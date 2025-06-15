- Panorámica
PICK: iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund
El tipo de cambio de PICK de hoy ha cambiado un 0.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.80, mientras que el máximo ha alcanzado 46.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PICK hoy?
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund (PICK) se evalúa hoy en 45.94. El instrumento se negocia dentro de 45.80 - 46.12; el cierre de ayer ha sido 45.68 y el volumen comercial ha alcanzado 176. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PICK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund?
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund se evalúa actualmente en 45.94. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.29% y USD. Monitoree los movimientos de PICK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PICK?
Puede comprar acciones de iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund (PICK) al precio actual de 45.94. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 45.94 o 46.24, mientras que 176 y 0.09% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PICK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PICK?
Invertir en iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund implica tener en cuenta el rango anual 29.96 - 47.13 y el precio actual 45.94. Muchos comparan 2.54% y 29.66% antes de colocar órdenes en 45.94 o 46.24. Estudie los cambios diarios de precios de PICK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
El precio más alto de iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) en el último año ha sido 47.13. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 29.96 - 47.13, una comparación con 45.68 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
El precio más bajo de iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) para el año ha sido 29.96. La comparación con los actuales 45.94 y 29.96 - 47.13 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PICK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PICK?
En el pasado, iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 45.68 y 13.29% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 45.68
- Open
- 45.90
- Bid
- 45.94
- Ask
- 46.24
- Low
- 45.80
- High
- 46.12
- Volumen
- 176
- Cambio diario
- 0.57%
- Cambio mensual
- 2.54%
- Cambio a 6 meses
- 29.66%
- Cambio anual
- 13.29%