A declaração do FOMC (FOMC Statement) é divulgada 8 vezes por ano. Ela é o resultado de uma reunião do FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto do Federal Reserve). Nela, explica-se em detalhes a decisão sobre as taxas de juro de curto prazo por parte do Federal Reserve e sobre as medidas de política monetária a serem tomadas para alcançar a meta de inflação.

Na declaração, são divulgados os principais motivos que levaram o Comitê a tomar certa decisão. Primeiro, é brevemente descrita a situação econômica e financeira no país: são apresentadas as principais tendências nos gastos do consumidor, o ritmo de crescimento do mercado de trabalho e a taxa de desemprego, o investimento das empresas, do consumidor e sentimento empresarial. Além disso, é fornecida uma breve descrição do processo de inflação.

Em seguida, há uma breve previsão do Fed e avaliação dos principais índices econômicos. De acordo com todo o mencionado, o presidente deverá anunciar uma decisão sobre as taxas de juro por parte do regulador e as principais medidas de política monetária.

A declaração do FOMC é sempre esperada por analistas e participantes do mercado. Mesmo se a reunião atual não levar a mudanças nas taxas de juros, os especialistas procurarão indícios de um maior desenvolvimento da situação no futuro. O fato de a declaração permitir discernir uma rápida mudança na política fiscal leva a uma volatilidade de curto prazo da cotação do dólar. Indícios de um aumento das taxas de juros e o aperto da política monetária tem um efeito positivo sobre as cotações do dólar. Contrariamente, a suposta flexibilização da política monetária e as taxas de juros acarreta o enfraquecimento da moeda estadunidense.