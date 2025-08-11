KurseKategorien
OPFI
OPFI: OppFi Inc Class A

11.95 USD 0.15 (1.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OPFI hat sich für heute um -1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.92 bis zu einem Hoch von 12.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die OppFi Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
11.92 12.22
Jahresspanne
4.38 17.73
Vorheriger Schlusskurs
12.10
Eröffnung
12.13
Bid
11.95
Ask
12.25
Tief
11.92
Hoch
12.22
Volumen
532
Tagesänderung
-1.24%
Monatsänderung
19.98%
6-Monatsänderung
28.63%
Jahresänderung
147.93%
