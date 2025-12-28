O Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola (Nonfarm Payrolls) é um indicador que reflete o número de novos postos de trabalho, criados no mês de relatórios, nos sectores-chave da economia dos EUA. O indicador não leva em conta a situação na agricultura. A análise inclui dados coletados de cerca de 406 000 empresas privadas no país, que empregam até 23 milhões de pessoas (que representam mais de 20% de todos os trabalhadores estadunidenses do setor privado).

Contrariamente à metodologia adotada pelo Bureau of Labor Statistics no cálculo do relatório de emprego (Payroll) não-agrícola, o ADP leva em conta, em vez do total de folhas de pagamento para o mês, as folhas dos funcionários individuais. Isto é devido ao fato de uma pessoa poder, por um mês, receber vários registros (por prêmios, bonificações e outros pagamentos), e isso faz com que o relatório se superestime.

Perguntas estatísticas são excluídas dos dados da amostra.

O relatório reflete a divisão em setores e indústrias: apresenta dados individuais sobre o setor de produção de bens (mineração, construção, indústria) e setor de serviços (comércio, transportes, TI, finanças, serviços profissionais e técnicos, serviços de gestão e de fornecimento, serviços administrativos e de apoio, educação, saúde, lazer, entretenimento, etc.). A versão detalhada do relatório também mostra como muda o emprego nas empresas pequenas (até 50 empregados), médias (50 - 499 trabalhadores) e grandes (mais de 500 empregados).

O indicador caracteriza a situação no mercado de trabalho dos EUA. Ele é publicado dois dias antes do relatório do Bureau of Labor Statistics, por isso os economistas o seguem na esperança de prever os números do relatório oficial.

O crescimento do emprego é um indicador importante dos gastos dos consumidores. Ao examinar as taxas de juro, o Fed se orienta também na força do mercado de trabalho. Logo, o crescimento do indicador pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar.

Últimos valores: