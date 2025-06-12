- Genel bakış
PICK: iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund
PICK fiyatı bugün 0.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.80 ve Yüksek fiyatı olarak 46.12 aralığında işlem gördü.
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
PICK hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund hisse senedi 45.94 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 45.80 - 46.12 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 45.68 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 176 değerine ulaştı. PICK canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund hisse senedi şu anda 45.94 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 13.29% ve USD değerlerini izler. PICK hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
PICK hisse senedi nasıl alınır?
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund hisselerini şu anki 45.94 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 45.94 ve Ask 46.24 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 176 ve günlük değişim oranı 0.09% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PICK fiyat hareketlerini takip edin.
PICK hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 29.96 - 47.13 ve mevcut fiyatı 45.94 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 45.94 veya Ask 46.24 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.54% ve 6 aylık değişim oranı 29.66% değerlerini karşılaştırır. PICK fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF hisse senedi yıllık olarak 47.13 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 29.96 - 47.13). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 45.68 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund performansını takip edin.
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) hisse senedi yıllık olarak en düşük 29.96 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 45.94 ve hareket ettiği yıllık aralık 29.96 - 47.13 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PICK fiyat hareketlerini izleyin.
PICK hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 45.68 ve yıllık değişim oranı 13.29% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 45.68
- Açılış
- 45.90
- Satış
- 45.94
- Alış
- 46.24
- Düşük
- 45.80
- Yüksek
- 46.12
- Hacim
- 176
- Günlük değişim
- 0.57%
- Aylık değişim
- 2.54%
- 6 aylık değişim
- 29.66%
- Yıllık değişim
- 13.29%