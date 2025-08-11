Валюты / OPFI
OPFI: OppFi Inc Class A
11.42 USD 0.28 (2.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OPFI за сегодня изменился на 2.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.98, а максимальная — 11.46.
Следите за динамикой OppFi Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
10.98 11.46
Годовой диапазон
4.38 17.73
- Предыдущее закрытие
- 11.14
- Open
- 11.28
- Bid
- 11.42
- Ask
- 11.72
- Low
- 10.98
- High
- 11.46
- Объем
- 2.151 K
- Дневное изменение
- 2.51%
- Месячное изменение
- 14.66%
- 6-месячное изменение
- 22.93%
- Годовое изменение
- 136.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.