Para calcular o Índice de Vendas como parte do PIB - trimestral - (GDP Sales q/q), do valor do PIB é deduzida a variação nos estoques privados. A venda em si é a soma das despesas privadas de consumo final, formação bruta de capital fixo privada, despesa pública de consumo final, formação bruta de capital privado e exportação líquida de bens e serviços. Qual é a vantagem deste cálculo sobre o PIB? No início da crise, o nível de produção pode permanecer em um nível alto prévio e, portanto, o PIB não muda. No entanto, haverá menos vendas e os produtos não vendidos permanecerão em aprovisionamento, aumentando assim os estoques. Isso, por sua vez, significa que as vendas finais de produtos domésticos caem, apesar de o PIB permanecer ainda alto. Assim, este índice reflete antes a mudança do que o nível líquido do PIB.

Em geral, o PIB é o indicador mais importante da economia nacional. Ele permite comparar países, bem como o estado da economia de um país em particular com o ano anterior ou o trimestre anterior. Assim, o indicador reflete o estado atual da economia do país. Os bancos são guiados pelo valor do PIB ao decidir sobre taxas de juros e determinar medidas de política monetária.

Produto interno bruto (PIB) reflete o valor de todos os bens e serviços produzidos no país durante determinado período. O Produto Nacional Bruto (PNB), que reflete o uso da renda, e a renda nacional, que representa a distribuição da renda, estão incluídos nas contas nacionais correntes. O cálculo do PIB é criticado por não levar em consideração fatores que não podem ser registrados em termos monetários (felicidade, educação, saúde, etc.), mas inovações técnicas que economizam custos (refletidos como uma diminuição do PIB), mas levam a desenvolvimento econômico positivo, pode levar a previsões falsas (por exemplo, uma recuperação econômica pode ocorrer apesar da queda no PIB).

Uma avaliação trimestral das mudanças é mais volátil, mas, ao mesmo tempo, permite avaliar a dinâmica atual da economia. A comparação das mudanças em relação ao ano anterior é mais adequada para avaliar a trajetória de crescimento econômico de médio prazo. O Produto Interno Bruto Vendas - Trimestral - (GDP Sales) reflete a variação percentual dos preços no mês relatado em comparação com o mês anterior.

O fato de o indicador atual ultrapassar a previsão é considerado favorável ao dólar.

