КотировкиРазделы
Валюты / WDAY
Назад в Рынок акций США

WDAY: Workday Inc - Class A

219.01 USD 3.80 (1.71%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WDAY за сегодня изменился на -1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 218.37, а максимальная — 224.41.

Следите за динамикой Workday Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости WDAY

Дневной диапазон
218.37 224.41
Годовой диапазон
205.33 294.01
Предыдущее закрытие
222.81
Open
222.75
Bid
219.01
Ask
219.31
Low
218.37
High
224.41
Объем
6.826 K
Дневное изменение
-1.71%
Месячное изменение
-3.73%
6-месячное изменение
-5.98%
Годовое изменение
-10.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.