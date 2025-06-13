QuotazioniSezioni
PICK: iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund

45.94 USD 0.26 (0.57%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PICK ha avuto una variazione del 0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.80 e ad un massimo di 46.12.

Segui le dinamiche di iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PICK oggi?

Oggi le azioni iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund sono prezzate a 45.94. Viene scambiato all'interno di 45.80 - 46.12, la chiusura di ieri è stata 45.68 e il volume degli scambi ha raggiunto 176. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PICK mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund pagano dividendi?

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund è attualmente valutato a 45.94. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.29% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PICK.

Come acquistare azioni PICK?

Puoi acquistare azioni iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund al prezzo attuale di 45.94. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 45.94 o 46.24, mentre 176 e 0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PICK sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PICK?

Investire in iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund implica considerare l'intervallo annuale 29.96 - 47.13 e il prezzo attuale 45.94. Molti confrontano 2.54% e 29.66% prima di effettuare ordini su 45.94 o 46.24. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PICK con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?

Il prezzo massimo di iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF nell'ultimo anno è stato 47.13. All'interno di 29.96 - 47.13, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 45.68 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?

Il prezzo più basso di iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) nel corso dell'anno è stato 29.96. Confrontandolo con gli attuali 45.94 e 29.96 - 47.13 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PICK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PICK?

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 45.68 e 13.29%.

Intervallo Giornaliero
45.80 46.12
Intervallo Annuale
29.96 47.13
Chiusura Precedente
45.68
Apertura
45.90
Bid
45.94
Ask
46.24
Minimo
45.80
Massimo
46.12
Volume
176
Variazione giornaliera
0.57%
Variazione Mensile
2.54%
Variazione Semestrale
29.66%
Variazione Annuale
13.29%
26 ottobre, domenica