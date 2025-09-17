Divisas / WDAY
WDAY: Workday Inc - Class A
234.88 USD 15.87 (7.25%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WDAY de hoy ha cambiado un 7.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 231.97, mientras que el máximo ha alcanzado 240.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Workday Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
WDAY News
Los futuros de Wall St suben tras la reducción de tipos de interés de la Fed
- Futuros de Wall St suben tras recorte de tasas de la Fed y señales de más recortes
Wall St futures rise after Fed lowers interest rates, signals more cuts
Elliott Management Builds Workday Stake. Margins In Focus At Analyst Day.
Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
Workday: Rule Of 40 At A Reasonable Price (Upgrade) (NASDAQ:WDAY)
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
Workday has just drawn an activist investor. Is it the catalyst the workplace-software stock needs?
Acciones de Workday suben 8% tras inversión de $2 mil millones de Elliott
- Las acciones de Workday suben un 8% en el premercado tras la inversión de Elliott
Workday shares jump 8% premarket as activist investor Elliott reveals $2bn stake
Calificación de acciones de Workday reiterada como Mejor Rendimiento por RBC Capital
- RBC Capital reitera calificación de Outperform para acciones de Workday
Workday stock rating reiterated at Outperform by RBC Capital
Workday rises after Elliott reveals $2 billion stake, endorses leadership
Acciones de Workday se mantienen estables mientras Stifel conserva precio objetivo de $255
- Las acciones de Workday se mantienen estables mientras Stifel mantiene el precio objetivo de 255 dólares
Workday stock holds steady as Stifel maintains $255 price target
General Mills, Nvidia y FedEx caen antes de la apertura; Netflix y Baidu suben
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
Cantor Fitzgerald reitera calificación de Workday por potencial de crecimiento en IA
- Cantor Fitzgerald reitera calificación de acciones de Workday por potencial de crecimiento en IA
Workday stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald on AI growth potential
BMO Capital mantiene calificación de Outperform para Workday con objetivo de $285
Rango diario
231.97 240.63
Rango anual
205.33 294.01
- Cierres anteriores
- 219.01
- Open
- 235.39
- Bid
- 234.88
- Ask
- 235.18
- Low
- 231.97
- High
- 240.63
- Volumen
- 23.557 K
- Cambio diario
- 7.25%
- Cambio mensual
- 3.25%
- Cambio a 6 meses
- 0.83%
- Cambio anual
- -3.82%
