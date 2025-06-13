A taxa do PICK para hoje mudou para 0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.80 e o mais alto foi 46.12.

