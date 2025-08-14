Währungen / TWLO
TWLO: Twilio Inc Class A
108.41 USD 4.81 (4.64%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TWLO hat sich für heute um 4.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 104.68 bis zu einem Hoch von 108.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Twilio Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TWLO News
Tagesspanne
104.68 108.51
Jahresspanne
63.19 151.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 103.60
- Eröffnung
- 104.68
- Bid
- 108.41
- Ask
- 108.71
- Tief
- 104.68
- Hoch
- 108.51
- Volumen
- 3.468 K
- Tagesänderung
- 4.64%
- Monatsänderung
- 5.71%
- 6-Monatsänderung
- 10.97%
- Jahresänderung
- 66.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K