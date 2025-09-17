KurseKategorien
WDAY: Workday Inc - Class A

233.50 USD 1.38 (0.59%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WDAY hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 231.30 bis zu einem Hoch von 239.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Workday Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
231.30 239.19
Jahresspanne
205.33 294.01
Vorheriger Schlusskurs
234.88
Eröffnung
237.68
Bid
233.50
Ask
233.80
Tief
231.30
Hoch
239.19
Volumen
8.286 K
Tagesänderung
-0.59%
Monatsänderung
2.64%
6-Monatsänderung
0.24%
Jahresänderung
-4.38%
