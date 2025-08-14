Moedas / TWLO
TWLO: Twilio Inc Class A
105.91 USD 2.31 (2.23%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TWLO para hoje mudou para 2.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 104.68 e o mais alto foi 106.23.
Veja a dinâmica do par de moedas Twilio Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TWLO Notícias
Faixa diária
104.68 106.23
Faixa anual
63.19 151.95
- Fechamento anterior
- 103.60
- Open
- 104.68
- Bid
- 105.91
- Ask
- 106.21
- Low
- 104.68
- High
- 106.23
- Volume
- 306
- Mudança diária
- 2.23%
- Mudança mensal
- 3.28%
- Mudança de 6 meses
- 8.41%
- Mudança anual
- 62.39%
