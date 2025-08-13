Валюты / TWLO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TWLO: Twilio Inc Class A
102.13 USD 2.41 (2.31%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TWLO за сегодня изменился на -2.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.74, а максимальная — 103.89.
Следите за динамикой Twilio Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TWLO
- Twilio Stock: Growing With The AI Adoption Wave (NYSE:TWLO)
- Twilio Stock: Steady Gains, Thin Margins, Uncertain Upside (NYSE:TWLO)
- Why Twilio (TWLO) Outpaced the Stock Market Today
- Twilio (TWLO) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Here's Why Twilio (TWLO) is a Strong Momentum Stock
- Twilio Inc. (TWLO) Presents at Goldman Sachs Communicopia + Technology Conference 2025
- Twilio at Goldman Sachs Conference: Strategic Focus on AI and Growth
- Why Is Twilio Stock Gaining Friday? - Twilio (NYSE:TWLO)
- Rosenblatt starts Twilio at Buy on AI role and customer growth potential
- This Twilio Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Paramount Skydance (NASDAQ:PSKY), Dolby Laboratories (NYSE:DLB)
- Rosenblatt initiates Twilio stock with Buy rating, $140 price target
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Here's Why Twilio (TWLO) is a Strong Growth Stock
- Twilio launches RCS messaging globally for enhanced customer engagement
- This Artificial Intelligence (AI) Stock Could Jump 27% at Least, According to Wall Street
- Investors Heavily Search Twilio Inc. (TWLO): Here is What You Need to Know
- What Are the 2 Top Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy Right Now?
- Intel, UnitedHealth and DR Horton rise premarket; Applied Materials slumps
- Kenvue attracts share purchase by activist investor Sachem Head
- Twilio stock surges after inclusion in S&P MidCap 400
- Is Twilio a Buy, Sell, or Hold After Its Most Recent Earnings Report?
- OPEN's August Rally Fueled by Meme-Stock Mania and Investor Backing
- What To Do With These Three S&P 500 Stocks After They Dropped By 10%
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
Дневной диапазон
100.74 103.89
Годовой диапазон
63.19 151.95
- Предыдущее закрытие
- 104.54
- Open
- 103.67
- Bid
- 102.13
- Ask
- 102.43
- Low
- 100.74
- High
- 103.89
- Объем
- 4.795 K
- Дневное изменение
- -2.31%
- Месячное изменение
- -0.41%
- 6-месячное изменение
- 4.54%
- Годовое изменение
- 56.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.