- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PICK: iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund
A taxa do PICK para hoje mudou para 0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.80 e o mais alto foi 46.12.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PICK Notícias
- Materiais de terras raras são o novo IA?
- Are rare earth materials the new AI?
- The Technicals: Recovering From 2011 PTSD
- How To Know When The Precious Metals Pullback Is Over (Technical Analysis)
- Did Gold And Silver Just Peak? (Technical Analysis)
- Here's Where Gold & Silver Stand Now (Technical Analysis)
- The Technicals: Silver Catches Up, Both Metals Have Many Bullish Indicators
- Gold And Silver Officially Confirm Their Breakouts (Technical Analysis)
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Investing In Bullion Vs. Mining Stocks
- Precious Metals Surge After Dovish Jackson Hole Speech (Technical Analysis)
- Chart Of The Day: Does This Mean It's Almost Time For Gold's Next Breakout?
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- GNT: Gold Miners Appear Underpriced, And This Fund Could Benefit (NYSE:GNT)
- Gold Stocks Re-Taking The Macro As It Creeps Counter-Cyclical
- Gold: Bottom's Up
- How Long Will Tariff-Related Uncertainty Last? Business Execs Are Split
- Is Gold Still Shining?
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Gold Priced In Major Currencies Reveals Clear Consolidation (Technical Analysis)
- The Technicals: Gold Bull Market Still Looks Very Strong
- Why Iran Vs. Israel Can't Really Crush Oil Markets (But Can Help Gold)
- Late Innings For The Gold Stock Rally
- Israel's Strike Lifts Dollar But Only Modestly, Gold And Oil Rally
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PICK hoje?
Hoje iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund (PICK) está avaliado em 45.94. O instrumento é negociado dentro de 45.80 - 46.12, o fechamento de ontem foi 45.68, e o volume de negociação atingiu 176. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PICK em tempo real.
As ações de iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund pagam dividendos?
Atualmente iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund está avaliado em 45.94. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.29% e USD. Monitore os movimentos de PICK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PICK?
Você pode comprar ações de iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund (PICK) pelo preço atual 45.94. Ordens geralmente são executadas perto de 45.94 ou 46.24, enquanto 176 e 0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PICK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PICK?
Investir em iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund envolve considerar a faixa anual 29.96 - 47.13 e o preço atual 45.94. Muitos comparam 2.54% e 29.66% antes de enviar ordens em 45.94 ou 46.24. Estude as mudanças diárias de preço de PICK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
O maior preço de iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) no último ano foi 47.13. As ações oscilaram bastante dentro de 29.96 - 47.13, e a comparação com 45.68 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
O menor preço de iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) no ano foi 29.96. A comparação com o preço atual 45.94 e 29.96 - 47.13 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PICK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PICK?
No passado iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 45.68 e 13.29% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 45.68
- Open
- 45.90
- Bid
- 45.94
- Ask
- 46.24
- Low
- 45.80
- High
- 46.12
- Volume
- 176
- Mudança diária
- 0.57%
- Mudança mensal
- 2.54%
- Mudança de 6 meses
- 29.66%
- Mudança anual
- 13.29%