WDAY: Workday Inc - Class A
233.50 USD 1.38 (0.59%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WDAY hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 231.30 bis zu einem Hoch von 239.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Workday Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WDAY News
- KI-Potenzial: DA Davidson hebt Workday-Kursziel auf 260 US-Dollar an
- DA Davidson raises Workday stock price target to $260 on AI agent growth
- Here's Why Workday (WDAY) is a Strong Momentum Stock
- Workday-Aktie stabil: Stifel bestätigt Kursziel von 255 US-Dollar
- Workday stock holds steady as Stifel maintains $255 price target
- Wall St futures rise after Fed lowers interest rates, signals more cuts
- Elliott Management Builds Workday Stake. Margins In Focus At Analyst Day.
- ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow steigt nach Zinsentscheid auf Rekordhoch
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Workday: Rule Of 40 At A Reasonable Price (Upgrade) (NASDAQ:WDAY)
- ROUNDUP/Aktien New York: Anleger halten sich vor US-Zinsentscheid zurück
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Workday has just drawn an activist investor. Is it the catalyst the workplace-software stock needs?
- Workday shares jump 8% premarket as activist investor Elliott reveals $2bn stake
- Aktien New York Ausblick: Zurückhaltung vor US-Zinsentscheid
- Workday: RBC Kapital bestätigt "Outperform"-Rating und sieht 55 % Kurspotenzial
- Workday stock rating reiterated at Outperform by RBC Capital
- Workday rises after Elliott reveals $2 billion stake, endorses leadership
- Workday: Stifel bestätigt Kursziel von 255 US-Dollar nach Analystentag
- Workday stock holds steady as Stifel maintains $255 price target
- US-Vorbörse: General Mills, Nvidia, FedEx, Netflix und Baidu mit viel Bewegung
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
Tagesspanne
231.30 239.19
Jahresspanne
205.33 294.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 234.88
- Eröffnung
- 237.68
- Bid
- 233.50
- Ask
- 233.80
- Tief
- 231.30
- Hoch
- 239.19
- Volumen
- 8.286 K
- Tagesänderung
- -0.59%
- Monatsänderung
- 2.64%
- 6-Monatsänderung
- 0.24%
- Jahresänderung
- -4.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K