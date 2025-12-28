CalendárioSeções

EUA - Deflator Implícito do Produto Interno Bruto (PIB) (Trimestral) (United States Gross Domestic Product (GDP) Price Index q/q)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos (BEA) (Bureau of Economic Analysis)
Setor:
Preços
Baixa 3.8%
2.1%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Índice de Preços do PIB - Trimestral - (GDP Price Index q/q) é um índice que estima a variação dos preços de bens e serviços incluídos no PIB durante o trimestre de relatório em comparação com o anterior.

Com ajuda deste indicador da inflação é possível avaliar a dependência entre a alteração do GDP e a variação dos preços no período atual. No cálculo do GDP, o ajuste da inflação é necessário para uma avaliação correta das variações reais dos volumes de produção de bens e serviços. Não usar este índice torna impossível comparar corretamento os indicadores do períodos atual e anteriores.

O índice é a relação entre o PIB nominal (expresso em preços de mercado do ano atual) e o real (no ano base, que agora é adotado para 2009) multiplicada por 100.

Contrariamente a outros índices populares que refletem a taxa de inflação, (por exemplo, o Índice do Custo Vida), o Índice de Preços do PIB difere em várias posições:

  • Ele inclui não apenas os gastos dos consumidores, mas também o investimento público e de negócios.
  • IPC é calculado a partir da cesta de consumo estática do ano base, e o Índice de Preços do PIB não está vinculado a uma lista fixa de bens e serviços e tem em conta tudo o que é produzido no país durante o período atual. Assim, alterações nos padrões de consumo ou novas posições são refletidas nele automaticamente.
  • Em comparação com o Índice do Custo Vida, o Índice de Preços do PIB não leva em conta a variação dos preços dos bens importados.
  • Em contraste com o índice de preços mensal, o Índice de Preços do PIB é calculado trimestralmente.

O crescimento do Índice de Preços do PIB, normalmente, fala sobre o aumento da inflação. Isso pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Deflator Implícito do Produto Interno Bruto (PIB) (Trimestral) (United States Gross Domestic Product (GDP) Price Index q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
3.8%
2.1%
3 trim. 2025 prelim.
N/D
1.4%
2.1%
2 trim. 2025
2.1%
2.0%
2.0%
2 trim. 2025 prelim.
2.0%
2.0%
2.0%
2 trim. 2025 prelim.
2.0%
3.6%
3.8%
1 trim. 2025
3.8%
3.7%
3.7%
1 trim. 2025 prelim.
3.7%
3.7%
3.7%
1 trim. 2025 prelim.
3.7%
1.9%
2.3%
4 trim. 2024
2.3%
2.4%
2.4%
4 trim. 2024 prelim.
2.4%
2.2%
2.2%
4 trim. 2024 prelim.
2.2%
2.4%
1.9%
3 trim. 2024
1.9%
1.9%
1.9%
3 trim. 2024 prelim.
1.9%
1.8%
1.8%
3 trim. 2024 prelim.
1.8%
2.1%
2.5%
2 trim. 2024
2.5%
2.5%
2.5%
2 trim. 2024 prelim.
2.5%
2.3%
2.3%
2 trim. 2024 prelim.
2.3%
1.4%
3.1%
1 trim. 2024
3.1%
3.0%
3.0%
1 trim. 2024 prelim.
3.0%
3.1%
3.1%
1 trim. 2024 prelim.
3.1%
2.8%
1.6%
4 trim. 2023
1.6%
4.2%
3.6%
3 trim. 2023
3.6%
3.6%
3.6%
3 trim. 2023 prelim.
3.6%
3.5%
3.5%
3 trim. 2023 prelim.
3.5%
2.3%
1.7%
2 trim. 2023
1.7%
2.0%
2.0%
2 trim. 2023 prelim.
2.0%
2.2%
2.2%
2 trim. 2023 prelim.
2.2%
4.5%
4.1%
1 trim. 2023
4.1%
4.2%
4.2%
1 trim. 2023 prelim.
4.2%
4.0%
4.0%
1 trim. 2023 prelim.
4.0%
3.4%
3.9%
4 trim. 2022
3.9%
3.9%
3.9%
4 trim. 2022 prelim.
3.9%
3.5%
3.5%
4 trim. 2022 prelim.
3.5%
6.2%
4.4%
3 trim. 2022
4.4%
4.3%
4.3%
3 trim. 2022 prelim.
4.3%
4.1%
4.1%
3 trim. 2022 prelim.
4.1%
9.3%
9.0%
2 trim. 2022
9.0%
8.9%
8.9%
2 trim. 2022 prelim.
8.9%
8.7%
8.7%
2 trim. 2022 prelim.
8.7%
7.7%
8.2%
1 trim. 2022
8.2%
8.1%
8.1%
1 trim. 2022 prelim.
8.1%
8.0%
8.0%
1 trim. 2022 prelim.
8.0%
6.4%
7.1%
4 trim. 2021
7.1%
7.1%
7.1%
4 trim. 2021 prelim.
7.1%
6.9%
6.9%
4 trim. 2021 prelim.
6.9%
6.6%
6.0%
3 trim. 2021
6.0%
5.9%
5.9%
3 trim. 2021 prelim.
5.9%
5.7%
5.7%
3 trim. 2021 prelim.
5.7%
4.3%
6.1%
2 trim. 2021
6.1%
6.1%
6.1%
2 trim. 2021 prelim.
6.1%
6.0%
6.0%
12345
