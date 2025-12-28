Calendário Econômico
EUA - Variação de Empregos Privados ADP (ADP United States Nonfarm Employment Change)
|Alta
|-31 mil
|9 mil
|
42 mil
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|3 mil
|
-31 mil
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola (Nonfarm Payrolls) é um indicador que reflete o número de novos postos de trabalho, criados no mês de relatórios, nos sectores-chave da economia dos EUA. O indicador não leva em conta a situação na agricultura. A análise inclui dados coletados de cerca de 406 000 empresas privadas no país, que empregam até 23 milhões de pessoas (que representam mais de 20% de todos os trabalhadores estadunidenses do setor privado).
Contrariamente à metodologia adotada pelo Bureau of Labor Statistics no cálculo do relatório de emprego (Payroll) não-agrícola, o ADP leva em conta, em vez do total de folhas de pagamento para o mês, as folhas dos funcionários individuais. Isto é devido ao fato de uma pessoa poder, por um mês, receber vários registros (por prêmios, bonificações e outros pagamentos), e isso faz com que o relatório se superestime.
Perguntas estatísticas são excluídas dos dados da amostra.
O relatório reflete a divisão em setores e indústrias: apresenta dados individuais sobre o setor de produção de bens (mineração, construção, indústria) e setor de serviços (comércio, transportes, TI, finanças, serviços profissionais e técnicos, serviços de gestão e de fornecimento, serviços administrativos e de apoio, educação, saúde, lazer, entretenimento, etc.). A versão detalhada do relatório também mostra como muda o emprego nas empresas pequenas (até 50 empregados), médias (50 - 499 trabalhadores) e grandes (mais de 500 empregados).
O indicador caracteriza a situação no mercado de trabalho dos EUA. Ele é publicado dois dias antes do relatório do Bureau of Labor Statistics, por isso os economistas o seguem na esperança de prever os números do relatório oficial.
O crescimento do emprego é um indicador importante dos gastos dos consumidores. Ao examinar as taxas de juro, o Fed se orienta também na força do mercado de trabalho. Logo, o crescimento do indicador pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Variação de Empregos Privados ADP (ADP United States Nonfarm Employment Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
