FiyatlarBölümler
Dövizler / WDAY
Geri dön - Hisse senetleri

WDAY: Workday Inc - Class A

233.62 USD 0.12 (0.05%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WDAY fiyatı bugün 0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 230.88 ve Yüksek fiyatı olarak 237.74 aralığında işlem gördü.

Workday Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WDAY haberleri

Günlük aralık
230.88 237.74
Yıllık aralık
205.33 294.01
Önceki kapanış
233.50
Açılış
233.94
Satış
233.62
Alış
233.92
Düşük
230.88
Yüksek
237.74
Hacim
7.791 K
Günlük değişim
0.05%
Aylık değişim
2.69%
6 aylık değişim
0.29%
Yıllık değişim
-4.33%
21 Eylül, Pazar