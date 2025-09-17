Moedas / WDAY
WDAY: Workday Inc - Class A
234.88 USD 15.87 (7.25%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WDAY para hoje mudou para 7.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 231.97 e o mais alto foi 240.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Workday Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
WDAY Notícias
- Workday stock holds steady as Stifel maintains $255 price target
- Elliott Management Builds Workday Stake. Margins In Focus At Analyst Day.
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Workday: Rule Of 40 At A Reasonable Price (Upgrade) (NASDAQ:WDAY)
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Workday has just drawn an activist investor. Is it the catalyst the workplace-software stock needs?
- RBC Capital reitera classificação "Outperform" para ações da Workday
- Workday rises after Elliott reveals $2 billion stake, endorses leadership
- General Mills, Nvidia e FedEx caem no pré-mercado; Netflix e Baidu sobem
- Cantor Fitzgerald reitera classificação das ações da Workday com potencial de crescimento em IA
- BMO Capital mantém classificação Outperform para ações da Workday com preço-alvo de US$ 285
Faixa diária
231.97 240.63
Faixa anual
205.33 294.01
- Fechamento anterior
- 219.01
- Open
- 235.39
- Bid
- 234.88
- Ask
- 235.18
- Low
- 231.97
- High
- 240.63
- Volume
- 23.557 K
- Mudança diária
- 7.25%
- Mudança mensal
- 3.25%
- Mudança de 6 meses
- 0.83%
- Mudança anual
- -3.82%
