())) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- base .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- base .CoordY()); header.SetRow(- 1 ); } } if (header.Row()==row_pressed) { if (header.Move(x0,header.CoordY())) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- base .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- base .CoordY()); header.SetRow(- 2 ); } } } for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CTabHeader *header=list.At(i); if (header==NULL) continue ; if (header.Row()==- 1 ) header.SetRow(row_pressed); if (header.Row()==- 2 ) header.SetRow( 0 ); } }

Подобный метод мы рассматривали в прошлой статье — для перемещения ряда заголовков при их расположении сверху элемента управления. Логика этих новых методов совершенно такая же, но для расположения снизу мы перемещаем ряды заголовков по вертикальной оси Y, а для расположения заголовков слева и справа — по горизонтальной оси X. Вся логика подробно расписана в комментариях к коду — оставим её для самостоятельного изучения.







При выборе вкладки щелчком по заголовку, её заголовок становится чуть больше, при необходимости, переносится из списка рядов заголовков вплотную к полю вкладки, а образовавшаяся видимая граница (из-за рамки поля) между заголовком и полем вкладки стирается так, чтобы поле и заголовок выглядели одним неразделимым целым. Стирание границы между полем и заголовком мы сделали в прошлой статье, но сделали только для расположения заголовка сверху и снизу. Сейчас нам нужно добавить стирание границы между полем и заголовком при расположении последнего слева и справа.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\TabField.mqh класса объекта-поля вкладки в методе, рисующем рамку элемента в зависимости от расположения заголовка, добавим рисование линии цветом фона в месте расположения заголовка слева и справа:

void CTabField::DrawFrame( void ) { int x1= 0 ; int y1= 0 ; int x2= this .Width()- 1 ; int y2= this .Height()- 1 ; CTabHeader *header= this .GetHeaderObj(); if (header== NULL ) return ; this .DrawRectangle(x1,y1,x2,y2, this .BorderColor(), this .Opacity()); switch (header.Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP : this .DrawLine(header.CoordXRelative()+ 1 , 0 ,header.RightEdgeRelative()- 2 , 0 , this .BackgroundColor(), this .Opacity()); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM : this .DrawLine(header.CoordXRelative()+ 1 , this .Height()- 1 ,header.RightEdgeRelative()- 2 , this .Height()- 1 , this .BackgroundColor(), this .Opacity()); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT : this .DrawLine( 0 ,header.BottomEdgeRelative()- 2 , 0 ,header.CoordYRelative()+ 1 , this .BackgroundColor(), this .Opacity()); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT : this .DrawLine( this .Width()- 1 ,header.BottomEdgeRelative()- 2 , this .Width()- 1 ,header.CoordYRelative()+ 1 , this .BackgroundColor(), this .Opacity()); break ; default : break ; } }

Здесь всё просто: получаем указатель на объект-заголовок, соответствующий этому полю, из него получаем его размеры и, в соответствии с установленным для заголовка его местом расположения, рисуем линию цветом фона в том месте поля, к которому прилегает заголовок. Визуально это стирает границу между полем и заголовком, и два объекта начинают казаться одним — вкладкой элемента управления TabControl, который мы далее будем дорабатывать.





В файле класса объекта элемента управления TabControl \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\TabControl.mqh, объявим четыре приватных метода для растягивания рядов заголовков по ширине и высоте:

void ArrangeTabHeadersTop( void ); void ArrangeTabHeadersBottom( void ); void ArrangeTabHeadersLeft( void ); void ArrangeTabHeadersRight( void ); void StretchHeaders( void ); void StretchHeadersByWidth( void ); void StretchHeadersByHeightLeft( void ); void StretchHeadersByHeightRight( void ); public :





За пределами тела класса напишем реализацию этих методов.

Метод, растягивающий заголовки вкладок на размер элемента управления:

void CTabControl::StretchHeaders( void ) { if (! this .Multiline()) return ; switch ( this .Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP : case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM : this .StretchHeadersByWidth(); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT : this .StretchHeadersByHeightLeft(); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT : this .StretchHeadersByHeightRight(); break ; default : break ; } }

Метод просто вызывает соответствующие методы в зависимости от места расположения заголовков вкладок. Для растягивания по ширине достаточно только одного метода, так как все заголовки располагаются всегда слева-направо, тогда как для растягивания по высоте имеет значение с какой стороны расположены заголовки. При их расположении слева, их порядок идёт снизу-вверх, а при расположении слева — сверху-вниз. Поэтому у нас для растягивания по высоте имеются два отдельных метода для расположения заголовков слева и справа.



Метод, растягивающий заголовки вкладок по ширине элемента управления:

void CTabControl::StretchHeadersByWidth( void ) { CArrayObj *list= this .GetListHeaders(); if (list== NULL ) return ; CTabHeader *last= this .GetTabHeader(list.Total()- 1 ); if (last== NULL ) return ; for ( int i= 0 ;i< last.Row()+ 1 ;i++) { CArrayObj *list_row=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_ROW,i,EQUAL); if (list_row== NULL ) continue ; int base_size= this .Width()- 4 ; int num=list_row.Total(); int w=base_size/ (num> 0 ? num : 1 ) ; for ( int j= 0 ;j<list_row.Total();j++) { CTabHeader *header=list_row.At(j); CTabHeader *prev=list_row.At(j- 1 ); if (header== NULL ) continue ; if (header.Resize(w,header.Height(), false )) { header.SetWidthOn(w+ 4 ); header.SetWidthOff(w); if (prev== NULL ) continue ; if (header.Move(prev.RightEdge(),header.CoordY())) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- this .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- this .CoordY()); } } } } }

Здесь мы сначала узнаём количество рядов заголовков. Это количество можно узнать, получив из списка заголовков последний — в нём в свойстве Row будет записан номер его ряда. Так как номера рядов начинаются с нуля, то для указания количества рядов нам нужно к полученному значению добавить единичку.

Далее нам нужно получить список заголовков, расположенных в каждом ряду и растянуть все заголовки в нём на ширину объекта. Так как мы добавили в свойства объекта значения Row и Column, то получить список заголовков одного ряда стало достаточно просто — фильтруем список всех заголовков по значению ряда и получаем список, содержащий указатели на объекты с указанным номером ряда. В цикле по полученному списку изменяем ширину каждого заголовка на ранее рассчитанное значение — ширина контейнера, делённая на количество заголовков в ряду. Из ширины контейнера мы берём не полную его ширину, а убираем слева и справа по два пикселя — чтобы крайние заголовки не выходили за пределы контейнера при их выборе и увеличении в размерах. Так как мы делим размер на неизвестную заранее величину, то для избежания деления на ноль, проверяем делитель на эту величину и, если ноль, то делим на 1. Если предыдущего заголовка в списке нет (индекс цикла указывает на самый первый заголовок), то этот заголовок никуда смещать не нужно — он остаётся на своём месте, тогда как все последующие нужно пододвинуть к правому краю предыдущего заголовка — ведь все заголовки изменили свою ширину — стали больше в размерах, и накладываются друг на друга.



Метод, растягивающий заголовки вкладок по высоте элемента управления при расположении слева:



void CTabControl::StretchHeadersByHeightLeft( void ) { CArrayObj *list= this .GetListHeaders(); if (list== NULL ) return ; CTabHeader *last= this .GetTabHeader(list.Total()- 1 ); if (last== NULL ) return ; for ( int i= 0 ;i<last.Row()+ 1 ;i++) { CArrayObj *list_row=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_ROW,i,EQUAL); if (list_row== NULL ) continue ; int base_size= this .Height()- 4 ; int num=list_row.Total(); int h=base_size/(num> 0 ? num : 1 ); for ( int j= 0 ;j<list_row.Total();j++) { CTabHeader *header=list_row.At(j); CTabHeader *prev=list_row.At(j- 1 ); if (header== NULL ) continue ; int h_prev=header.Height(); if (header.Resize(header.Width(),h, false )) { header.SetHeightOn(h+ 4 ); header.SetHeightOff(h); if (prev== NULL ) { int y_shift=header.Height()-h_prev; if (header.Move(header.CoordX(),header.CoordY()-y_shift)) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- this .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- this .CoordY()); } continue ; } if (header.Move(header.CoordX(),prev.CoordY()-header.Height())) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- this .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- this .CoordY()); } } } } }

Логика метода подобна предыдущему, но тут немного сложнее. Так как заголовки расположены слева, начиная от нижнего края своего контейнера, а точка привязки заголовка находится в его верхнем левом углу, то его изменение в размерах приведёт к тому, что нижний край заголовка станет ниже нижнего края контейнера. Поэтому тут нам нужно самый первый заголовок пододвинуть вверх на рассчитанное смещение. Для этого, перед изменением размера заголовка запоминаем его высоту, а после изменения размера, рассчитываем на какую величину был изменён размер. На эту величину и пододвигаем самый первый заголовок по оси Y — чтобы его нижний край не выходил за пределы своего контейнера.







Метод, растягивающий заголовки вкладок по высоте элемента управления при расположении справа:



void CTabControl::StretchHeadersByHeightRight( void ) { CArrayObj *list= this .GetListHeaders(); if (list== NULL ) return ; CTabHeader *last= this .GetTabHeader(list.Total()- 1 ); if (last== NULL ) return ; for ( int i= 0 ;i<last.Row()+ 1 ;i++) { CArrayObj *list_row=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(list,CANV_ELEMENT_PROP_TAB_PAGE_ROW,i,EQUAL); if (list_row== NULL ) continue ; int base_size= this .Height()- 4 ; int num=list_row.Total(); int h=base_size/(num> 0 ? num : 1 ); for ( int j= 0 ;j<list_row.Total();j++) { CTabHeader *header=list_row.At(j); CTabHeader *prev=list_row.At(j- 1 ); if (header== NULL ) continue ; if (header.Resize(header.Width(),h, false )) { header.SetHeightOn(h+ 4 ); header.SetHeightOff(h); if (prev== NULL ) continue ; if (header.Move(header.CoordX(),prev.BottomEdge())) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- this .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- this .CoordY()); } } } } }

Метод идентичен методу, растягивающему заголовки на ширину контейнера, но здесь мы их растягиваем по высоте. Так как тут заголовки находится слева, и их отчёт идёт сверху-вниз, то корректировать расположение первого заголовка после изменения его размера не нужно — его начальные координаты совпадают с координатами точки его размещения, и объект увеличится вниз, не выходя при этом вверх за пределы контейнера.



Метод, создающий указанное количество вкладок, претерпел изменения, так как нам нужно рассчитывать начальные координаты и размеры исходя из местоположения заголовков. При этом для расположения заголовков слева и справа ширине заголовка присваиваем высоту, а высоте заголовка — ширину, переданные в метод. Если заголовок расположен слева, то поворачиваем текст заголовка вертикально на 90°, а если справа — на 270:



bool CTabControl::CreateTabPages( const int total, const int selected_page, const int tab_w= 0 , const int tab_h= 0 , const string header_text= "" ) { int w=(tab_w== 0 ? this .ItemWidth() : tab_w); int h=(tab_h== 0 ? this .ItemHeight() : tab_h); CTabHeader *header= NULL ; CTabField *field= NULL ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { int header_x= 2 ; int header_y= 0 ; int header_w=w; int header_h=h; switch ( this .Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP : header_w=w; header_h=h; header_x=(header== NULL ? 2 : header.RightEdgeRelative()); header_y= 0 ; break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM : header_w=w; header_h=h; header_x=(header== NULL ? 2 : header.RightEdgeRelative()); header_y= this .Height()-header_h; break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT : header_w=h; header_h=w; header_x= 2 ; header_y=(header== NULL ? this .Height()-header_h- 2 : header.CoordYRelative()-header_h); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT : header_w=h; header_h=w; header_x= this .Width()-header_w; header_y=(header== NULL ? 2 : header.BottomEdgeRelative()); break ; default : break ; } if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER,header_x,header_y, header_w,header_h , clrNONE , 255 , this .Active(), false )) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER), string (i+ 1 )); return false ; } header= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER,i); if (header== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ), this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER), string (i+ 1 )); return false ; } header.SetBase( this .GetObject()); header.SetPageNumber(i); header.SetGroup( this .Group()+ 1 ); header.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_COLOR, true ); header.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_MOUSE_DOWN); header.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_MOUSE_OVER); header.SetBackgroundStateOnColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_COLOR_ON, true ); header.SetBackgroundStateOnColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_DOWN_ON); header.SetBackgroundStateOnColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_OVER_ON); header.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); header.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_COLOR, true ); header.SetBorderColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_MOUSE_DOWN); header.SetBorderColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_MOUSE_OVER); header.SetAlignment( this .Alignment()); header.SetPadding( this .HeaderPaddingWidth(), this .HeaderPaddingHeight(), this .HeaderPaddingWidth(), this .HeaderPaddingHeight()); if (header_text!= "" && header_text!= NULL ) this .SetHeaderText(header,header_text+ string (i+ 1 )); else this .SetHeaderText(header, "TabPage" + string (i+ 1 )); if ( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT) header.SetFontAngle( 90 ); if ( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT) header.SetFontAngle( 270 ); header.SetTabSizeMode( this .TabSizeMode()); int h_prev=header_h; header.SetSizes(header_w,header_h); int y_shift=header.Height()-h_prev; if (header.Move(header.CoordX(),header.CoordY()-( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT ? y_shift : 0 ))) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- this .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- this .CoordY()); } int field_x= 0 ; int field_y= 0 ; int field_w= this .Width(); int field_h= this .Height()-header.Height(); int header_shift= 0 ; switch ( this .Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP : field_x= 0 ; field_y=header.BottomEdgeRelative(); field_w= this .Width(); field_h= this .Height()-header.Height(); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM : field_x= 0 ; field_y= 0 ; field_w= this .Width(); field_h= this .Height()-header.Height(); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT : field_x=header.RightEdgeRelative(); field_y= 0 ; field_h= this .Height(); field_w= this .Width()-header.Width(); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT : field_x= 0 ; field_y= 0 ; field_h= this .Height(); field_w= this .Width()-header.Width(); break ; default : break ; } if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD,field_x,field_y, field_w,field_h , clrNONE , 255 , true , false )) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD), string (i+ 1 )); return false ; } field= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD,i); if (field== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ), this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD), string (i+ 1 )); return false ; } field.SetBase( this .GetObject()); field.SetPageNumber(i); field.SetGroup( this .Group()+ 1 ); field.SetBorderSizeAll( 1 ); field.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); field.SetOpacity(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_OPACITY, true ); field.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BACK_COLOR, true ); field.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_MOUSE_DOWN); field.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_MOUSE_OVER); field.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_COLOR, true ); field.SetBorderColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_MOUSE_DOWN); field.SetBorderColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_MOUSE_OVER); field.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); field.SetPadding( this .FieldPaddingLeft(), this .FieldPaddingTop(), this .FieldPaddingRight(), this .FieldPaddingBottom()); field.Hide(); } this .ArrangeTabHeaders(); this .Select(selected_page, true ); return true ; }

Логика метода и доработки расписаны в комментариях к коду, а основные особенности указаны перед листингом метода и отмечены цветом. Отмечу, что для расположения заголовков слева нам и тут нужно запомнить размер заголовка перед его изменением, а затем рассчитать величину сдвига и пододвинуть изменённый в размерах заголовок на правильное место.



Метод, располагающий заголовки вкладок сверху, ранее написанный нами в прошлой статье, тоже претерпел изменения:

void CTabControl::ArrangeTabHeadersTop( void ) { CArrayObj *list= this .GetListHeaders(); if (list== NULL ) return ; int col= 0 ; int row= 0 ; int x1_base= 2 ; int x2_base= this .RightEdgeRelative()- 2 ; int x_shift= 0 ; int n= 0 ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CTabHeader *header=list.At(i); if (header== NULL ) continue ; if ( this .Multiline()) { int x2=header.RightEdgeRelative()-x_shift; if (x2<x2_base) col=i-n; else { row++; x_shift=header.CoordXRelative()- 2 ; n=i; col= 0 ; } header.SetTabLocation(row,col); if (header.Move(header.CoordX()-x_shift,header.CoordY()-header.Row()*header.Height())) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- this .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- this .CoordY()); } } else { } } CTabHeader *last= this .GetTabHeader(list.Total()- 1 ); if (last!= NULL ) { if ( this .TabSizeMode()==CANV_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_FILL) this .StretchHeaders(); if (last.Row()> 0 ) { int y_shift=last.Row()*last.Height(); for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CTabHeader *header=list.At(i); if (header== NULL ) continue ; CTabField *field=header.GetFieldObj(); if (field== NULL ) continue ; if (header.Move(header.CoordX(),header.CoordY()+y_shift)) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- this .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- this .CoordY()); } if (field.Move(field.CoordX(),field.CoordY()+y_shift)) { field.SetCoordXRelative(field.CoordX()- this .CoordX()); field.SetCoordYRelative(field.CoordY()- this .CoordY()); field.Resize(field.Width(),field.Height()-y_shift, false ); } } } } }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду, здесь повторяться не будем и оставим для самостоятельного изучения.





Метод, располагающий заголовки вкладок снизу:

void CTabControl::ArrangeTabHeadersBottom( void ) { CArrayObj *list= this .GetListHeaders(); if (list== NULL ) return ; int col= 0 ; int row= 0 ; int x1_base= 2 ; int x2_base= this .RightEdgeRelative()- 2 ; int x_shift= 0 ; int n= 0 ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CTabHeader *header=list.At(i); if (header== NULL ) continue ; if ( this .Multiline()) { int x2=header.RightEdgeRelative()-x_shift; if (x2<x2_base) col=i-n; else { row++; x_shift=header.CoordXRelative()- 2 ; n=i; col= 0 ; } header.SetTabLocation(row,col); if (header.Move(header.CoordX()-x_shift,header.CoordY()+header.Row()*header.Height())) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- this .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- this .CoordY()); } } else { } } CTabHeader *last= this .GetTabHeader(list.Total()- 1 ); if (last!= NULL ) { if ( this .TabSizeMode()==CANV_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_FILL) this .StretchHeaders(); if (last.Row()> 0 ) { int y_shift=last.Row()*last.Height(); for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CTabHeader *header=list.At(i); if (header== NULL ) continue ; CTabField *field=header.GetFieldObj(); if (field== NULL ) continue ; if (header.Move(header.CoordX(),header.CoordY()-y_shift)) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- this .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- this .CoordY()); } if (field.Move(field.CoordX(),field.CoordY())) { field.SetCoordXRelative(field.CoordX()- this .CoordX()); field.SetCoordYRelative(field.CoordY()- this .CoordY()); field.Resize(field.Width(),field.Height()-y_shift, false ); } } } } }

Метод идентичен методу, располагающему заголовки сверху. Разница лишь в направлениях смещения рядов заголовков, так как они находятся снизу и смещаются зеркально предыдущему методу.





Метод, располагающий заголовки вкладок слева:

void CTabControl::ArrangeTabHeadersLeft( void ) { CArrayObj *list= this .GetListHeaders(); if (list== NULL ) return ; int col= 0 ; int row= 0 ; int y1_base= this .BottomEdgeRelative()- 2 ; int y2_base= 2 ; int y_shift= 0 ; int n= 0 ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CTabHeader *header=list.At(i); if (header== NULL ) continue ; if ( this .Multiline()) { int y2=header.CoordYRelative()+y_shift; if (y2>=y2_base) col=i-n; else { row++; y_shift= this .BottomEdge()-header.BottomEdge()- 2 ; n=i; col= 0 ; } header.SetTabLocation(row,col); if (header.Move(header.CoordX()-header.Row()*header.Width(),header.CoordY()+y_shift)) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- this .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- this .CoordY()); } } else { } } CTabHeader *last= this .GetTabHeader(list.Total()- 1 ); if (last!= NULL ) { if ( this .TabSizeMode()==CANV_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_FILL) this .StretchHeaders(); if (last.Row()> 0 ) { int x_shift=last.Row()*last.Width(); for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CTabHeader *header=list.At(i); if (header== NULL ) continue ; CTabField *field=header.GetFieldObj(); if (field== NULL ) continue ; if (header.Move(header.CoordX()+x_shift,header.CoordY())) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- this .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- this .CoordY()); } if (field.Move(field.CoordX()+x_shift,field.CoordY())) { field.SetCoordXRelative(field.CoordX()- this .CoordX()); field.SetCoordYRelative(field.CoordY()- this .CoordY()); field.Resize(field.Width()-x_shift,field.Height(), false ); } } } } }

Здесь заголовки располагаются слева и смещение рядов осуществляется по оси X. В остальном — логика идентична предыдущим методам.





Метод, располагающий заголовки вкладок справа:

void CTabControl::ArrangeTabHeadersRight( void ) { CArrayObj *list= this .GetListHeaders(); if (list== NULL ) return ; int col= 0 ; int row= 0 ; int y1_base= 2 ; int y2_base= this .BottomEdgeRelative()- 2 ; int y_shift= 0 ; int n= 0 ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CTabHeader *header=list.At(i); if (header== NULL ) continue ; if ( this .Multiline()) { int y2=header.BottomEdgeRelative()-y_shift; if (y2<y2_base) col=i-n; else { row++; y_shift=header.CoordYRelative()- 2 ; n=i; col= 0 ; } header.SetTabLocation(row,col); if (header.Move(header.CoordX()+header.Row()*header.Width(),header.CoordY()-y_shift)) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- this .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- this .CoordY()); } } else { } } CTabHeader *last= this .GetTabHeader(list.Total()- 1 ); if (last!= NULL ) { if ( this .TabSizeMode()==CANV_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_FILL) this .StretchHeaders(); if (last.Row()> 0 ) { int x_shift=last.Row()*last.Width(); for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CTabHeader *header=list.At(i); if (header== NULL ) continue ; CTabField *field=header.GetFieldObj(); if (field== NULL ) continue ; if (header.Move(header.CoordX()-x_shift,header.CoordY())) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- this .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- this .CoordY()); field.Resize(field.Width()-x_shift,field.Height(), false ); } } } } }

Та же логика, что и у предыдущего метода, но смещения рядов зеркальны, так как заголовки расположены справа.

Все вышерассмотренные методы подробно прокомментированы в коде — оставим их для самостоятельного изучения. В любом случае, все интересующие вопросы можно задать в обсуждении статьи.

Теперь мы можем протестировать все изменения и доработки. Отмечу, что для расположения заголовков вкладок в один ряд, у нас не хватает функционала обрезания видимой/невидимой части графического элемента. Поэтому, если при наличии множества вкладок выбрать режим размещения заголовков в один ряд (выключенный режим Multiline), то все заголовки будут выстроены в одну линию, выходя за пределы элемента управления. Этой проблемой будем заниматься в последующих статьях, и в методах рассмотренных классов под этот режим оставлены "заглушки" — туда будем вписывать код обработки этого режима.

Тестирование

Для теста возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part116\ под новым именем TestDoEasy116.mq5.

Во входных параметрах советника добавим переменные для указания режима Multiline и стороны размещения заголовков вкладок:

sinput bool InpMovable = true ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_AUTO_SIZE_MODE InpAutoSizeMode = AUTO_SIZE_MODE_GROW; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpFrameStyle = BORDER_STYLE_SIMPLE; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpTextAlign = ANCHOR_CENTER ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpTextAutoSize = INPUT_NO; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpCheckAlign = ANCHOR_LEFT ; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpCheckTextAlign = ANCHOR_LEFT ; sinput ENUM_CHEK_STATE InpCheckState = CHEK_STATE_UNCHECKED; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpCheckAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpCheckFrameStyle = BORDER_STYLE_NONE; sinput ENUM_ANCHOR_POINT InpButtonTextAlign = ANCHOR_CENTER ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpButtonAutoSize = INPUT_YES; sinput ENUM_AUTO_SIZE_MODE InpButtonAutoSizeMode= AUTO_SIZE_MODE_GROW; sinput ENUM_BORDER_STYLE InpButtonFrameStyle = BORDER_STYLE_NONE; sinput bool InpButtonToggle = true ; sinput bool InpButtListMSelect = false ; sinput bool InpListBoxMColumn = true ; sinput bool InpTabCtrlMultiline = true ; sinput ENUM_ELEMENT_ALIGNMENT InpHeaderAlignment = ELEMENT_ALIGNMENT_TOP; sinput ENUM_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE InpTabPageSizeMode = ELEMENT_TAB_SIZE_MODE_NORMAL;





Немного увеличим (на 10 пикселей) ширину создаваемой панели:

CPanel *pnl= NULL ; pnl=engine.CreateWFPanel( "WFPanel" , 50 , 50 , 410 , 200 ,array_clr, 200 , true , true , false ,- 1 ,FRAME_STYLE_BEVEL, true , false ); if (pnl!= NULL ) {

и ширину второго контейнера GroupBox — на 12 пикселей:

CGroupBox *gbox2= NULL ; w=gbox1.Width()+ 12 ; int x=gbox1.RightEdgeRelative()+ 1 ; int h=gbox1.BottomEdgeRelative()- 6 ; if (pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX,x, 2 ,w, h, C'0x91,0xAA,0xAE' , 0 , true , false )) {

Всё это сделано лишь по причине, что у нас нет функционала обрезания невидимой части графических элементов, и все WinForm-объекты, расположенные на своих родительских объектах, и имеющие размеры больше контейнера (родительского объекта), будут выходить за его пределы. Например, CheckBox, расположенный на поле вкладки, будет либо выходить за пределы поля вкладки при расположении заголовков слева, либо также выходить за пределы поля вкладки и закрывать собой заголовки вкладок, расположенные с правой стороны элемента управления TabControl. Пока нет достаточного функционала, приходится скрывать такие недостатки :)

В обработчике OnInit() после создания элемента управления TabControl, установим расположение заголовков вкладок и разрешение расположения заголовков в несколько рядов, заданные во входных параметрах советника:



gbox2.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, 4 , 12 ,gbox2.Width()- 12 ,gbox2.Height()- 20 , clrNONE , 255 , true , false ); CTabControl *tab_ctrl=gbox2.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, 0 ); if (tab_ctrl!= NULL ) { tab_ctrl.SetTabSizeMode((ENUM_CANV_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE)InpTabPageSizeMode); tab_ctrl.SetAlignment((ENUM_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT)InpHeaderAlignment); tab_ctrl.SetMultiline(InpTabCtrlMultiline); tab_ctrl.SetHeaderPadding( 6 , 0 ); tab_ctrl.CreateTabPages( 9 , 0 , 50 , 16 ,TextByLanguage( "Вкладка" , "TabPage" ));





При создании элемента управления ListBox в третьей вкладке элемента управления TabControl, зададим его координату Y поближе к верхней части вкладки:



int lbw= 146 ; if (!InpListBoxMColumn) lbw= 100 ; tab_ctrl.CreateNewElement( 2 ,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX, 4 , 2 , lbw, 60 , clrNONE , 255 , true , false );

Ранее объект располагался в координате 12, что приводит к выходу его за пределы поля вкладки снизу при многорядном расположении заголовков вкладок (ведь размер поля вкладки уменьшается пропорционально увеличению количества рядов заголовков).

Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Как видим, расположение заголовков вкладок слева и справа работает корректно. Есть некоторые недостатки, которые мы опишем в следующей статье и исправим их, но пока всё удовлетворительно.







Что дальше

В следующей статье продолжим работу над элементом управления TabControl



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

*Статьи этой серии:



DoEasy. Элементы управления (Часть 10): WinForms-объекты — оживляем интерфейс

DoEasy. Элементы управления (Часть 11): WinForms-объекты — группы, WinForms-объект CheckedListBox

DoEasy. Элементы управления (Часть 12): Базовый объект-список, WinForms-объекты ListBox и ButtonListBox

DoEasy. Элементы управления (Часть 13): Оптимизация взаимодействия WinForms-объектов с мышкой, начало разработки WinForms-объекта TabControl

DoEasy. Элементы управления (Часть 14): Новый алгоритм именования графических элементов. Продолжаем работу над WinForms-объектом TabControl

DoEasy. Элементы управления (Часть 15): WinForms-объект TabControl — несколько рядов заголовков вкладок, методы работы с вкладками

