PICK: iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund
Курс PICK за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.80, а максимальная — 46.12.
Следите за динамикой iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PICK
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PICK сегодня?
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund (PICK) сегодня оценивается на уровне 45.94. Инструмент торгуется в пределах 45.80 - 46.12, вчерашнее закрытие составило 45.68, а торговый объем достиг 176. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PICK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund?
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund в настоящее время оценивается в 45.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.29% и USD. Отслеживайте движения PICK на графике в реальном времени.
Как купить акции PICK?
Вы можете купить акции iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund (PICK) по текущей цене 45.94. Ордера обычно размещаются около 45.94 или 46.24, тогда как 176 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PICK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PICK?
Инвестирование в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund предполагает учет годового диапазона 29.96 - 47.13 и текущей цены 45.94. Многие сравнивают 2.54% и 29.66% перед размещением ордеров на 45.94 или 46.24. Изучайте ежедневные изменения цены PICK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) за последний год составила 47.13. Акции заметно колебались в пределах 29.96 - 47.13, сравнение с 45.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) за год составила 29.96. Сравнение с текущими 45.94 и 29.96 - 47.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PICK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PICK?
В прошлом iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.68 и 13.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.68
- Open
- 45.90
- Bid
- 45.94
- Ask
- 46.24
- Low
- 45.80
- High
- 46.12
- Объем
- 176
- Дневное изменение
- 0.57%
- Месячное изменение
- 2.54%
- 6-месячное изменение
- 29.66%
- Годовое изменение
- 13.29%