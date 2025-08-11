Moedas / OPFI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
OPFI: OppFi Inc Class A
11.95 USD 0.20 (1.70%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OPFI para hoje mudou para 1.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.81 e o mais alto foi 12.03.
Veja a dinâmica do par de moedas OppFi Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPFI Notícias
- Here's Why Global Payments Shares Are Attracting Investors Now
- OppFi Stock: High Charge-Off Rates But Strong Free Cash Flow (NYSE:OPFI)
- OppFi and UnitedHealth have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull of the Day: OppFi (OPFI)
- Mastercard Launches AI-Powered Tools to Shape the Future of Commerce
- OppFi Soars 139% in a Year: Should You Buy the Stock Now or Wait?
- Can On-Demand's Popularity Continue to Help SEZL Pay Dividends?
- OPFI Lifts EPS Guidance for 2025: Can It Meet the Expectation?
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Cars.com, OppFi and Quad Graphics
- 3 Cheap Highly Ranked Stocks to Buy for a Rebound: CARS, OPFI, QUAD
- How Much Upside is Left in OppFi (OPFI)? Wall Street Analysts Think 36.05%
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook OppFi (OPFI)
- Western Union Expands Reach With WhatsApp to Boost Dollar Exchanges
- OppFi expands share repurchase program by $20 million
- SEZL's GMV Soars: Is Customer Engagement Strategy Paying Off?
- OppFi publishes supplemental information about its warrants
- Dave: Richly Priced In A Competitive Space (NASDAQ:DAVE)
- Oppfi director Schwartz sells $2.25 million in shares
- Dave Stock Skyrockets 416% in a Year: Should You Play or Let Go?
- OppFi: Encouraging Update Supports Bullish Momentum (NYSE:OPFI)
- Is OppFi (OPFI) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- OppFi: Make Ready For A Quick Exit (Rating Upgrade) (NYSE:OPFI)
- OppFi Q2: AI-Driven Growth Overshadowed By Fintech Sector Sell-Off (NYSE:OPFI)
- New Strong Buy Stocks for August 11th
Faixa diária
11.81 12.03
Faixa anual
4.38 17.73
- Fechamento anterior
- 11.75
- Open
- 11.90
- Bid
- 11.95
- Ask
- 12.25
- Low
- 11.81
- High
- 12.03
- Volume
- 1.406 K
- Mudança diária
- 1.70%
- Mudança mensal
- 19.98%
- Mudança de 6 meses
- 28.63%
- Mudança anual
- 147.93%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh