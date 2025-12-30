CalendárioSeções

EUA - Vendas Pendentes de Moradias (United States Pending Home Sales Index)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Associação Nacional de Agentes Imobiliários (National Association of Realtors)
Setor:
Alojamento
As Vendas Pendentes de Moradias (Pending Home Sales Index) é um dos principais indicadores de atividade no setor residencial. Os valores do índice são baseados no número de contratos de venda de residências unifamiliares individuais, apartamentos em condomínios e cooperativas. Como o contrato entra em vigor um a dois meses antes da venda real do imóvel, este índice é geralmente precede o relatório sobre as vendas no mercado imobiliário secundário por um a dois meses.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Vendas Pendentes de Moradias (United States Pending Home Sales Index)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
79.2
76.7
out. 2025
76.3
74.9
set. 2025
74.8
74.8
ago. 2025
74.7
71.8
jul. 2025
71.7
72.0
jun. 2025
72.0
72.6
mai. 2025
72.6
71.3
abr. 2025
71.3
76.1
mar. 2025
76.5
72.1
fev. 2025
72.0
70.6
jan. 2025
70.6
74.0
dez. 2024
74.2
78.5
nov. 2024
79.0
77.3
out. 2024
77.4
75.9
set. 2024
75.8
70.6
ago. 2024
70.6
70.2
jul. 2024
70.2
74.3
jun. 2024
74.3
70.9
mai. 2024
70.8
72.3
abr. 2024
72.3
78.3
mar. 2024
78.2
75.6
fev. 2024
75.6
74.4
jan. 2024
74.3
78.1
dez. 2023
77.3
71.4
nov. 2023
71.6
71.6
out. 2023
71.4
72.5
set. 2023
72.6
71.8
ago. 2023
71.8
77.3
jul. 2023
77.6
76.9
jun. 2023
76.8
76.6
mai. 2023
76.5
78.6
abr. 2023
78.9
78.9
mar. 2023
78.9
83.2
fev. 2023
83.2
82.5
jan. 2023
82.5
76.3
dez. 2022
76.9
75.0
nov. 2022
73.9
77.0
out. 2022
77.1
80.8
set. 2022
79.5
88.5
ago. 2022
88.4
90.2
jul. 2022
89.8
90.7
jun. 2022
91.0
99.6
mai. 2022
99.9
99.2
abr. 2022
99.3
103.3
mar. 2022
103.7
105.0
fev. 2022
104.9
109.4
jan. 2022
109.5
116.1
dez. 2021
117.7
122.3
nov. 2021
122.4
125.2
out. 2021
125.2
116.5
123
