Taxa-alvo de Fundos do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Federal Reserve System (Fed) Interest Rate Decision)
|Alta
|3.75%
|
4.00%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
3.75%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Taxa-alvo dos Fundos Federais (Fed Interest Rate Decision) é feita 8 vezes por ano, numa votação entre os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). O Sistema da Reserva Federal dos EUA fixa as taxas de juro de curto prazo que irá cobrar por meio de empréstimos emitidos por bancos comerciais.
Este evento é o mais importante no que diz respeito ao impacto nos mercados financeiros e, em particular, na cotação do dólar estadunidense. Alterações nas taxas de juro são uma resposta à evolução da situação econômica global no país.
Ao decidir sobre as taxas de juros, o Fomc se orienta sobre a taxa de inflação (que é medida pelo índice de preços ao consumidor e os gastos dos consumidores), o emprego (em particular, é tida em conta a taxa de desemprego) e o PIB do país. Se houver a melhoria destes indicadores, o regulador pode se dar ao luxo de aumentar as taxas. No entanto, se o crescimento econômico desacelerar, o Fed pode reduzir as taxas de juros para estimular os empréstimos.
O objetivo do Fed, ao elevar os juros no momento atual, é ajustar o nível da inflação para o valor-alvo. O crescimento das taxas pode ter um impacto positivo sobre a cotação do dólar, enquanto uma diminuição - um impacto negativo. Se a taxa permanece estagnada, os analistas mais tarde, após a publicação das atas da reunião, estimarão o número de votos "a favor" e "contra", a fim de discutir o tom das declarações individuais dos eleitores, para prever os resultados da próxima reunião.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Taxa-alvo de Fundos do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Federal Reserve System (Fed) Interest Rate Decision)".
