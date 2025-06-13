- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PICK: iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund
PICK 환율이 오늘 0.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 45.80이고 고가는 46.12이었습니다.
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PICK News
- 희토류 소재가 새로운 AI가 될 수 있을까?
- Are rare earth materials the new AI?
- The Technicals: Recovering From 2011 PTSD
- How To Know When The Precious Metals Pullback Is Over (Technical Analysis)
- Did Gold And Silver Just Peak? (Technical Analysis)
- Here's Where Gold & Silver Stand Now (Technical Analysis)
- The Technicals: Silver Catches Up, Both Metals Have Many Bullish Indicators
- Gold And Silver Officially Confirm Their Breakouts (Technical Analysis)
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Investing In Bullion Vs. Mining Stocks
- Precious Metals Surge After Dovish Jackson Hole Speech (Technical Analysis)
- Chart Of The Day: Does This Mean It's Almost Time For Gold's Next Breakout?
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- GNT: Gold Miners Appear Underpriced, And This Fund Could Benefit (NYSE:GNT)
- Gold Stocks Re-Taking The Macro As It Creeps Counter-Cyclical
- Gold: Bottom's Up
- How Long Will Tariff-Related Uncertainty Last? Business Execs Are Split
- Is Gold Still Shining?
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Gold Priced In Major Currencies Reveals Clear Consolidation (Technical Analysis)
- The Technicals: Gold Bull Market Still Looks Very Strong
- Why Iran Vs. Israel Can't Really Crush Oil Markets (But Can Help Gold)
- Late Innings For The Gold Stock Rally
- Israel's Strike Lifts Dollar But Only Modestly, Gold And Oil Rally
자주 묻는 질문
오늘 PICK 주식의 가격은?
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund 주식은 당일 45.94에 가격이 책정되며 45.80 - 46.12 내에서 거래되고 어제의 종가는 45.68 였고 거래 볼륨은 176이었습니다. PICK의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund은 현재 45.94로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 13.29% 및 USD를 지켜 봅니다. PICK의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
PICK 주식을 매수하는 방법은?
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund의 주식을 현재 45.94의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 46.24 근처로 접수되며 176 및 0.09%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 PICK의 업데이트를 확인해 보세요.
PICK 주식에 투자하는 방법은?
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund에 대한 투자시에는 연간 변동폭 29.96 - 47.13 및 현재 가격 45.94을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 2.54% 및 29.66%를 비교합니다. PICK 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 주식 최고가는?
지난해 iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF의 최고가는 47.13였습니다. 29.96 - 47.13 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 45.68와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund의 움직임을 살펴보세요.
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 최저가는?
연중 iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK)의 최저 가격은 29.96였습니다. 현재 45.94 및 29.96 - 47.13와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. PICK의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
PICK 주식의 분할은 언제였는지?
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 45.68 및 13.29%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 45.68
- 시가
- 45.90
- Bid
- 45.94
- Ask
- 46.24
- 저가
- 45.80
- 고가
- 46.12
- 볼륨
- 176
- 일일 변동
- 0.57%
- 월 변동
- 2.54%
- 6개월 변동
- 29.66%
- 년간 변동율
- 13.29%