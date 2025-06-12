PICK hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund hisse senedi 45.94 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 45.80 - 46.12 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 45.68 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 176 değerine ulaştı. PICK canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund hisse senedi şu anda 45.94 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 13.29% ve USD değerlerini izler. PICK hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

PICK hisse senedi nasıl alınır? iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund hisselerini şu anki 45.94 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 45.94 ve Ask 46.24 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 176 ve günlük değişim oranı 0.09% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PICK fiyat hareketlerini takip edin.

PICK hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 29.96 - 47.13 ve mevcut fiyatı 45.94 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 45.94 veya Ask 46.24 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.54% ve 6 aylık değişim oranı 29.66% değerlerini karşılaştırır. PICK fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF hisse senedi yıllık olarak 47.13 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 29.96 - 47.13). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 45.68 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund performansını takip edin.

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) hisse senedi yıllık olarak en düşük 29.96 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 45.94 ve hareket ettiği yıllık aralık 29.96 - 47.13 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PICK fiyat hareketlerini izleyin.