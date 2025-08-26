Moedas / NSC
NSC: Norfolk Southern Corporation
278.00 USD 0.03 (0.01%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NSC para hoje mudou para -0.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 276.55 e o mais alto foi 280.08.
Veja a dinâmica do par de moedas Norfolk Southern Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
276.55 280.08
Faixa anual
201.67 291.69
- Fechamento anterior
- 278.03
- Open
- 278.96
- Bid
- 278.00
- Ask
- 278.30
- Low
- 276.55
- High
- 280.08
- Volume
- 5.763 K
- Mudança diária
- -0.01%
- Mudança mensal
- 0.14%
- Mudança de 6 meses
- 18.79%
- Mudança anual
- 12.04%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh