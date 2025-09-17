通貨 / WDAY
WDAY: Workday Inc - Class A
233.50 USD 1.38 (0.59%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WDAYの今日の為替レートは、-0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり231.30の安値と239.19の高値で取引されました。
Workday Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WDAY News
- DAデビッドソン、AIエージェント成長によりワークデイの株価目標を260ドルに引き上げ
- DA Davidson raises Workday stock price target to $260 on AI agent growth
- Here's Why Workday (WDAY) is a Strong Momentum Stock
- ワークデイ株、スティーフェルが255ドルの目標価格を維持し安定推移
- Workday stock holds steady as Stifel maintains $255 price target
- 米連邦準備制度が利下げを実施、追加利下げを示唆し、ウォール街先物は上昇
- Wall St futures rise after Fed lowers interest rates, signals more cuts
- Elliott Management Builds Workday Stake. Margins In Focus At Analyst Day.
- 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは260ドル高、FOMC利下げを好感
- 米国株式市場はまちまち、FOMC利下げを好感（17日）
- NY株式：NYダウは260ドル高、FOMC利下げを好感
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Workday: Rule Of 40 At A Reasonable Price (Upgrade) (NASDAQ:WDAY)
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Workday has just drawn an activist investor. Is it the catalyst the workplace-software stock needs?
- ワークデイ株、アクティビスト投資家エリオットの20億ドル出資で時間外取引8%上昇
- Workday shares jump 8% premarket as activist investor Elliott reveals $2bn stake
- RBCキャピタル、ワークデイの株式評価を「アウトパフォーム」で再確認
- Workday stock rating reiterated at Outperform by RBC Capital
- Workday rises after Elliott reveals $2 billion stake, endorses leadership
- ワークデイ株、スティーフェルが255ドルの目標価格を維持し安定推移
- Workday stock holds steady as Stifel maintains $255 price target
- General Mills、Nvidia、FedExが時間外取引で下落、NetflixとBaiduは上昇
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
1日のレンジ
231.30 239.19
1年のレンジ
205.33 294.01
- 以前の終値
- 234.88
- 始値
- 237.68
- 買値
- 233.50
- 買値
- 233.80
- 安値
- 231.30
- 高値
- 239.19
- 出来高
- 8.286 K
- 1日の変化
- -0.59%
- 1ヶ月の変化
- 2.64%
- 6ヶ月の変化
- 0.24%
- 1年の変化
- -4.38%
