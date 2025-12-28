Calendário Econômico
Índice de Preços do PIB - Trimestral - (GDP Price Index q/q) é um índice que estima a variação dos preços de bens e serviços incluídos no PIB durante o trimestre de relatório em comparação com o anterior.
Com ajuda deste indicador da inflação é possível avaliar a dependência entre a alteração do GDP e a variação dos preços no período atual. No cálculo do GDP, o ajuste da inflação é necessário para uma avaliação correta das variações reais dos volumes de produção de bens e serviços. Não usar este índice torna impossível comparar corretamento os indicadores do períodos atual e anteriores.
O índice é a relação entre o PIB nominal (expresso em preços de mercado do ano atual) e o real (no ano base, que agora é adotado para 2009) multiplicada por 100.
Contrariamente a outros índices populares que refletem a taxa de inflação, (por exemplo, o Índice do Custo Vida), o Índice de Preços do PIB difere em várias posições:
- Ele inclui não apenas os gastos dos consumidores, mas também o investimento público e de negócios.
- IPC é calculado a partir da cesta de consumo estática do ano base, e o Índice de Preços do PIB não está vinculado a uma lista fixa de bens e serviços e tem em conta tudo o que é produzido no país durante o período atual. Assim, alterações nos padrões de consumo ou novas posições são refletidas nele automaticamente.
- Em comparação com o Índice do Custo Vida, o Índice de Preços do PIB não leva em conta a variação dos preços dos bens importados.
- Em contraste com o índice de preços mensal, o Índice de Preços do PIB é calculado trimestralmente.
O crescimento do Índice de Preços do PIB, normalmente, fala sobre o aumento da inflação. Isso pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar.
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Deflator Implícito do Produto Interno Bruto (PIB) (Trimestral) (United States Gross Domestic Product (GDP) Price Index q/q)".
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex.
