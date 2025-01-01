A Coletiva de Imprensa do FOMC (FOMC Press Conference) é um evento trimestral que atrai a atenção de analistas financeiros e economistas de todo o mundo. Durante a entrevista coletiva, os membros do FOMC respondem a perguntas dos jornalistas sobre a política monetária nos EUA, sobre as perspectivas de inflação e das atividades para alcançar seu nível-alvo.

O Fomc é responsável pelo desenvolvimento e execução da política monetária do país, projetada para assegurar a estabilidade dos preços, o crescimento econômico, o pleno emprego e a estabilidade do comércio internacional. É composto por 12 membros votantes (7 membros do conselho de governadores do Fed e os presidentes dos cinco bancos centrais do país). Geralmente, vários membros do Comitê participam da conferência de imprensa.

Dependendo do tom da retórica dos membros, é possível fazer certas conclusões sobre os prazos para a alteração nas taxas de juros do Fed, a flexibilização ou aperto da política monetária.

As declarações dos membros do Comitê Federal de Mercado Aberto avaliam as atuais condições econômicas do país. Por um lado, se, no discurso, for observada a intenção de aumentar as taxas de juros ou apertar a política monetária, nas próximas sessões, será esperada uma volatilidade de curto prazo e o crescimento das cotações do dólar. Por outro lado, ser as declarações forem cautelosas ou conservadoras, será pouco provável que a taxa da moeda nacional seja afetada.