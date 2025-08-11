КотировкиРазделы
OPFI: OppFi Inc Class A

11.42 USD 0.28 (2.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OPFI за сегодня изменился на 2.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.98, а максимальная — 11.46.

Следите за динамикой OppFi Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
10.98 11.46
Годовой диапазон
4.38 17.73
Предыдущее закрытие
11.14
Open
11.28
Bid
11.42
Ask
11.72
Low
10.98
High
11.46
Объем
2.151 K
Дневное изменение
2.51%
Месячное изменение
14.66%
6-месячное изменение
22.93%
Годовое изменение
136.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.