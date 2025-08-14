KurseKategorien
TWLO: Twilio Inc Class A

108.41 USD 4.81 (4.64%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TWLO hat sich für heute um 4.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 104.68 bis zu einem Hoch von 108.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die Twilio Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
104.68 108.51
Jahresspanne
63.19 151.95
Vorheriger Schlusskurs
103.60
Eröffnung
104.68
Bid
108.41
Ask
108.71
Tief
104.68
Hoch
108.51
Volumen
3.468 K
Tagesänderung
4.64%
Monatsänderung
5.71%
6-Monatsänderung
10.97%
Jahresänderung
66.22%
