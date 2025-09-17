Devises / WDAY
WDAY: Workday Inc - Class A
233.62 USD 0.12 (0.05%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WDAY a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 230.88 et à un maximum de 237.74.
Suivez la dynamique Workday Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
WDAY Nouvelles
- Why Is Workday Stock Surging This Week?
- Should You Invest in Workday (WDAY) Based on Bullish Wall Street Views?
- DA Davidson relève l’objectif de cours de Workday à 260€ sur la croissance des agents IA
- Here's Why Workday (WDAY) is a Strong Momentum Stock
- L’action Workday reste stable alors que Stifel maintient son objectif de 255€
- Les futures de Wall St en hausse après la baisse des taux par la Fed
- Elliott Management Builds Workday Stake. Margins In Focus At Analyst Day.
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Workday: Rule Of 40 At A Reasonable Price (Upgrade) (NASDAQ:WDAY)
- Workday has just drawn an activist investor. Is it the catalyst the workplace-software stock needs?
- Les actions de Workday bondissent de 8% en préouverture suite à la prise de participation de 2 milliards $ d’Elliott
- La notation de l’action Workday réitérée à "Surperformance" par RBC Capital
- Workday rises after Elliott reveals $2 billion stake, endorses leadership
- L’action Workday reste stable alors que Stifel maintient son objectif de 255€
- General Mills, Nvidia et FedEx en baisse en pré-ouverture; Netflix et Baidu en hausse
Range quotidien
230.88 237.74
Range Annuel
205.33 294.01
- Clôture Précédente
- 233.50
- Ouverture
- 233.94
- Bid
- 233.62
- Ask
- 233.92
- Plus Bas
- 230.88
- Plus Haut
- 237.74
- Volume
- 7.791 K
- Changement quotidien
- 0.05%
- Changement Mensuel
- 2.69%
- Changement à 6 Mois
- 0.29%
- Changement Annuel
- -4.33%
20 septembre, samedi