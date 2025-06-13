- 概要
PICK: iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund
PICKの今日の為替レートは、0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり45.80の安値と46.12の高値で取引されました。
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PICK News
よくあるご質問
PICK株の現在の価格は？
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fundの株価は本日45.94です。45.80 - 46.12内で取引され、前日の終値は45.68、取引量は176に達しました。PICKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fundの株は配当を出しますか？
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fundの現在の価格は45.94です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.29%やUSDにも注目します。PICKの動きはライブチャートで確認できます。
PICK株を買う方法は？
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fundの株は現在45.94で購入可能です。注文は通常45.94または46.24付近で行われ、176や0.09%が市場の動きを示します。PICKの最新情報はライブチャートで確認できます。
PICK株に投資する方法は？
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fundへの投資では、年間の値幅29.96 - 47.13と現在の45.94を考慮します。注文は多くの場合45.94や46.24で行われる前に、2.54%や29.66%と比較されます。PICKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETFの株の最高値は？
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETFの過去1年の最高値は47.13でした。29.96 - 47.13内で株価は大きく変動し、45.68と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETFの株の最低値は？
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF(PICK)の年間最安値は29.96でした。現在の45.94や29.96 - 47.13と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PICKの動きはライブチャートで確認できます。
PICKの株式分割はいつ行われましたか？
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.68、13.29%に企業行動後の影響として反映されます。
