Devises / TWLO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TWLO: Twilio Inc Class A
106.47 USD 1.94 (1.79%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TWLO a changé de -1.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 105.72 et à un maximum de 108.43.
Suivez la dynamique Twilio Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TWLO Nouvelles
- Should Stock Market Investors Buy Twilio Stock?
- Twilio (TWLO) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
- Undervalued and Ignored: 1 Artificial Intelligence (AI) Stock With Room to Run
- RBC Capital maintient la notation de Twilio à "Sous-performance" avec un objectif de 75€
- RBC Capital maintains Twilio stock rating at Underperform with $75 target
- Twilio Stock: Growing With The AI Adoption Wave (NYSE:TWLO)
- Twilio Stock: Steady Gains, Thin Margins, Uncertain Upside (NYSE:TWLO)
- Why Twilio (TWLO) Outpaced the Stock Market Today
- Twilio (TWLO) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Here's Why Twilio (TWLO) is a Strong Momentum Stock
- Twilio Inc. (TWLO) Presents at Goldman Sachs Communicopia + Technology Conference 2025
- Twilio at Goldman Sachs Conference: Strategic Focus on AI and Growth
- Why Is Twilio Stock Gaining Friday? - Twilio (NYSE:TWLO)
- Rosenblatt starts Twilio at Buy on AI role and customer growth potential
- This Twilio Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Paramount Skydance (NASDAQ:PSKY), Dolby Laboratories (NYSE:DLB)
- Rosenblatt initiates Twilio stock with Buy rating, $140 price target
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Here's Why Twilio (TWLO) is a Strong Growth Stock
- Twilio launches RCS messaging globally for enhanced customer engagement
- This Artificial Intelligence (AI) Stock Could Jump 27% at Least, According to Wall Street
- Investors Heavily Search Twilio Inc. (TWLO): Here is What You Need to Know
- What Are the 2 Top Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy Right Now?
- Intel, UnitedHealth and DR Horton rise premarket; Applied Materials slumps
- Kenvue attracts share purchase by activist investor Sachem Head
Range quotidien
105.72 108.43
Range Annuel
63.19 151.95
- Clôture Précédente
- 108.41
- Ouverture
- 108.21
- Bid
- 106.47
- Ask
- 106.77
- Plus Bas
- 105.72
- Plus Haut
- 108.43
- Volume
- 5.126 K
- Changement quotidien
- -1.79%
- Changement Mensuel
- 3.82%
- Changement à 6 Mois
- 8.99%
- Changement Annuel
- 63.25%
20 septembre, samedi