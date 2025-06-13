- Aperçu
PICK: iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund
Le taux de change de PICK a changé de 0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.80 et à un maximum de 46.12.
Suivez la dynamique iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PICK Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PICK aujourd'hui ?
L'action iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund est cotée à 45.94 aujourd'hui. Elle se négocie dans 45.80 - 46.12, a clôturé hier à 45.68 et son volume d'échange a atteint 176. Le graphique en temps réel du cours de PICK présente ces mises à jour.
L'action iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund verse-t-elle des dividendes ?
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund est actuellement valorisé à 45.94. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.29% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PICK.
Comment acheter des actions PICK ?
Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund au cours actuel de 45.94. Les ordres sont généralement placés à proximité de 45.94 ou de 46.24, le 176 et le 0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PICK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PICK ?
Investir dans iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.96 - 47.13 et le prix actuel 45.94. Beaucoup comparent 2.54% et 29.66% avant de passer des ordres à 45.94 ou 46.24. Consultez le graphique du cours de PICK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF l'année dernière était 47.13. Au cours de 29.96 - 47.13, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 45.68 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ?
Le cours le plus bas de iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) sur l'année a été 29.96. Sa comparaison avec 45.94 et 29.96 - 47.13 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PICK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PICK a-t-elle été divisée ?
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 45.68 et 13.29% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 45.68
- Ouverture
- 45.90
- Bid
- 45.94
- Ask
- 46.24
- Plus Bas
- 45.80
- Plus Haut
- 46.12
- Volume
- 176
- Changement quotidien
- 0.57%
- Changement Mensuel
- 2.54%
- Changement à 6 Mois
- 29.66%
- Changement Annuel
- 13.29%