Библиотека содержит некоторый функционал, позволяющий разобраться на начальном этапе, как идет работа с кастомными символами, и предлагает некоторые готовые решения, могущие быть полезными.





Пример

При запуске бэктеста на кроссах тестер тянет за собой не только основной символ, но и вспомогательный, который позволяет конвертировать валюту прибыли основного символа в валюту счета. Вытягивание дополнительного символа, генерирование его тиков и их синхронизация с основным символом отнимают столь драгоценные вычислительные ресурсы (и время) в режимах одиночного прогона и, особенно, Оптимизации.





Однако, почти всегда такая точность является излишней. Поэтому хочется обойти эту навязчивость/несовершенство тестера MetaTrader 5. В MetaTrader 4 это сделать легко - там есть возможность поменять валюту счета прямо в тестере. MetaTrader 5 же лишен такой возможности.

Демонстрационный скрипт показывает способ обойти данное ограничение тестера - убрать ненужные вычисления. Для этого создается копия символа для бэктеста, но валюта прибыли/маржи задается равной валюте счета. Т.е. переконвертация результатов торговли не потребуется. И прибыль, фактически, будет вычисляться в пипсах, что может быть очень наглядно в некоторых ситуациях.

#property script_show_inputs #include < Symbol .mqh> void OnStart () { const SYMBOL Symb( "TESTER_" + _Symbol ); if (Symb.IsExist()) { Symb = _Symbol ; Symb.SetProperty( SYMBOL_CURRENCY_PROFIT , AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY )); Symb.SetProperty( SYMBOL_CURRENCY_MARGIN , AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY )); if (Symb.On()) ChartOpen (Symb.Name, PERIOD_CURRENT ); } }





Результат

Таким образом достигается бесплатное ускорение Тестера/Оптимизатора.