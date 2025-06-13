КотировкиРазделы
PICK: iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund

45.94 USD 0.26 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PICK за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.80, а максимальная — 46.12.

Следите за динамикой iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PICK сегодня?

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund (PICK) сегодня оценивается на уровне 45.94. Инструмент торгуется в пределах 45.80 - 46.12, вчерашнее закрытие составило 45.68, а торговый объем достиг 176. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PICK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund?

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund в настоящее время оценивается в 45.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.29% и USD. Отслеживайте движения PICK на графике в реальном времени.

Как купить акции PICK?

Вы можете купить акции iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund (PICK) по текущей цене 45.94. Ордера обычно размещаются около 45.94 или 46.24, тогда как 176 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PICK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PICK?

Инвестирование в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund предполагает учет годового диапазона 29.96 - 47.13 и текущей цены 45.94. Многие сравнивают 2.54% и 29.66% перед размещением ордеров на 45.94 или 46.24. Изучайте ежедневные изменения цены PICK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) за последний год составила 47.13. Акции заметно колебались в пределах 29.96 - 47.13, сравнение с 45.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) за год составила 29.96. Сравнение с текущими 45.94 и 29.96 - 47.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PICK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PICK?

В прошлом iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.68 и 13.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.80 46.12
Годовой диапазон
29.96 47.13
Предыдущее закрытие
45.68
Open
45.90
Bid
45.94
Ask
46.24
Low
45.80
High
46.12
Объем
176
Дневное изменение
0.57%
Месячное изменение
2.54%
6-месячное изменение
29.66%
Годовое изменение
13.29%
26 октября, воскресенье