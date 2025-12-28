CalendárioSeções

EUA - Consumo Pessoal Real (Trimestral) (Real Personal Consumption Expenditures (PCE) q/q)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos (BEA) (Bureau of Economic Analysis)
Setor:
Consumidor
Moderada 3.5%
2.5%
O Consumo Pessoal Real - Trimestral - (Real PCE q/q) refletem as variações nos preços de bens e serviços de curto e longo prazos comprados por consumidores nos Estados Unidos no trimestre objeto de relatório. Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.

previsão

dados atuais

previsão

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
3.5%
2.5%
3 trim. 2025 prelim.
N/D
2.3%
2.5%
2 trim. 2025
2.5%
1.6%
1.6%
2 trim. 2025 prelim.
1.6%
1.4%
1.4%
2 trim. 2025 prelim.
1.4%
0.8%
0.5%
1 trim. 2025
0.5%
1.2%
1.2%
1 trim. 2025 prelim.
1.2%
1.8%
1.8%
1 trim. 2025 prelim.
1.8%
4.1%
4.0%
4 trim. 2024
4.0%
4.2%
4.2%
4 trim. 2024 prelim.
4.2%
4.2%
4.2%
4 trim. 2024 prelim.
4.2%
2.4%
3.7%
3 trim. 2024
3.7%
3.5%
3.5%
3 trim. 2024 prelim.
3.5%
3.7%
3.7%
3 trim. 2024 prelim.
3.7%
1.5%
2.8%
2 trim. 2024
2.8%
2.9%
2.9%
2 trim. 2024 prelim.
2.9%
2.3%
2.3%
2 trim. 2024 prelim.
2.3%
1.7%
1.5%
1 trim. 2024
1.5%
2.0%
2.0%
1 trim. 2024 prelim.
2.0%
2.5%
2.5%
1 trim. 2024 prelim.
2.5%
2.7%
3.3%
4 trim. 2023
3.3%
2.2%
3.6%
3 trim. 2023
3.6%
3.6%
3.6%
3 trim. 2023 prelim.
3.6%
4.0%
4.0%
3 trim. 2023 prelim.
4.0%
0.3%
0.8%
2 trim. 2023
0.8%
1.7%
1.7%
2 trim. 2023 prelim.
1.7%
1.6%
1.6%
2 trim. 2023 prelim.
1.6%
4.0%
4.2%
1 trim. 2023
4.2%
3.8%
3.8%
1 trim. 2023 prelim.
3.8%
3.7%
3.7%
1 trim. 2023 prelim.
3.7%
1.2%
1.0%
4 trim. 2022
1.0%
1.4%
1.4%
4 trim. 2022 prelim.
1.4%
2.1%
2.1%
4 trim. 2022 prelim.
2.1%
2.0%
2.3%
3 trim. 2022
2.3%
1.7%
1.7%
3 trim. 2022 prelim.
1.7%
1.4%
1.4%
3 trim. 2022 prelim.
1.4%
1.8%
2.0%
2 trim. 2022
2.0%
1.5%
1.5%
2 trim. 2022 prelim.
1.5%
1.0%
1.0%
2 trim. 2022 prelim.
1.0%
2.5%
1.8%
1 trim. 2022
1.8%
3.1%
3.1%
1 trim. 2022 prelim.
3.1%
2.7%
2.7%
1 trim. 2022 prelim.
2.7%
2.8%
2.5%
4 trim. 2021
2.5%
3.1%
3.1%
4 trim. 2021 prelim.
3.1%
3.3%
3.3%
4 trim. 2021 prelim.
3.3%
1.9%
2.0%
3 trim. 2021
2.0%
1.7%
1.7%
3 trim. 2021 prelim.
1.7%
1.6%
1.6%
3 trim. 2021 prelim.
1.6%
12.2%
12.0%
2 trim. 2021
12.0%
11.9%
11.9%
2 trim. 2021 prelim.
11.9%
11.8%
11.8%
123
