CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

EUA - Variação de Empregos Privados ADP (ADP United States Nonfarm Employment Change)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Processamento Automatizado de Dados (ADP) (ADP)
Setor:
Trabalho
Alta -31 mil 9 mil
42 mil
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
3 mil
-31 mil
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola (Nonfarm Payrolls) é um indicador que reflete o número de novos postos de trabalho, criados no mês de relatórios, nos sectores-chave da economia dos EUA. O indicador não leva em conta a situação na agricultura. A análise inclui dados coletados de cerca de 406 000 empresas privadas no país, que empregam até 23 milhões de pessoas (que representam mais de 20% de todos os trabalhadores estadunidenses do setor privado).

Contrariamente à metodologia adotada pelo Bureau of Labor Statistics no cálculo do relatório de emprego (Payroll) não-agrícola, o ADP leva em conta, em vez do total de folhas de pagamento para o mês, as folhas dos funcionários individuais. Isto é devido ao fato de uma pessoa poder, por um mês, receber vários registros (por prêmios, bonificações e outros pagamentos), e isso faz com que o relatório se superestime.

Perguntas estatísticas são excluídas dos dados da amostra.

O relatório reflete a divisão em setores e indústrias: apresenta dados individuais sobre o setor de produção de bens (mineração, construção, indústria) e setor de serviços (comércio, transportes, TI, finanças, serviços profissionais e técnicos, serviços de gestão e de fornecimento, serviços administrativos e de apoio, educação, saúde, lazer, entretenimento, etc.). A versão detalhada do relatório também mostra como muda o emprego nas empresas pequenas (até 50 empregados), médias (50 - 499 trabalhadores) e grandes (mais de 500 empregados).

O indicador caracteriza a situação no mercado de trabalho dos EUA. Ele é publicado dois dias antes do relatório do Bureau of Labor Statistics, por isso os economistas o seguem na esperança de prever os números do relatório oficial.

O crescimento do emprego é um indicador importante dos gastos dos consumidores. Ao examinar as taxas de juro, o Fed se orienta também na força do mercado de trabalho. Logo, o crescimento do indicador pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Variação de Empregos Privados ADP (ADP United States Nonfarm Employment Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-31 mil
9 mil
42 mil
out. 2025
42 mil
-137 mil
-32 mil
set. 2025
-32 mil
-19 mil
54 mil
ago. 2025
54 mil
136 mil
104 mil
jul. 2025
104 mil
57 mil
-33 mil
jun. 2025
-33 mil
121 mil
37 mil
mai. 2025
37 mil
80 mil
62 mil
abr. 2025
62 mil
246 mil
155 mil
mar. 2025
155 mil
4 mil
77 mil
fev. 2025
77 mil
124 mil
183 mil
jan. 2025
183 mil
121 mil
122 mil
dez. 2024
122 mil
120 mil
146 mil
nov. 2024
146 mil
205 mil
233 mil
out. 2024
233 mil
121 mil
143 mil
set. 2024
143 mil
116 mil
99 mil
ago. 2024
99 mil
121 mil
122 mil
jul. 2024
122 mil
77 mil
150 mil
jun. 2024
150 mil
148 mil
152 mil
mai. 2024
152 mil
99 mil
192 mil
abr. 2024
192 mil
193 mil
184 mil
mar. 2024
184 mil
213 mil
140 mil
fev. 2024
140 mil
84 mil
107 mil
jan. 2024
107 mil
137 mil
164 mil
dez. 2023
164 mil
-12 mil
103 mil
nov. 2023
103 mil
-13 mil
113 mil
out. 2023
113 mil
-9 mil
89 mil
set. 2023
89 mil
2 mil
177 mil
ago. 2023
177 mil
13 mil
324 mil
jul. 2023
324 mil
16 mil
497 mil
jun. 2023
497 mil
4 mil
278 mil
mai. 2023
278 mil
-22 mil
296 mil
abr. 2023
296 mil
-46 mil
145 mil
mar. 2023
145 mil
10 mil
242 mil
fev. 2023
242 mil
10 mil
106 mil
jan. 2023
106 mil
86 mil
235 mil
dez. 2022
235 mil
134 mil
127 mil
nov. 2022
127 mil
101 mil
239 mil
out. 2022
239 mil
-163 mil
208 mil
set. 2022
208 mil
-163 mil
132 mil
ago. 2022
132 mil
-263 mil
128 mil
mai. 2022
128 mil
-225 mil
202 mil
abr. 2022
247 mil
-31 mil
479 mil
mar. 2022
455 mil
238 mil
486 mil
fev. 2022
475 mil
471 mil
509 mil
jan. 2022
-301 mil
503 mil
776 mil
dez. 2021
807 mil
161 mil
505 mil
nov. 2021
534 mil
-366 mil
570 mil
out. 2021
571 mil
-663 mil
523 mil
set. 2021
568 mil
74 mil
340 mil
ago. 2021
374 mil
406 mil
326 mil
12345
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido