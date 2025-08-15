QuotazioniSezioni
TWLO: Twilio Inc Class A

106.47 USD 1.94 (1.79%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TWLO ha avuto una variazione del -1.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 105.72 e ad un massimo di 108.43.

Segui le dinamiche di Twilio Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
105.72 108.43
Intervallo Annuale
63.19 151.95
Chiusura Precedente
108.41
Apertura
108.21
Bid
106.47
Ask
106.77
Minimo
105.72
Massimo
108.43
Volume
5.126 K
Variazione giornaliera
-1.79%
Variazione Mensile
3.82%
Variazione Semestrale
8.99%
Variazione Annuale
63.25%
20 settembre, sabato