WDAY: Workday Inc - Class A
233.62 USD 0.12 (0.05%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WDAY fiyatı bugün 0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 230.88 ve Yüksek fiyatı olarak 237.74 aralığında işlem gördü.
Workday Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
WDAY haberleri
- Why Is Workday Stock Surging This Week?
- DA Davidson, Workday’ın hisse fiyat hedefini yapay zeka ajanı büyümesi nedeniyle 260 dolara yükseltti
- Here's Why Workday (WDAY) is a Strong Momentum Stock
- Workday stock holds steady as Stifel maintains $255 price target
- Wall St futures rise after Fed lowers interest rates, signals more cuts
- Elliott Management Builds Workday Stake. Margins In Focus At Analyst Day.
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Workday: Rule Of 40 At A Reasonable Price (Upgrade) (NASDAQ:WDAY)
- Workday has just drawn an activist investor. Is it the catalyst the workplace-software stock needs?
- Workday hisse senetleri, Elliott’un 2 milyar dolarlık hissesini açıklamasıyla %8 yükseldi
- RBC Capital, Workday hissesi için Outperform notunu yineledi
- Workday rises after Elliott reveals $2 billion stake, endorses leadership
- Workday stock holds steady as Stifel maintains $255 price target
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
Günlük aralık
230.88 237.74
Yıllık aralık
205.33 294.01
- Önceki kapanış
- 233.50
- Açılış
- 233.94
- Satış
- 233.62
- Alış
- 233.92
- Düşük
- 230.88
- Yüksek
- 237.74
- Hacim
- 7.791 K
- Günlük değişim
- 0.05%
- Aylık değişim
- 2.69%
- 6 aylık değişim
- 0.29%
- Yıllık değişim
- -4.33%
21 Eylül, Pazar