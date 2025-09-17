통화 / WDAY
WDAY: Workday Inc - Class A
233.62 USD 0.12 (0.05%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WDAY 환율이 오늘 0.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 230.88이고 고가는 237.74이었습니다.
Workday Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
WDAY News
Why Is Workday Stock Surging This Week?
Should You Invest in Workday (WDAY) Based on Bullish Wall Street Views?
DA Davidson, 워크데이 목표 주가 260달러로 상향, AI 에이전트 성장 기대
- DA Davidson raises Workday stock price target to $260 on AI agent growth
Here's Why Workday (WDAY) is a Strong Momentum Stock
워크데이, Stifel 목표가 $255 유지에 주가 보합세
- Workday stock holds steady as Stifel maintains $255 price target
월가 선물 상승, 연준 금리 인하 및 추가 인하 시사 후
- Wall St futures rise after Fed lowers interest rates, signals more cuts
Elliott Management Builds Workday Stake. Margins In Focus At Analyst Day.
[개장] 뉴욕증시 혼조, 연준 금리인하에 '널뛰기'..엔비디아 2%↓
Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
Workday: Rule Of 40 At A Reasonable Price (Upgrade) (NASDAQ:WDAY)
Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday's market cap stock movers
Workday has just drawn an activist investor. Is it the catalyst the workplace-software stock needs?
워크데이 주가, 엘리엇의 20억 달러 지분 공개에 개장 전 8% 급등
- Workday shares jump 8% premarket as activist investor Elliott reveals $2bn stake
워크데이, RBC 캐피탈, 'Outperform' 등급 재확인
- Workday stock rating reiterated at Outperform by RBC Capital
Workday rises after Elliott reveals $2 billion stake, endorses leadership
- 워크데이, Stifel 목표 주가 $255 유지에 주가 보합세
- Workday stock holds steady as Stifel maintains $255 price target
Nvidia 하락, 넷플릭스·바이두는 상승
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
일일 변동 비율
230.88 237.74
년간 변동
205.33 294.01
- 이전 종가
- 233.50
- 시가
- 233.94
- Bid
- 233.62
- Ask
- 233.92
- 저가
- 230.88
- 고가
- 237.74
- 볼륨
- 7.791 K
- 일일 변동
- 0.05%
- 월 변동
- 2.69%
- 6개월 변동
- 0.29%
- 년간 변동율
- -4.33%
