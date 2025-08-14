通貨 / TWLO
TWLO: Twilio Inc Class A
108.41 USD 4.81 (4.64%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TWLOの今日の為替レートは、4.64%変化しました。日中、通貨は1あたり104.68の安値と108.51の高値で取引されました。
Twilio Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
104.68 108.51
1年のレンジ
63.19 151.95
- 以前の終値
- 103.60
- 始値
- 104.68
- 買値
- 108.41
- 買値
- 108.71
- 安値
- 104.68
- 高値
- 108.51
- 出来高
- 3.468 K
- 1日の変化
- 4.64%
- 1ヶ月の変化
- 5.71%
- 6ヶ月の変化
- 10.97%
- 1年の変化
- 66.22%
