货币 / OPFI
OPFI: OppFi Inc Class A
11.77 USD 0.35 (3.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OPFI汇率已更改3.06%。当日，交易品种以低点11.33和高点11.91进行交易。
关注OppFi Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPFI新闻
- Here's Why Global Payments Shares Are Attracting Investors Now
- OppFi Stock: High Charge-Off Rates But Strong Free Cash Flow (NYSE:OPFI)
- OppFi and UnitedHealth have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull of the Day: OppFi (OPFI)
- Mastercard Launches AI-Powered Tools to Shape the Future of Commerce
- OppFi Soars 139% in a Year: Should You Buy the Stock Now or Wait?
- Can On-Demand's Popularity Continue to Help SEZL Pay Dividends?
- OPFI Lifts EPS Guidance for 2025: Can It Meet the Expectation?
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Cars.com, OppFi and Quad Graphics
- 3 Cheap Highly Ranked Stocks to Buy for a Rebound: CARS, OPFI, QUAD
- How Much Upside is Left in OppFi (OPFI)? Wall Street Analysts Think 36.05%
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook OppFi (OPFI)
- Western Union Expands Reach With WhatsApp to Boost Dollar Exchanges
- OppFi expands share repurchase program by $20 million
- SEZL's GMV Soars: Is Customer Engagement Strategy Paying Off?
- OppFi publishes supplemental information about its warrants
- Dave: Richly Priced In A Competitive Space (NASDAQ:DAVE)
- Oppfi director Schwartz sells $2.25 million in shares
- Dave Stock Skyrockets 416% in a Year: Should You Play or Let Go?
- OppFi: Encouraging Update Supports Bullish Momentum (NYSE:OPFI)
- Is OppFi (OPFI) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- OppFi: Make Ready For A Quick Exit (Rating Upgrade) (NYSE:OPFI)
- OppFi Q2: AI-Driven Growth Overshadowed By Fintech Sector Sell-Off (NYSE:OPFI)
- New Strong Buy Stocks for August 11th
日范围
11.33 11.91
年范围
4.38 17.73
- 前一天收盘价
- 11.42
- 开盘价
- 11.42
- 卖价
- 11.77
- 买价
- 12.07
- 最低价
- 11.33
- 最高价
- 11.91
- 交易量
- 1.778 K
- 日变化
- 3.06%
- 月变化
- 18.17%
- 6个月变化
- 26.70%
- 年变化
- 144.19%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值