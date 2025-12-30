As Vendas Pendentes de Moradias - Mensa - (Pending Home Sales m/m) é um indicador que reflete a mudança no número de contratos de venda de imóveis residenciais, assinados no mês de relatórios em comparação com o anterior. O cálculo inclui os contratos assinados - no mercado secundário - com a venda de casas unifamiliares individuais, apartamentos em condomínios e cooperativas.

O relatório divulgado pela Associação Nacional de Corretores de Imóveis (National Association of Realtors) apresenta, em sua versão detalhada, o número de unidades habitacionais vendidas - também em termos monetários - (em média por região geográfica). Os dados são divididos em quatro regiões geográficas dos Estados Unidos: Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Oeste. Realiza-se ajuste sazonal.

Como a conclusão de um contrato, nos EUA, leva cerca de 6 a 8 semanas, o índice vendas pendentes é um importante indicador do estado real do mercado imobiliário nos EUA, nos seguintes dois meses. Ele ajuda a prever o valor de outro indicador relevante – vendas de casas usadas.

Analistas apreciam este indicador por sua amostra ser grande (cobre todo o território do país) e por incluir não apenas casas individuais, mas também apartamentos, o que dá maior objetividade na avaliação do mercado imobiliário do que, por exemplo, o indicador construção de novas casas. O indicador caracteriza a força do mercado imobiliário, a demanda agregada. Adicionalmente, ele torna possível prever indiretamente a dinâmica a médio prazo das vendas de produtos relacionados, por exemplo, seguros habitacionais ou artigos de uso doméstico.

O crescimento deste parâmetro pode ter um impacto positivo nas cotações do dólar estadunidense.

