Валюты / WDAY
WDAY: Workday Inc - Class A
219.01 USD 3.80 (1.71%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WDAY за сегодня изменился на -1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 218.37, а максимальная — 224.41.
Следите за динамикой Workday Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
218.37 224.41
Годовой диапазон
205.33 294.01
- Предыдущее закрытие
- 222.81
- Open
- 222.75
- Bid
- 219.01
- Ask
- 219.31
- Low
- 218.37
- High
- 224.41
- Объем
- 6.826 K
- Дневное изменение
- -1.71%
- Месячное изменение
- -3.73%
- 6-месячное изменение
- -5.98%
- Годовое изменение
- -10.32%
