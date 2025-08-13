КотировкиРазделы
TWLO: Twilio Inc Class A

102.13 USD 2.41 (2.31%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TWLO за сегодня изменился на -2.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.74, а максимальная — 103.89.

Следите за динамикой Twilio Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости TWLO

Дневной диапазон
100.74 103.89
Годовой диапазон
63.19 151.95
Предыдущее закрытие
104.54
Open
103.67
Bid
102.13
Ask
102.43
Low
100.74
High
103.89
Объем
4.795 K
Дневное изменение
-2.31%
Месячное изменение
-0.41%
6-месячное изменение
4.54%
Годовое изменение
56.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.