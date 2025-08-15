CotationsSections
Devises / TWLO
Retour à Actions

TWLO: Twilio Inc Class A

106.47 USD 1.94 (1.79%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TWLO a changé de -1.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 105.72 et à un maximum de 108.43.

Suivez la dynamique Twilio Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TWLO Nouvelles

Range quotidien
105.72 108.43
Range Annuel
63.19 151.95
Clôture Précédente
108.41
Ouverture
108.21
Bid
106.47
Ask
106.77
Plus Bas
105.72
Plus Haut
108.43
Volume
5.126 K
Changement quotidien
-1.79%
Changement Mensuel
3.82%
Changement à 6 Mois
8.99%
Changement Annuel
63.25%
20 septembre, samedi