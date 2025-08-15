FiyatlarBölümler
TWLO: Twilio Inc Class A

106.47 USD 1.94 (1.79%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TWLO fiyatı bugün -1.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 105.72 ve Yüksek fiyatı olarak 108.43 aralığında işlem gördü.

Twilio Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
105.72 108.43
Yıllık aralık
63.19 151.95
Önceki kapanış
108.41
Açılış
108.21
Satış
106.47
Alış
106.77
Düşük
105.72
Yüksek
108.43
Hacim
5.126 K
Günlük değişim
-1.79%
Aylık değişim
3.82%
6 aylık değişim
8.99%
Yıllık değişim
63.25%
21 Eylül, Pazar