通貨 / WDAY
WDAY: Workday Inc - Class A

233.50 USD 1.38 (0.59%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WDAYの今日の為替レートは、-0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり231.30の安値と239.19の高値で取引されました。

Workday Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
231.30 239.19
1年のレンジ
205.33 294.01
以前の終値
234.88
始値
237.68
買値
233.50
買値
233.80
安値
231.30
高値
239.19
出来高
8.286 K
1日の変化
-0.59%
1ヶ月の変化
2.64%
6ヶ月の変化
0.24%
1年の変化
-4.38%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K