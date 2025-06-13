クォートセクション
通貨 / PICK
株に戻る

PICK: iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fund

45.94 USD 0.26 (0.57%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PICKの今日の為替レートは、0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり45.80の安値と46.12の高値で取引されました。

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PICK News

よくあるご質問

PICK株の現在の価格は？

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fundの株価は本日45.94です。45.80 - 46.12内で取引され、前日の終値は45.68、取引量は176に達しました。PICKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fundの株は配当を出しますか？

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fundの現在の価格は45.94です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.29%やUSDにも注目します。PICKの動きはライブチャートで確認できます。

PICK株を買う方法は？

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fundの株は現在45.94で購入可能です。注文は通常45.94または46.24付近で行われ、176や0.09%が市場の動きを示します。PICKの最新情報はライブチャートで確認できます。

PICK株に投資する方法は？

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fundへの投資では、年間の値幅29.96 - 47.13と現在の45.94を考慮します。注文は多くの場合45.94や46.24で行われる前に、2.54%や29.66%と比較されます。PICKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETFの株の最高値は？

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETFの過去1年の最高値は47.13でした。29.96 - 47.13内で株価は大きく変動し、45.68と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETFの株の最低値は？

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF(PICK)の年間最安値は29.96でした。現在の45.94や29.96 - 47.13と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PICKの動きはライブチャートで確認できます。

PICKの株式分割はいつ行われましたか？

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.68、13.29%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
45.80 46.12
1年のレンジ
29.96 47.13
以前の終値
45.68
始値
45.90
買値
45.94
買値
46.24
安値
45.80
高値
46.12
出来高
176
1日の変化
0.57%
1ヶ月の変化
2.54%
6ヶ月の変化
29.66%
1年の変化
13.29%
26 10月, 日曜日