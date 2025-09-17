货币 / WDAY
WDAY: Workday Inc - Class A
219.01 USD 3.80 (1.71%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WDAY汇率已更改-1.71%。当日，交易品种以低点218.37和高点224.41进行交易。
关注Workday Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WDAY新闻
- 工作日公司股价盘前跳涨8%，激进投资者Elliott披露20亿美元持股
- Workday shares jump 8% premarket as activist investor Elliott reveals $2bn stake
- RBC Capital 重申 Workday 股票评级为"跑赢大盘"
- Workday stock rating reiterated at Outperform by RBC Capital
- Workday rises after Elliott reveals $2 billion stake, endorses leadership
- Workday股票保持稳定，Stifel维持255美元目标价
- Workday stock holds steady as Stifel maintains $255 price target
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
- 工作日公司股票评级因AI增长潜力被Cantor Fitzgerald重申
- Workday stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald on AI growth potential
- BMO Capital维持工作日公司"跑赢大盘"评级，目标价285美元
- BMO Capital reiterates Outperform rating on Workday stock with $285 target
- 工作日公司股票目标价从310美元下调至290美元
- Workday stock price target lowered to $290 from $310 at TD Cowen
- Needham重申工作日公司"买入"评级，看好其智能代理战略
- Workday stock rating reiterated at Buy by Needham on agentic strategy
日范围
218.37 224.41
年范围
205.33 294.01
- 前一天收盘价
- 222.81
- 开盘价
- 222.75
- 卖价
- 219.01
- 买价
- 219.31
- 最低价
- 218.37
- 最高价
- 224.41
- 交易量
- 6.826 K
- 日变化
- -1.71%
- 月变化
- -3.73%
- 6个月变化
- -5.98%
- 年变化
- -10.32%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值