QuotazioniSezioni
Valute / WDAY
Tornare a Azioni

WDAY: Workday Inc - Class A

233.62 USD 0.12 (0.05%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WDAY ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 230.88 e ad un massimo di 237.74.

Segui le dinamiche di Workday Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WDAY News

Intervallo Giornaliero
230.88 237.74
Intervallo Annuale
205.33 294.01
Chiusura Precedente
233.50
Apertura
233.94
Bid
233.62
Ask
233.92
Minimo
230.88
Massimo
237.74
Volume
7.791 K
Variazione giornaliera
0.05%
Variazione Mensile
2.69%
Variazione Semestrale
0.29%
Variazione Annuale
-4.33%
20 settembre, sabato