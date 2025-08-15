통화 / TWLO
TWLO: Twilio Inc Class A
106.47 USD 1.94 (1.79%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TWLO 환율이 오늘 -1.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 105.72이고 고가는 108.43이었습니다.
Twilio Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
105.72 108.43
년간 변동
63.19 151.95
- 이전 종가
- 108.41
- 시가
- 108.21
- Bid
- 106.47
- Ask
- 106.77
- 저가
- 105.72
- 고가
- 108.43
- 볼륨
- 5.126 K
- 일일 변동
- -1.79%
- 월 변동
- 3.82%
- 6개월 변동
- 8.99%
- 년간 변동율
- 63.25%
