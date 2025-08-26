CotizacionesSecciones
NSC: Norfolk Southern Corporation

278.00 USD 0.03 (0.01%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NSC de hoy ha cambiado un -0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 276.55, mientras que el máximo ha alcanzado 280.08.

Rango diario
276.55 280.08
Rango anual
201.67 291.69
Cierres anteriores
278.03
Open
278.96
Bid
278.00
Ask
278.30
Low
276.55
High
280.08
Volumen
5.763 K
Cambio diario
-0.01%
Cambio mensual
0.14%
Cambio a 6 meses
18.79%
Cambio anual
12.04%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B