OPFI: OppFi Inc Class A
11.95 USD 0.15 (1.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OPFI hat sich für heute um -1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.92 bis zu einem Hoch von 12.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die OppFi Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
11.92 12.22
Jahresspanne
4.38 17.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.10
- Eröffnung
- 12.13
- Bid
- 11.95
- Ask
- 12.25
- Tief
- 11.92
- Hoch
- 12.22
- Volumen
- 532
- Tagesänderung
- -1.24%
- Monatsänderung
- 19.98%
- 6-Monatsänderung
- 28.63%
- Jahresänderung
- 147.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K