NSC: Norfolk Southern Corporation
282.78 USD 4.78 (1.72%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NSC hat sich für heute um 1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 277.76 bis zu einem Hoch von 283.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Norfolk Southern Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
277.76 283.12
Jahresspanne
201.67 291.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 278.00
- Eröffnung
- 277.76
- Bid
- 282.78
- Ask
- 283.08
- Tief
- 277.76
- Hoch
- 283.12
- Volumen
- 1.850 K
- Tagesänderung
- 1.72%
- Monatsänderung
- 1.87%
- 6-Monatsänderung
- 20.84%
- Jahresänderung
- 13.96%
