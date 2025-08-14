Divisas / TWLO
TWLO: Twilio Inc Class A
103.60 USD 1.47 (1.44%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TWLO de hoy ha cambiado un 1.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 102.27, mientras que el máximo ha alcanzado 104.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Twilio Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
102.27 104.78
Rango anual
63.19 151.95
- Cierres anteriores
- 102.13
- Open
- 102.55
- Bid
- 103.60
- Ask
- 103.90
- Low
- 102.27
- High
- 104.78
- Volumen
- 3.847 K
- Cambio diario
- 1.44%
- Cambio mensual
- 1.02%
- Cambio a 6 meses
- 6.05%
- Cambio anual
- 58.85%
