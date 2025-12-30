Calendário Econômico
EUA - Vendas Pendentes de Moradias (United States Pending Home Sales Index)
|Baixa
|79.2
|
76.7
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Vendas Pendentes de Moradias (Pending Home Sales Index) é um dos principais indicadores de atividade no setor residencial. Os valores do índice são baseados no número de contratos de venda de residências unifamiliares individuais, apartamentos em condomínios e cooperativas. Como o contrato entra em vigor um a dois meses antes da venda real do imóvel, este índice é geralmente precede o relatório sobre as vendas no mercado imobiliário secundário por um a dois meses.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Vendas Pendentes de Moradias (United States Pending Home Sales Index)".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress