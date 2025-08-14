クォートセクション
通貨 / TWLO
TWLO: Twilio Inc Class A

108.41 USD 4.81 (4.64%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TWLOの今日の為替レートは、4.64%変化しました。日中、通貨は1あたり104.68の安値と108.51の高値で取引されました。

Twilio Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

TWLO News

1日のレンジ
104.68 108.51
1年のレンジ
63.19 151.95
以前の終値
103.60
始値
104.68
買値
108.41
買値
108.71
安値
104.68
高値
108.51
出来高
3.468 K
1日の変化
4.64%
1ヶ月の変化
5.71%
6ヶ月の変化
10.97%
1年の変化
66.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K