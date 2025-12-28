Calendário Econômico
EUA - Consumo Pessoal Real (Trimestral) (Real Personal Consumption Expenditures (PCE) q/q)
|Moderada
|3.5%
|
2.5%
O Consumo Pessoal Real - Trimestral - (Real PCE q/q) refletem as variações nos preços de bens e serviços de curto e longo prazos comprados por consumidores nos Estados Unidos no trimestre objeto de relatório. Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Consumo Pessoal Real (Trimestral) (Real Personal Consumption Expenditures (PCE) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
