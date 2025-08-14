货币 / TWLO
TWLO: Twilio Inc Class A
102.13 USD 2.41 (2.31%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TWLO汇率已更改-2.31%。当日，交易品种以低点100.74和高点103.89进行交易。
关注Twilio Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TWLO新闻
- RBC Capital维持Twilio股票评级为"表现不佳"，目标价75美元
- RBC Capital maintains Twilio stock rating at Underperform with $75 target
- Twilio Stock: Growing With The AI Adoption Wave (NYSE:TWLO)
- Twilio Stock: Steady Gains, Thin Margins, Uncertain Upside (NYSE:TWLO)
- Why Twilio (TWLO) Outpaced the Stock Market Today
- Twilio (TWLO) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Here's Why Twilio (TWLO) is a Strong Momentum Stock
- Twilio Inc. (TWLO) Presents at Goldman Sachs Communicopia + Technology Conference 2025
- Twilio at Goldman Sachs Conference: Strategic Focus on AI and Growth
- Why Is Twilio Stock Gaining Friday? - Twilio (NYSE:TWLO)
- Rosenblatt starts Twilio at Buy on AI role and customer growth potential
- This Twilio Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Paramount Skydance (NASDAQ:PSKY), Dolby Laboratories (NYSE:DLB)
- Rosenblatt initiates Twilio stock with Buy rating, $140 price target
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Here's Why Twilio (TWLO) is a Strong Growth Stock
- Twilio launches RCS messaging globally for enhanced customer engagement
- This Artificial Intelligence (AI) Stock Could Jump 27% at Least, According to Wall Street
- Investors Heavily Search Twilio Inc. (TWLO): Here is What You Need to Know
- What Are the 2 Top Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy Right Now?
- Intel, UnitedHealth and DR Horton rise premarket; Applied Materials slumps
- Kenvue attracts share purchase by activist investor Sachem Head
- Twilio stock surges after inclusion in S&P MidCap 400
- Is Twilio a Buy, Sell, or Hold After Its Most Recent Earnings Report?
- OPEN's August Rally Fueled by Meme-Stock Mania and Investor Backing
日范围
100.74 103.89
年范围
63.19 151.95
- 前一天收盘价
- 104.54
- 开盘价
- 103.67
- 卖价
- 102.13
- 买价
- 102.43
- 最低价
- 100.74
- 最高价
- 103.89
- 交易量
- 4.795 K
- 日变化
- -2.31%
- 月变化
- -0.41%
- 6个月变化
- 4.54%
- 年变化
- 56.59%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值