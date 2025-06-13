PICK: iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund
今日PICK汇率已更改0.57%。当日，交易品种以低点45.80和高点46.12进行交易。
关注iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PICK新闻
常见问题解答
PICK股票今天的价格是多少？
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund股票今天的定价为45.94。它在45.80 - 46.12范围内交易，昨天的收盘价为45.68，交易量达到176。PICK的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund股票是否支付股息？
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund目前的价值为45.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.29%和USD。实时查看图表以跟踪PICK走势。
如何购买PICK股票？
您可以以45.94的当前价格购买iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund股票。订单通常设置在45.94或46.24附近，而176和0.09%显示市场活动。立即关注PICK的实时图表更新。
如何投资PICK股票？
投资iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund需要考虑年度范围29.96 - 47.13和当前价格45.94。许多人在以45.94或46.24下订单之前，会比较2.54%和。实时查看PICK价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF的最高价格是47.13。在29.96 - 47.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund的绩效。
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF（PICK）的最低价格为29.96。将其与当前的45.94和29.96 - 47.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PICK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PICK股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.68和13.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.68
- 开盘价
- 45.90
- 卖价
- 45.94
- 买价
- 46.24
- 最低价
- 45.80
- 最高价
- 46.12
- 交易量
- 176
- 日变化
- 0.57%
- 月变化
- 2.54%
- 6个月变化
- 29.66%
- 年变化
- 13.29%