- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PICK: iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund
Der Wechselkurs von PICK hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.80 bis zu einem Hoch von 46.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PICK News
- Are rare earth materials the new AI?
- The Technicals: Recovering From 2011 PTSD
- How To Know When The Precious Metals Pullback Is Over (Technical Analysis)
- Did Gold And Silver Just Peak? (Technical Analysis)
- Here's Where Gold & Silver Stand Now (Technical Analysis)
- The Technicals: Silver Catches Up, Both Metals Have Many Bullish Indicators
- Gold And Silver Officially Confirm Their Breakouts (Technical Analysis)
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Investing In Bullion Vs. Mining Stocks
- Precious Metals Surge After Dovish Jackson Hole Speech (Technical Analysis)
- Chart Of The Day: Does This Mean It's Almost Time For Gold's Next Breakout?
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- GNT: Gold Miners Appear Underpriced, And This Fund Could Benefit (NYSE:GNT)
- Gold Stocks Re-Taking The Macro As It Creeps Counter-Cyclical
- Gold: Bottom's Up
- How Long Will Tariff-Related Uncertainty Last? Business Execs Are Split
- Is Gold Still Shining?
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Gold Priced In Major Currencies Reveals Clear Consolidation (Technical Analysis)
- The Technicals: Gold Bull Market Still Looks Very Strong
- Why Iran Vs. Israel Can't Really Crush Oil Markets (But Can Help Gold)
- Late Innings For The Gold Stock Rally
- Israel's Strike Lifts Dollar But Only Modestly, Gold And Oil Rally
- Can't See The Risk-Off By Looking At The Dollar Or Gold (SPX)
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PICK heute?
Die Aktie von iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund (PICK) notiert heute bei 45.94. Sie wird innerhalb einer Spanne von 45.80 - 46.12 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 45.68 und das Handelsvolumen erreichte 176. Das Live-Chart von PICK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PICK Dividenden?
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund wird derzeit mit 45.94 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.29% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PICK zu verfolgen.
Wie kaufe ich PICK-Aktien?
Sie können Aktien von iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund (PICK) zum aktuellen Kurs von 45.94 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 45.94 oder 46.24 platziert, während 176 und 0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PICK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PICK-Aktien?
Bei einer Investition in iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund müssen die jährliche Spanne 29.96 - 47.13 und der aktuelle Kurs 45.94 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.54% und 29.66%, bevor sie Orders zu 45.94 oder 46.24 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PICK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) im vergangenen Jahr lag bei 47.13. Innerhalb von 29.96 - 47.13 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 45.68 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) im Laufe des Jahres betrug 29.96. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 45.94 und der Spanne 29.96 - 47.13 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PICK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PICK statt?
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 45.68 und 13.29% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.68
- Eröffnung
- 45.90
- Bid
- 45.94
- Ask
- 46.24
- Tief
- 45.80
- Hoch
- 46.12
- Volumen
- 176
- Tagesänderung
- 0.57%
- Monatsänderung
- 2.54%
- 6-Monatsänderung
- 29.66%
- Jahresänderung
- 13.29%