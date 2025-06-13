- Panoramica
PICK: iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund
Il tasso di cambio PICK ha avuto una variazione del 0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.80 e ad un massimo di 46.12.
Segui le dinamiche di iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PICK News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PICK oggi?
Oggi le azioni iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund sono prezzate a 45.94. Viene scambiato all'interno di 45.80 - 46.12, la chiusura di ieri è stata 45.68 e il volume degli scambi ha raggiunto 176. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PICK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund pagano dividendi?
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund è attualmente valutato a 45.94. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.29% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PICK.
Come acquistare azioni PICK?
Puoi acquistare azioni iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund al prezzo attuale di 45.94. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 45.94 o 46.24, mentre 176 e 0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PICK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PICK?
Investire in iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund implica considerare l'intervallo annuale 29.96 - 47.13 e il prezzo attuale 45.94. Molti confrontano 2.54% e 29.66% prima di effettuare ordini su 45.94 o 46.24. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PICK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
Il prezzo massimo di iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF nell'ultimo anno è stato 47.13. All'interno di 29.96 - 47.13, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 45.68 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
Il prezzo più basso di iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) nel corso dell'anno è stato 29.96. Confrontandolo con gli attuali 45.94 e 29.96 - 47.13 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PICK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PICK?
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 45.68 e 13.29%.
- Chiusura Precedente
- 45.68
- Apertura
- 45.90
- Bid
- 45.94
- Ask
- 46.24
- Minimo
- 45.80
- Massimo
- 46.12
- Volume
- 176
- Variazione giornaliera
- 0.57%
- Variazione Mensile
- 2.54%
- Variazione Semestrale
- 29.66%
- Variazione Annuale
- 13.29%