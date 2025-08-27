KurseKategorien
NSC: Norfolk Southern Corporation

282.78 USD 4.78 (1.72%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NSC hat sich für heute um 1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 277.76 bis zu einem Hoch von 283.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Norfolk Southern Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
277.76 283.12
Jahresspanne
201.67 291.69
Vorheriger Schlusskurs
278.00
Eröffnung
277.76
Bid
282.78
Ask
283.08
Tief
277.76
Hoch
283.12
Volumen
1.850 K
Tagesänderung
1.72%
Monatsänderung
1.87%
6-Monatsänderung
20.84%
Jahresänderung
13.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K