Valute / WDAY
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WDAY: Workday Inc - Class A
233.62 USD 0.12 (0.05%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WDAY ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 230.88 e ad un massimo di 237.74.
Segui le dinamiche di Workday Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WDAY News
- Why Is Workday Stock Surging This Week?
- Should You Invest in Workday (WDAY) Based on Bullish Wall Street Views?
- DA Davidson alza il target di prezzo delle azioni Workday a $260 grazie alla crescita degli agenti AI
- DA Davidson raises Workday stock price target to $260 on AI agent growth
- Here's Why Workday (WDAY) is a Strong Momentum Stock
- Il titolo Workday resta stabile mentre Stifel mantiene target a $255
- Workday stock holds steady as Stifel maintains $255 price target
- I future di Wall Street in rialzo dopo il taglio dei tassi della Fed, segnalati altri tagli
- Wall St futures rise after Fed lowers interest rates, signals more cuts
- Elliott Management Builds Workday Stake. Margins In Focus At Analyst Day.
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Workday: Rule Of 40 At A Reasonable Price (Upgrade) (NASDAQ:WDAY)
- Borsa Usa, Wall St mista in attesa di verdetto Fed, scivola Nvidia
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Workday has just drawn an activist investor. Is it the catalyst the workplace-software stock needs?
- Le azioni Workday balzano dell’8% nel premarket dopo che Elliott rivela una partecipazione di $2 mld
- Workday shares jump 8% premarket as activist investor Elliott reveals $2bn stake
- Workday: rating reiterato a Outperform da RBC Capital con potenziale rialzo del 55%
- Workday stock rating reiterated at Outperform by RBC Capital
- Workday rises after Elliott reveals $2 billion stake, endorses leadership
- Le azioni Workday restano stabili mentre Stifel mantiene il target di $255
- Workday stock holds steady as Stifel maintains $255 price target
- General Mills, Nvidia e FedEx in calo nel premarket; Netflix e Baidu in rialzo
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
Intervallo Giornaliero
230.88 237.74
Intervallo Annuale
205.33 294.01
- Chiusura Precedente
- 233.50
- Apertura
- 233.94
- Bid
- 233.62
- Ask
- 233.92
- Minimo
- 230.88
- Massimo
- 237.74
- Volume
- 7.791 K
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- 2.69%
- Variazione Semestrale
- 0.29%
- Variazione Annuale
- -4.33%
20 settembre, sabato